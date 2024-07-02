«Мама сказала заняться делом»: автоблогер-миллионник о том, как стать популярным в YouTube Автор YouTube-канала ПриветТачка: простых усилий для блогера уже недостаточно

В России уже невозможно раскрутиться блогеру, выпуская неэксклюзивный контент. Сколько миллионов рублей зарабатывает Жекич Дубровский, Академик и Лена Лисовская, и что дальше будет с YouTube? Об этом и многом другом в интервью «Газете.Ru» рассказал автор и продюсер YouTube-канала «ПриветТачка» с 1,8 млн подписчиков Алексей Жутиков.

— Как ты стал блогером?

— Блогинг был частью общего пути. В России автомобильная журналистика много раз меняла формат. Я просто менялся вместе с ней. Поняв, что я хочу заниматься журналистикой, я добился того, что меня взяли в журнал. Прошел путь от внештатного корреспондента до главного редактора. И тогда впервые был у Антона Носика, который приехал к нам и читал лекцию.

Он говорит: «Ребята, скоро не будет ни книг, ни газет, одно сплошное телевидение». Мы смеялись, говорили: «Что ты несешь?» А он продолжал: «Значит, надо делать, ребята, интернет, надо делать сайты». Поняв, что он был прав, мы начали активно делать сайты. Поняв, что на сайтах начинает заходить видео, мы начали делать видео. И так далее. Это просто был один из разворотов. Я работал на федеральном телевидении, на радио, в журналистике, и вот блогинг — это был просто один из следующих разворотов, куда меня вынесло и мое желание, и конъюнктура рынка. Этому поспособствовал еще и один очень хороший человек, мой бывший руководитель Михаил Цымбал, который как-то сказал:

«Леха, ты очень ценный сотрудник, но ты уволен». Так получилось, что это был мой волшебный пинок,

который сказал мне: «Блин, пора уже попробовать то, что я давно хотел». Так я начал заниматься блогингом.

— Ясно. Вы стартанули не с нуля, как я понимаю, с каналом «ПриветТачка». Что это за история?

— У меня есть друг, который создал свой YouTube-канал. В момент, когда он его создал, это был 2013-2014 год, создать автомобильный канал было достаточно для того, чтобы у тебя были подписчики. Люди, которые тогда создавали канал, могли делать что угодно. И заниматься чем угодно в кадре, на них все равно подписывались, потому что не было выбора.

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И он создал канал, начал вести автомобильное шоу вместе с Александром Бонном и Родионом Газмановым. Три человека хотели сделать типа Top Gear. У них не заладилось, и они этот канал забросили. Я говорю: «Давай я у тебя его куплю». И купил.



Мы договорились, что я дам 200 тысяч рублей. Подписали договор, выложили первое видео, на котором он говорит: «Смотрите, это новый владелец канала». Это видео посмотрели 2 тысячи человек. Он говорит:

«Слушай, мне так стыдно с тебя деньги брать за это, забирай так, только делай там что-нибудь».

— Насколько я понимаю, у вас был стремительный взлет?

— Мы сначала пробовали одной командой. Придумали шоу, в котором покупаем дешевую тачку, продаем дороже, шоу «Перекупы» называлось, очень оригинальная тема (смеется). Не получалось ничего. Вернее, получалось, но просмотры были неудовлетворительными, рекламодатель заходил очень редко. И самое главное, трудоемкость процесса вообще не стоила этих свеч. И тогда я решил пригласить в проект своих старых друзей Илью и Артема, и вот идея эта наша совместная с ними, больше даже Илюхи — шоу «Дорого Богато».

Мы на этой территории много раз ходили, обсуждали, как это должно быть, и залетело с первого же ролика.

— В чем феномен именно вот этого «Дорого Богато»? Почему шоу начало так много собирать просмотров?

— Почему-то до того дня никто не рассказывал о самых безумных машинах. Хотя это вроде как под ногами лежало. Все пытались делать обзоры имеющегося на рынке, рассказывать о каких-то новинках, но никто не говорил об автомобиле, который стоит очень дорого. Сейчас никого не удивить ценой 84 миллиона рублей за «Гелик». Сейчас Rolls-Royce Cullinan в особом исполнении может стоить 104 млн рублей.

