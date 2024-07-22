Тест-драйв: чем обновленный Chery Tiggo 7 Pro отличается от старого «Газета.Ru» назвала семь новых деталей в Chery Tiggo 7 Pro

По дорогам России ездит более 110 тысяч Chery Tiggo 7 разных поколений, что делает кроссовер одним из самых популярных китайских автомобилей в нашей стране. Корреспондент «Газеты.Ru» протестировал обновленный кроссовер и разобрался, чем этот автомобиль отличается от дорестайлинговой машины.

Снаружи

Экстерьерные изменения кроссовера не так очевидны, даже в самой компании называют их скорее «косметической» обновкой. Хотя визуально отличить новинку можно по изменившемуся переднему бамперу, в котором появились новые линии дизайна, а также по дневным ходовым огням, которые теперь расположены горизонтально, а не вертикально.

close 100% Chery

На задние стекла нанесен рисунок, напоминающий шелкографию, рейлинги на крыше теперь черного цвета, а не серебристого, а тормозные суппорты окрашены в красный спортивный цвет. Функции подсветки рейлингов, которая ранее была доступна в максимальной комплектации, теперь нет.

close 100% Chery

Надпись Chery на корме перенесли с кузова под пластик сросшихся габаритных огней. Такое решение выглядит более стильным, а заодно и защищает саму надпись от воздействия внешней среды. Кроссовер теперь сильно напоминает свою же гибридную версию.

Внутри

В салоне Chery Tiggo 7 преобразился куда более заметнее: панель с двумя соединившимися 12-дюймовыми дисплеями изогнута и развернута по направлению к водителю.

close 100% Chery

Архитектура центрального тоннеля переработана, а в дополнение к черному салону появился вариант в коричневом цвете. В последнем случае некоторые элементы остались все равно темного колера, что не так радует глаз, отделка потолка по-прежнему светлая.

close 100% Chery

Водитель, как и раньше, может выбрать один из трех вариантов оформления цифровой приборки, но теперь слева от нее есть четыре «горячие» сенсорные кнопки. Например, с их помощью можно быстро отключить функцию «старт-стоп» или систему стабилизации. Блок климат-контроля переехал поближе к руке водителя, прямо под экран мультимедиа, а внутри рукоятки трансмиссии, которая сделана в хрустальном стиле, теперь можно увидеть нарисованную голову тигра.

close 100% Chery

Она еще и светится в темноте.

Смотрится спорно, особенно для тех, кто не знает, что в компании название модели Tiggo как раз связывают с хищным млекопитающим. Ручного режима переключения скоростей в обновленной машине больше нет, хотя раньше возможность самостоятельно переключать передачи в Chery Tiggo 7 была.

close 100% Chery

Немного изменились и передние сиденья: их сделали чуть шире, при этом увеличив боковую поддержку, а также добавив опцию вентиляции. Мультимедийная система теперь поддерживает беспроводные протоколы связи со смартфонами.

То есть CarPlay теперь работает без шнура,

а как раз на это были жалобы в прошлой версии автомобиля, поскольку соединение постоянно прерывалось, стоило лишь чуть дотронуться до телефона.

close 100% Chery

Есть вопросы к расположению кнопки «аварийки»: инженеры задвинули ее в такое место, что нажимать совсем неудобно. Видимо, в Китае используют аварийную сигнализацию исключительно по назначению, и благодарить других водителей на дороге таким образом у них не принято.

close 100% Chery

Среди улучшений также можно отметить наличие беспроводной зарядки для гаджетов, два USB-разъема спереди, включая один USB-C, а также более удобные подстаканники. В темное время суток интерьер обновленной «семерки» выглядит красиво: новая атмосферная подсветка заметно преображает салон.

По технической части

Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max выпускается в двух вариантах — с передним или полным приводом. Автомобиль построен на платформе T1X, подвеска выполнена по классической схеме: MacPherson спереди и многорычажная сзади. Турбодвигатель 1.6 (150 л.с.) остался единственным вариантом для Tiggo 7 Pro Max,

close 100% Chery

больше не будет бюджетного 1,5-литрового двигателя,

который ставили на переднеприводные версии. Коробка тоже одна — семиступенчатая роботизированная DCT7 с двумя сцеплениями мокрого типа.

По сравнению с прошлой версией модели, обновленный кроссовер стал приятнее в движении: амортизаторы перенастроили, что сказалось на комфорте, машина стала вести себя чуть мягче.

close 100% Chery

Полноприводные версии теперь оснащаются китайско-американскими шинами Cooper, причем 19-дюймовыми — на один дюйм больше. Обновился и дизайн колесных дисков.

close 100% Chery

Благодаря двойным передним боковым стеклам шумоизоляция в автомобиле стала лучше, шум шин начинается прорываться в салон на скорости только свыше 100 км/ч. Полноприводная модификация кроссовера имеет три дополнительных режима движения:

к стандартным Normal, Eco и Sport, теперь добавились внедорожные Off-Road, Mud и Snow.

Дорожный просвет не изменился — 190 мм для всех версий.

Что с ценами

Обновление однозначно пошло кроссоверу на пользу: тут и более свежий дизайн, новый приятный салон и расширенное оснащение. За это, ожидаемо, придется доплатить – стоимость каждой версии кроссовера выросла ровно на 50 тысяч рублей.

close 100% Chery

Цена на самую доступную переднеприводную версию кроссовера Active начинается от 2,77 млн рублей, а стоимость полноприводных версий стартует с отметки в 3 млн рублей. Максимальная полноприводная версия Ultra обойдется покупателю уже в 3,3 млн рублей.

close 100% Chery

Для верхних комплектаций доступны коричневый цвет интерьера, окраска верхней части кузова в черный цвет, панорамная крыша, комплекс электронных ассистентов водителя, двойные передние боковые стекла и сиденья с вентиляцией.