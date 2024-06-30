Tiggo 7 Pro Max: почему покупают самый популярный Chery в России

Кроссовер Tiggo 7 Pro Max не только бьет все рекорды по продажам среди других моделей Chery, но и стабильно входит в число самых продаваемых автомобилей в России. Корреспондент «Газеты.Ru» протестировал полноприводную версию паркетника и рассказывает о его сильных и слабых сторонах.

Снаружи

Внешний дизайн полноприводной версии Tiggo 7 Pro Max AWD отличается от обычного Tiggo 7 Pro прежде всего облицовкой радиатора, которая была заменена на более сдержанную равномерную сетку с матовыми хромированными панелями. Бампер стал более угловатым, а фары получили вертикальные полоски светодиодных ходовых огней.

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Также отличия включают рейлинги с подсветкой, которые начинают пульсировать разноцветными огнями при разблокировке дверей. Выглядит довольно впечатляюще, правда, при движении они отключаются. Плюс дополнительный шильдик на двери багажника — вот и все внешние различия.

Внутри

В салоне автомобиля также есть изменения: привычная архитектура с двумя соединенными экранами приборов и мультимедийки осталась прежней, но блок управления климатом получил шайбы регулировки температуры и отдельный монохромный дисплей. Рядом с рычагом коробки теперь есть регулировка выбора внедорожных режимов.

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Еще одной полезной мелочью стало то, что USB-порты (двух разных форматов) на нижнем этаже центральной консоли теперь располагаются на развернутом к водителю подиуме, что делает доступ к ним удобнее.

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За штурвалом, благодаря широким возможностям регулировок сиденья и рулевой колонки, расположиться можно вполне комфортно. Сзади пассажирам тоже удобно, даже с ростом выше среднего в автомобиле более чем достаточно места для ног и над головой.

Предполагалось, что полноприводная версия получит стандартные агрегаты и муфту BorgWarner от Tiggo 8 Pro Max, но китайцы использовали новую схему, позаимствованную на родственных моделях концерна — Exeed LX и Omoda C5.

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Переднеприводные кроссоверы оснащаются 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с., который работает в паре с вариатором, полноприводные машины имеют 150-сильный двигатель 1.6, который сочетается с 7-ступенчатым «роботом» и межосевой муфтой немецкой фирмы ZF.

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Система управления полным приводом имеет шесть режимов: экономичный, комфортный, спортивный, снежный, грунтовый и 4x4. При выборе последнего муфта не блокируется принудительно, но работает в натяг, что позволяет кроссоверу без проблем тронуться в подъем с уклоном в 45%.

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При езде по бездорожью муфта не проявляет никаких признаков перегрева, даже продолжительная пробуксовка не заставила электронику отключить подачу тяги на задние колеса.

Судя по всему, электронику в обоих случаях настраивали одни и те же инженеры: характер работы полного привода сильно зависит от выбранного режима движения — точно так же, как у старшего Tiggo 8 Pro Max.

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«Робот» на бездорожье работает адекватно и без рывков. Особенно если не дергать машину резкими нажатиями на педаль газа. Плавность в обращении с акселератором помогает точно дозировать тягу, случайно перегазовать не дает система курсовой стабилизации.

На дороге

К сожалению, на асфальте силовой агрегат периодически вызывает нарекания. Коробка часто раздражает прямо-таки «вариаторными» задержками при резких разгонах, теряя динамику на несколько секунд, когда от перестроения или обгона уже успеваешь отказаться.

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В пробках тоже «робот» иногда ведет себя не лучшим образом: периодически дергается на малых скоростях, когда вроде бы лишь чуть касаешься педали газа, но автомобиль реагирует чрезмерно резво.

На трассе же связь между мотором и коробкой работает ощутимо лучше:

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тут и реакции на акселератор становятся отзывчивее и динамики вполне хватает для ускорений при трехзначных показаниях спидометра. Разгон до сотни занимает 10,2 с. Расход топлива у кроссовера в городском цикле составляет 10,2 литра, по трассе — 6,2 литра.

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Система Apple CarPlay (для связи мультимедийки с iPhone) работает только по проводу, причем нестабильно: стоит чуть задеть кабель — соединение разрывается. Чтобы обратно вывести картинку с телефона на дисплей автомобиля приходится вставлять провод по несколько раз, пока не заработает. В этот момент, кстати, отрубается и музыка, которую тоже удобнее слушать как раз через CarPlay.

Странно работает автоматическое закрытие шторки панорамной крыши – стоит заглушить двигатель и выйти из автомобиля, и шторка начинается задвигаться обратно сама. Если хочется все время ездить со стеклянным потолком, перед каждой поездкой придется открывать ее заново. Правда, это относится не только к Tiggo 7, но и к другим моделям бренда.

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Если выйти из заведенного автомобиля с ключом в кармане, например, чтобы положить что-то в багажник или открыть кому-нибудь дверь, вы сразу же услышите шесть коротких и громких гудков клаксона. Это функция, которая предупреждает о том, что ключ покинул периметр автомобиля, и отключить ее нельзя. Форумы владельцев Chery переполнены вопросами «Как отключить 6 сигналов клаксона».

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Полноприводная версия кроссовера предлагается только в комплектациях Elite, Prestige и Ultimate, но по наполнению они отличаются от аналогичного переднеприводного Tiggo 7 Pro Max.

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Самая доступная версия Tiggo 7 Pro Max c полным приводом в комплектации Elite стоит 2,94 млн руб. и оснащена камерами кругового обзора, передними датчиками парковки, беспроводной зарядкой, атмосферной подсветкой и телематической системой Chery Connect.

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Топовая комплектация Ultimate дополняется панорамной крышей, акустическими стеклами, шестью подушками безопасности, электроприводами и вентиляцией кресел, рядом систем-помощников, от адаптивного круиз-контроля с функциями удержания полосы и движения в пробках до ассистента открывания дверей и контроля трафика сзади на парковке и в движении. Ну, и конечно, рейлингами с подсветкой. Цена такой машины составляет 3,27 млн руб.