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А тогда 84 миллиона за «Гелик» было как 10 квартир. И посмотреть пришло очень много людей. Я говорю «Гелик», но имею в виду, что сама концепция, мы же не одним «Геликом» ограничились, у нас сейчас на канале более 400 видео, полмиллиарда просмотров, понимаешь? Полмиллиарда — это Россия несколько раз.

— Сколько вы вложили в раскрутку?

— Нисколько, но никто не верит. Рассказываю, значит: 10 тысяч рублей мы платили оператору. Договаривались, что за один день ты снимаешь две машины. Все равно смену уже оплатил. Поехали в другое место, вторую машину снимать. Все. И монетизируете ролик. Ролик мы оформили, сделали обложку, заплатили дизайнеру за обложку, заплатили дизайнеру за обвязку нашего канала и положили на YouTube.

Это было время, когда достаточно было реально уникального контента для того, чтобы получить зрителя.

Мы же не знали, какой будет результат. Нужно будет его раскручивать или не нужно. Я, честно говоря, сейчас даже не знаю, как раскручивать YouTube. Коллаборации не работают, биржа внутренняя не работает. Во что можно вкладывать деньги? В какие-то ботные просмотры? Это безумие. Зачем они нужны? Любой человек, который разбирается в YouTube, увидит. Да и главное, что это сам YouTube увидит, и когда он это увидит, он тебя пессимизирует, и всему конец.

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— Каких блогеров смотришь ты? Что, на твой взгляд, сейчас в мейнстриме?

— Автомобильные блогеры прошли большой путь. Есть люди, которые 10 лет на YouTube не могли ничего сделать, но нашли свой формат и выстрелили. Например, как документальное кино про автомобильную историю. Большие фильмы — по три-четыре часа. Но люди смотрят.

Второе — это дикие безумные проекты. Это традиционно Академик. Он всегда находит что-то новое, всегда актуален. Ну и истории лайфстайл, сериальные. Это Жекич Дубровский. Это человек, который, спродюсировал все по канонам жанра реалити-шоу из своей жизни.

А глобально, я думаю, что сейчас в мейнстриме социально-политические каналы, потому что для них сейчас каждый день сенсация. В какой-нибудь Швейцарии человек, работающий в социальных медиа, убил бы за такое количество инфоповодов. А здесь и сейчас мне иногда кажется, что просто они продали душу дьяволу за то, чтобы у них каждый день была тема. И это работает.

— Ну, раз зашла речь о твоих конкурентах или, если угодно, о коллегах: Давидыч — как тебе его контент?

— Мы с ним виделись пару раз. В жизни это совершенно другой человек, никак не связанный с тем, что я видел на YouTube. Я думаю, что Давидыч — это бренд, который создал сам себя.

Если бы я влип хотя бы в 10% всех скандалов, в которые влип Давидыч и вышел сухим из воды, я бы не смог работать дальше.

Мне пришлось бы менять имя, уезжать в другую страну, менять пол, возможно, чтобы меня не нашли после такого. Я не умею, у меня нет такого таланта. Он красавчик.

— Сколько сейчас зарабатывает автоблогер?

— Автоблогер автоблогеру рознь.

— Давай назовем: Лена Лисовская, «Большой тест-драйв» Сергея Стиллавина. Вы — «ПриветТачка». Еще из миллионников Булкин.

— Булкин, я думаю, зарабатывает миллиона три чистой прибыли в месяц, может больше. Жекич Дубровский зарабатывает шесть миллионов чистой прибыли в месяц. Академик зарабатывает около пяти, я думаю, в месяц, это мои предположения. Жекич сам говорил эту цифру. А остальных — по своим прикидкам. Лена зарабатывает где-то два−два с половиной в месяц.

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Наш уровень по каналу такой же — два−два с половиной в месяц. И это минимальный уровень, я думаю. «Большой тест-драйв» зарабатывает тысяч 30, может 40.

— 30 тысяч рублей?

— Ну, мне так кажется, ну 50, может, сотку бомбят.

— Почему? Они же миллионники.

— Дело не только в количестве подписчиков, но и в твоей активности — в количестве рекламы на канале, дополнительных спецпроектов, которые ты продаешь. И что-то ни в чем этом я их не заметил.

— То есть можно иметь большой блог и при этом как бы прожигать его?

