«Руссо-Балт»: у России был свой Rolls-Royсe еще 115 лет назад История легендарной автомобильной марки «Руссо-Балт»: из Риги в Санкт-Петербург

В июне 2024 года исполнилось 115 лет с начала производства автомобилей «Руссо-Балт». Их выпуск стартовал на Русско-Балтийском заводе в Риге и продолжился в Санкт-Петербурге. Промышленный выпуск российских автомобилей прервали события Первой мировой войны и революции. Об истории легендарной марки — в материале «Газеты.Ru».

Автомобильный отдел на Русско-Балтийском вагонном заводе (РБВЗ) в Риге был создан в 1908 году. Предприятие, основным профилем которого был выпуск железнодорожных вагонов, в этот период, как бы сейчас сказали, стремилось диверсифицировать свой бизнес. Помимо вагонов завод выпускал в разные периоды деятельности автомобили и самолеты.

Директором вновь образованного автомобильного отдела стал Иван Александрович Фрязиновский. В отдел на пятилетний контракт пригласили 26-летнего Жюльена Поттера, до этого занимавшего должность главного конструктора бельгийской автомобильной марки Fondu. Русско-Балтийскому заводу эта фирма поставляла железнодорожное оборудование, но также она в небольших количествах выпускала автомобили.

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В Риге инженер родом из Швейцарии воспроизвел конструкции двух автомобилей Fondu с заводскими индексами C и K, и их в 1909 году начали выпускать под маркой «Русско-Балтийский», писал к столетию марки известный советский и российский автомобильный историк Лев Шугуров.

Автомобили «Руссо-Балт» вызвали большой интерес у публики на международной автомобильной выставке в Санкт-Петербурге в 1910 году,

но они отличались сравнительно высокой ценой, и реальных заказов было немного — в ходе этого мероприятия удалось продать гораздо меньше автомобилей, чем ожидалось, — всего 10.

С 1910 года автомобильным отделом Русско-Балтийского завода руководил русский инженер Дмитрий Бондарев, который занял этот пост после успешного выполнения первого задания — проектирования двигателя к автомобилю. Впоследствии в автомобильном отделе РБВЗ собирались и двигатели к первым российским самолетам. Много лет спустя Бондарев, благодаря этому опыту, станет первым директором Завода имени Лихачева, более известного под названием «ЗиЛ».

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Госзаказ

Производство «Руссо-Балтов» помог расширить госзаказ — на предприятие в Риге приехал капитан Петр Секретев, который в Санкт-Петербурге командовал учебной автомобильной ротой. Во многом его усилиями Русско-Балтийский завод стал получать заказы, а его автомобили широко использовались для штабных нужд в армии Российской империи. Военные приобрели почти две трети выпущенных автомобилей — более 400 машин.

Два «Руссо-Балта» в 1910 году были приобретены и для нужд гаража Его Императорского Величества,

но для обслуживания непосредственно царской семьи эти машины не использовались.

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Зато они повсеместно применялись в качестве штабных автомобилей в армейских подразделениях, в разных концах обширной империи — вплоть до Владивостока.

Широкий модельный ряд

Число предлагаемых заказчикам модификаций первого российского автомобиля промышленного производства постепенно расширялось. Первый автомобиль имел двигатель объемом 4,5 литра и мощностью 30 л.с. В 1912 и 1913 годах началось производство модификаций с 30-сильными и 40-сильными моторами соответственно.

Имелся и широкий выбор кузовов – дубль-фаэтон, закрытый лимузин, ландоле с открытой задней частью, а также двухместные спортивные варианты.

Особенно эффектным был лимузин с покатой крышей, изящным изгибом передней стойки за местом водителя и застекленными задними дверями.

Таких автомобилей было сделано всего 17. Наиболее же распространенным был «Руссо-Балт» с открытым кузовом «торпедо» — за 9 лет завод выпустил 285 таких машин.

Грузовики в модельном ряду «Руссо-Балта» появились уже в 1912 году и выпускались три года. За это время было произведено более 60 экземпляров типов Д, М и Т. Максимальная грузоподъемность модели «Тип Т» составляла 5 тонн, а задние колеса приводились цепью.

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Первый из грузовиков, «Тип Д» грузоподъемностью в 1 тонну, выпускался в пожарном, почтовом и инкассаторском исполнении.

В 1913 году появился экземпляр «Руссо-Балта», снабженный полугусеничным движителем конструкции французского инженера Адольфа Кегресса, тогда работавшего в России. Полугусеничный Rolls-Royce с аналогичным приводом Кегресса и сейчас можно видеть в музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Подмосковье.

Спортивные успехи

Одним из главных средств популяризации автомобиля в те годы было участие в соревнованиях — и экипажи на «Руссо-Балтах» активно участвовали в гонках. Уже через несколько месяцев после выпуска первой машины конструктор Жюльен Поттера вывел ее на старт ралли «Рига — Санкт-Петербург — Рига» и финишировал на четвертом месте без штрафных очков.

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В 1912 году экипаж Андрея Нагеля и Вадима Михайлова участвовал в ралли Монте-Карло. На автомобиль установили легкий двухместный кузов, приспособили вместительный бензобак и внедрили четырехступенчатую коробку передач. Экипаж финишировал на 9-м месте в общем зачете и получил специальный приз за наибольшую пройденную дистанцию — российские гонщики отправились в Монако своим ходом из Санкт-Петербурга.

Вынужденный переезд

После начала Первой мировой войны фронт стремительно приближался к Риге, и «Русско-Балтийский вагонный завод» был эвакуирован вглубь страны. Вагонное производство осело в Твери, а автомобильное переведено в Москву. Часть оборудования при этом было отправлено в Петроград. На Ижорском заводе в годы Первой мировой войны и после ее окончания на шасси «Руссо-Балтов» изготавливались бронеавтомобили.

Эвакуированная в Москву часть завода была перезапущена в районе Фили 1 июля 1917 года и сохранила название «Московский автомобильный завод Русско-Балтийского вагонного завода». После окончательной национализации в 1919-м году завод перепрофилировали в бронетанковый, а в 1922-м передали в концессию с немецкой фирмой Junkers, наладившей в СССР выпуск самолетов. Тем не менее, пять автомобилей старой конструкции, переименованные в «Промбронь», в 1922 году в Москве изготовили. Впоследствии цеха завода стали частью Центра имени Хруничева.

Что осталось

Единственный сохранившийся в России экземпляр «Руссо-Балта» экспонируется в коллекции Политехнического музея в Москве. Машину, которая первоначально была заказана Воздухоплавательной школой в Твери, в 1929 году приобрел в личное пользование житель города Кимры Александр Орлов. Он ездил на автомобиле вплоть до начала Великой Отечественной войны, а в 1941-м ушел на фронт.

У оставшейся без присмотра машины зимой заморозился двигатель, но она сохранилась.

В 1966 году Орлов продал старинную машину московской Киностудии имени Горького, а оттуда она попала в коллекцию Политехнического музея.

Еще один «Руссо-Балт», воссозданный из остатков оригинальных машин, сохранился в Рижском «Мотормузее». Там экспонируется пожарный автомобиль.

Ну а многие люди, родившиеся в последние советские годы, знают «Руссо-Балт» с детства, даже не подозревая об этом. Моделька этого автомобиля была одним из самых распространенных подарков ребенку-имениннику в 1980-х годах.