— Да, есть много историй. Не-не, я ничего не хочу сказать про Сергея, но есть много других историй, когда мы видим, что у человека был потенциал и он начал раньше всех, но ничего не смог.

— А обратная ситуация бывает?

— Наверное, бывает.

Но если ты очень быстро взлетаешь благодаря случайности, то это была случайность, а не закономерность.

И во второй раз просто это не получится.

— Ты заплатил налоги? Как тебе история с Лерчек?

— Я заплатил налоги. С 1 июля открывается налоговое окно, я собираюсь оплатить следующее. История с Лерчек восхитительна тем, что она, как всегда, выкручивается из всех ситуаций. И здесь она выкрутилась. Она, кстати, насколько я знаю, была соседкой по лестничной площадке с Еленой Блиновской, оттуда и начала. Фантастический просто тоже продюсерский проект, великолепный, как говорит Картозия (Николай Картозия — медиаменеджер, продюсер, журналист. – «Газета.Ru»): «Семейная пара по предварительному сговору».

Невероятный успех, замечательно. А как она с этим с моральной точки зрения мирится, это ее личное дело. На мой взгляд, их же обвиняют в налоговом мошенничестве в связи с раздроблением заказов на разные ИП, и это настолько тупо, дробить на разные ИП, что даже не может прийти в голову. Ты думаешь:

«Ну ты же не настолько тупой, чтобы зарабатывать миллиарды и не завести ООО, например».

Легче заплатить 20%, чем пытаться сэкономить 14% из них, но при этом рисковать сесть. Нет, оказывается, не проще. Я был шокирован, как и все остальные люди. Желаю им скорейшего выздоровления.

— Смотри, в комментариях блогерам часто пишут такую фразу: «Если нет рекламы, значит, весь ролик — это реклама». Вы ездите на тесты или берете машины как полностью рекламный проект, который потом выходит в виде тест-драйва?

— Такое бывает только при одном условии — нам платят за визит. Вот мы приехали, получили деньги за то, что мы приехали, и мы не согласуем сценарий. То есть в этом сценарии мы рассказываем об автомобиле. Нам звонят и говорят: «Ребята, интересно вам рассказать про это автомобиль?» Мы говорим: «Честно говоря, не очень». «А если мы оплатим ваше присутствие?» Тогда это считается рекламой.

Мы делаем обзор, но рассказываем обо всех фишках и особенностях машины как обычно, как если бы нам никто за это не платил. Если тебе заплатили за то, что ты сказал хорошо, ты можешь это сделать два раза, три — все, дальше у тебя просто не будет ни зрителей, ни просмотров, ничего.

— Правильно я понимаю, что практически все новые машины на рынке, которые появляются у автоблогеров, по большей части проходят именно по коммерческой линии?

— Думаю, зависит от блогера, потому что у той же Лены Лисовской — нет. Ей действительно интересен обзор рынка, потому что у нее аудитория хочет именно прикладные ролики. Типа я выбираю машину. Почему ее смотрят возрастные люди, потому что, как правило, они выбирают автомобиль к покупке.

close 100% Из личного архива Алексея Жутикова

И она сама об этом рассказывала, что ее смотрят перед покупкой машины. И ей важно рассказывать, что сейчас есть на рынке. А если китайские машины выходят, например, у Академика, который до этого строил ЗИЛ или «Чайку», ну, наверное, да, наверное, это какой-то коммерческий проект. Мы например, сейчас сконцентрировались на российских и советских машинах.

— Почему?

— Потому что на YouTube сейчас очень сложно конкурировать. Ты должен дать уникальное торговое предложение. Мы проанализировали вместе с нашей партнерской программой. Нам сказали:

«Ребята, ваша крутая история — это советские и российские самые редкие, самые дорогие тачки».

Вот у нас такое торговое предложение. Так что, если ты увидишь у нас на канале ГАЗ-3105, существующий в единственном экземпляре, это не значит, что нам заплатил ГАЗ за то, чтобы мы прорекламировали концепт-кар.

— Про первую тачку — банальный вопрос, не буду спрашивать. А о какой тачке ты сейчас мечтаешь?

— Ну у меня примерно 84 автомобиля сейчас в «виш-листе». Дальше вопрос такой: тратить ли свою жизнь на приобретение их всех, чтобы просто умереть на тринадцатом.

— Давай топ-3.

— Porsche 911. Извини, тут я банально. Второе, ну я бы, наверное, все-таки взял там какой-нибудь LiXiang L7. Я его вообще-то продал, но я бы его купил еще раз, потому что это очень…

— То есть он у тебя был?

— Да-да, я им владел.

— Так закрыл, получается, гештальт.

— А, можно не называть. Тогда Range Rover четвертого поколения — просто это уже в шесть раз дороже. Ну и третий, не знаю, какой-нибудь старый BMW.

— Какой-нибудь?

— Например, М6. Ну что-то такое скромное да, чтобы не выделяться из потока, потому что это важно для скромных людей (смеется).

— Автоблогер Ильдар «Автоподбор» хранит дома трофеи, которые у него в ходе автомобильной жизни появились. К примеру, у него на полке лежат его собственный мениск и липома — вырезанный жировик, в баночке. А у тебя какие трофеи?

— Ну тут мы с Ильдаром вообще ни по каким параметрам не можем соперничать. Это абсолютно уникальный блогер. Ты можешь просто даже не делать с ним интервью, а просто его имя упомянуть, это как святой. Тебе сразу насыпается благ всяких, потому что у него фантастическая энергетика.

close 100% Из личного архива Алексея Жутикова

Я с ним лично не знаком, ничего про него не знаю. Вот про мениск сейчас услышал впервые, очень впечатлен. Нам никто не дарит, свои мениски мы тоже держим при себе, а что касается подарков, один подписчик увидел, что мы в кадре шкурили что-то без масок. И он оплатил нам доставку масок 3М. У меня теперь пачка лежит таких строительных респираторов.

Музея «Поля Чудес» у нас нет.

— Тебя узнают на улице?

— Да, бывает. Узнают на улице, иногда езжу на общественном транспорте, тогда гарантированно один-два-три раза в день меня узнают.

— Женщины или мужчины?

— Нет, женщины никогда не узнают. Только мужчины, в основном парни.

— Это разочаровывает?

— Наверное, да, вот ты спросил, я сейчас думаю, что да. Я, значит, если еду в метро, вижу, что в вагоне много молодых, я туда не захожу. Я захожу в вагон с пожилыми, как правило, потому что меньше вероятности, что они смотрят наш канал.

— Что происходит, когда они тебя узнают?

— Дальше две реакции: либо он просто посмотрит, и я это пойму по взгляду, вторая реакция — подойдет и что-нибудь скажет. Я так оператора нанял на работу. То есть ко мне в метро подошел парень, сказал: «Здрасьте, я учусь на оператора, можно вас поснимать?»

— По поводу команды. Сколько людей у тебя работает?

— 12 человек.

— Неплохо. Уровень зарплат рыночный или выше?

— Стараемся держать выше рыночного, хотя бы чуть-чуть. Потому что в нашей отрасли (ей я по-прежнему называю автожурналистику) есть некоторое жлобство в зарплатах, хотя вообще это особенная область. И хорошему специалисту надо всегда платить много. Мы стараемся это делать.

У нас самый главный человек, который с нами едет всегда, — это оператор. Если мы куда-то едем, мы берем отдельные номера в гостинице. И лучший отдаем ему. Если у нас есть что-то лучшее, мы отдаем ему. У нас оператор — это как ребенок, ему всегда все лучшее. Если у нас есть лишняя тестовая машина — ему.

Например, я езжу на BMW X5M, он — на Lada Vesta.

Ему, пожалуйста, Lada Vesta, без проблем (улыбается).

— Что за история была с автосалоном и продажей автомобилей?

— Мы были в Грузии и начали искать возможности нового рынка, создали там Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Day Farаway назвали его, типа «день в дали». Хотели снимать «трэвел-блог». И вот в один прекрасный день снимали автомобильный рынок, сколько стоят машины в Грузии, и получили гигантский отклик.

Второй раз сняли — получили гигантский отклик. Третий раз сняли — люди спрашивают: «А привезите». Тогда и случилась история, когда просто весь импорт закончился, а машины нужны. Я-то думал, спрос упал до нуля. И вот этого количества оставшегося спроса было достаточно для того, чтобы получать тысячу запросов в сутки. На канале, который рос просто не по дням, а по часам. Мы начали возить машины сами.

— Своей командой?

— Да. Мы жили в Грузии пять месяцев, нас было три человека, и мы начали возить машины. Не сами за рулем, но искать тех, кто нам привезет и так далее. И в один прекрасный день мы приехали за очередной клиентской машиной в автосалон в Тбилиси, и собственник автосалона меня узнал. Он подходит, говорит: «А ты не Алексей?» Я говорю: «Алексей». «А ты не рассказывал на YouTube про VIP-Mercedes?» Я говорю: «Рассказывал». «Ну, пойдем ко мне, в правильное место вы приехали, ребята».

Так мы познакомились с нашим инвестором, и через какое-то время мы переехали все вместе в Дубай, стали там жить, и он предложил нам открыть автосалон в Москве. Потому что у него 15-летний опыт в автобизнесе. Этот человек там, назовем так, состоятельный, если мягко выражаться.

Арендовали помещение, сделали ремонт, наняли команду. Договорились так: он будет отвечать за «сейлс», мы будем отвечать за «медийку». И со временем слили две команды, наша и его, и работали вместе год — с 20 мая 2023-го по 20 мая 2024-го. В мае мы поняли, что объем новых законов, подзаконных актов, введение новых пошлин, всех этих платежей и утилей настолько губит этот бизнес, что платить нам еще доли уже просто нецелесообразно.

close 100% Из личного архива Алексея Жутикова

И мы вышли из долей, покинули автосалон, но остаемся друзьями, мы там по-прежнему снимаем и так далее. Автосалон функционирует просто без нас, там по-прежнему висят наши фотки, наши золотые кнопки, но мы там гости.

— Сейчас заниматься ввозом и перепродажей автомобилей, на твой взгляд, еще имеет смысл или нет?

— Только если ты очень хорошо в этом разбираешься. Вот почему я не рекомендую покупать машины у частников, которые их ввезли. Потому что, скорее всего, частник, поскольку не имеет большого объема средств, на всем вынужден экономить и наверняка где-то сэкономил, наверняка где-то нарвался на какую-то проблему. Машины сейчас лучше покупать либо у крупных автосалонов, либо у официальных дилеров.

Я думаю, если ты какой-то частник, который во всем разбирается и возит только легальное, то у тебя машины трех−пяти лет в определенном ценовом диапазоне, с объемом двигателя до 1,9 литра и так далее. Все эти условия соблюдаешь, тогда да, в принципе, у тебя будет свой пул клиентов. Но вряд ли ты заработаешь какие-то космические деньги. Как говорил наш инвестор: «Нет смысла открывать автосалон, если у тебя нет 300 миллионов».

Оборот этого бизнеса в год составляет около двух миллиардов рублей, то есть по российской классификации это крупный бизнес. И это возможно, только если у тебя на входе имеются большие оборотные средства, больше никак.

— На твой взгляд, есть смысл покупать китайские машины?

— Ну смысл — это не тот вопрос. Других машин-то нет.

— Можно заказать, например, чтобы тебе доставили европейскую модель с пробегом из Кореи, что-нибудь европейское из Китая.

— Можно. Я думаю, что у китайцев есть хорошие предложения по совокупности качеств. Например, Geely Monjaro — абсолютный бестселлер и действительно неплохая машина, потому что она на вольвовской агрегатной базе построена.

Если ты чуть-чуть парень рисковый и такой разбитной с деньгами, можно взять «Лишку» (Lixiang – «Газета.Ru»), можно взять Zeekr.

Но тут ты уже проходишь путь самурая: будешь сталкиваться с русификацией, передачей аккаунта, поймешь, что это не «мастер-аккаунт», а «фэмилии-аккаунт», поймешь, что больше ты не сможешь обновляться, приедешь на обновление в единственный сервис, запишешься в очередь, через три месяца тебя примут, потом забудут обновить и так далее.

— Что ты видишь дальше в автоблогинге, как он будет развиваться, на каких платформах? Я не жду от тебя вердикта и приговора YouTube, но что с ним будет в ближайшее время? Может быть, ты примерно уже понимаешь, куда все идет? В Telegram, «ВКонтакте» или RuTube?

— Про RuTube ничего не знаю. На мой взгляд, сырая платформа. По YouTube нельзя давать никаких прогнозов — дело неблагодарное. Скажу вот что: некоторое время назад генеральный директор YouTube был смещен. Впервые за все время своего существования YouTube проиграл в наборе аудитории TikTok.

И руководство компании, акционеры приняли решение уделить больше внимания коротким форматам. Поэтому они взяли того, кто раньше руководил Shorts (коротким форматом в YouTube), сделали его своим генеральным директором и дали задание — качай «Шортсы».

Начали качать. Длинные видео стали набирать меньше, людям стало пробиться сильно сложнее. И сейчас мы имеем следующую конъюнктуру, она стопроцентная. Сейчас, я ответственно заявляю,

в 2024 году невозможно больше создать канал, на который ты будешь бездумно или умно класть какой-то контент,

у которого много конкуренции. Быть успешным в этом, к сожалению, уже невозможно.

Сейчас нужно намного больше усилий для того, чтобы стать успешным на YouTube, намного больше. Тебе нужна абсолютно уникальная идея, хороший «буст». В виде «буста» я вижу коллаборации с самыми знаменитыми, самыми топовыми блогерами. И то, это либо гигантские деньги, либо связи, либо что-то такое. Главным ключом к успеху всегда, была экспертиза.

Если ты врач, преподаватель, пожарный, охранник — ты обязан создавать блог по своей профессиональной экспертизе. Не пытаться стать автоблогером или бьюти-блогером, потому что все уже стали автоблогерами и бьюти-блогерами, а делать свой уникальный точечный контент. Тогда да.

Площадка уже вторична. Можешь это делать на YouTube, можешь это делать в запрещенных сетях, можешь это делать в Telegram. Он, кстати, мне кажется, одной из лучших площадок вообще на данный момент.

— Ты считаешь, Telegram во что-то разовьется, может быть, будет в какой-то аналог Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) или «ВКонтакте»?

— Вполне возможно. И ВК сейчас очень серьезно настроен: они купили «Дзен», они полностью его переделывают. Они сконцентрировались как раз на экспертизе, потому что поняли, что проиграли войну за развлечение. Есть такой мем: «Куда справляли свою нужду древние племена народов? — В «Яндекс. Дзен». Это больше не работает, в «Дзен» набирают именно экспертов, они даже собственные конкурсы проводят, где дарят большие деньги тем, кто завел свой блог на основе экспертизы. Экспертиза — это наше новое будущее, это то, за чем 100% будет успех. Мы увидим блогеров из науки, из медицины, из каких-то смежных областей, физиков и так далее. Посмотри, как популярен канал Qwerty, который рассказывает про астрологию, например. Астрология или астрономия? Все время путаю с астролябией.

Посмотри, как сейчас стрельнул физик Семихатов Алексей Семихатов — доктор физико-математических наук. Вот был такой канал «Основа». Это маленький канал, парень просто решил создать YouTube-канал, брать интервью у крутых ученых. Семихатов существовал и до этого канала, конечно же, и он до этого канала был невероятным, харизматичным ученым и спикером.

Но автор канала его нашел, посадил перед микрофоном, задал правильные вопросы — и просто выстрелил. Этот Семихатов теперь везде, он собирает миллионы. Также можно сказать про тех, кто изучает мозг, нейробиологов и так далее. Это то, что в будущем будет иметь огромный успех. Если ты хочешь в чем-то состояться, либо разбирайся в какой-то теме, либо делай вид, что ты разбираешься в какой-то теме.

— Давай, финалочку.

— В чем сила?

— Нет, у меня попроще: какую роль сыграли или не сыграли, положительную, отрицательную, твои родители в том, что ты стал сейчас тем, кем стал?

— Ни хрена себе, вот это вопрос, к которому я не был готов. Наверное, сыграли какую-то однозначно.

— Кто больше, папа или мама?

— Мама, наверное. Она мне сказала как-то раз… Ну слушай, они были со мной и остаются всю жизнь, так что они играют роль по сей день. Они многое мне показали, как надо делать, еще больше показали, как делать ни в коем случае не надо. Это тоже огромный мотиватор.

Давным-давно она мне сказала: «Леш, что ты какой-то фигней занимаешься», — я был студентом тогда, сидел, ничего не делал, — «Давай займись делом».

И мне так это запомнилось, эпизод наверняка был не один, но я решил придумать что-то. Воплотил какую-то идею и благополучно с ней не преуспел. Но по крайней мере это был такой волшебный пинок. Один из.