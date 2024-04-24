Omoda для России, новый Smart и китайский дизайн Volkswagen: какие машины покажут в Пекине «Газета.Ru» собрала важные новинки Пекинского автосалона

До официального открытия Пекинского международного автосалона осталось менее суток. В преддверии выставки «Газета.Ru» собрала новинки, которые покажут китайские и мировые автопроизводители. Некоторые из них прибудут и на российский рынок. О том, что покажут автокомпании в Пекине — в материале «Газеты.Ru».

Пекинский международный автосалон основан в 1990 году и проводится раз в два года, чередуясь с Шанхайским. С учетом того, что китайский рынок остается крупнейшим в мире, автошоу в Пекине стало одним из важнейших. В 2024 году на выставке запланировано 117 мировых премьер, 30 из них представят мировые автопроизводители. Вот некоторые из новинок, которые будут представлены на нем широкой публике.

Omoda C7

В Пекине состоится дебют кроссовера Omoda C7, который придет и на российский рынок. Принадлежащая концерну Chery марка рассекретила его первое изображение.

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Известно, что C7 будет крупнее, чем уже продающийся в России Omoda C5, и получит более совершенный набор электронных ассистентов водителя. У автомобиля купеобразный силуэт с восходящей боковой линией, также он получит матричный дизайн переднего бампера.

Smart Elf #5

Марка Smart, принадлежащая Mercedes-Benz и китайскому Geely, покажет в Пекине концепт Smart Elf #5, который станет самым крупным в модельной линейке. Серийное производство кроссовера начнется во второй половине 2024 года.

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Электромобиль скомпонован так, чтобы у пассажиров было максимум внутреннего пространства при минимальных габаритах. Его длина — 4800 мм, ширина — 2160 мм и высота — 1870 мм. У концепта безрамочные боковые стекла, а задние двери открываются против движения. Нет центральной стойки кузова. В салоне — два 13-дюймовых дисплея.

Кроме того, в машине есть проектор, благодаря которому она превращается в мобильный кинотеатр.

Dongfeng Fengshen L7

Корпорация Dongfeng представит на выставке гибридный кроссовер L7. В основе его силовой установки — турбомотор с рабочим объемом в полтора литра, работающий в паре с электродвигателем. Тяговую батарею можно также подзаряжать от сети.

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Длина автомобиля — 4670 мм, колесная база — 2775 мм.

На переднем бампере купе-кроссовера — трапециевидные воздухозаборники в сочетании с узкими светодиодными фарами, которые делают автомобиль внешне агрессивнее. Черную крышу визуально отделяют от кузова хромированные молдинги.

Avatr 11

Производитель люксовых электрокаров Avatr анонсировал для Пекина кроссовер Avatr 11, построенный на модульной платформе EP1.

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Автомобиль с безрамочными стеклами на дверях близок по габаритам к BMW X6.

Длина Avatr 11 — 4880 мм, колесная база — 2975 мм. На передней панели — крупный дисплей медиасистемы и сенсорные кнопки. Также автомобиль оснащен адаптивным круиз-контролем с функцией «автопилота». Техническую информацию производитель раскроет на презентации.

Volkswagen ID.Code

Volkswagen представит в Пекине ID.Code — новую концепцию дизайна автомобилей немецкого концерна для китайского рынка.

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На опубликованных эскизах — кроссовер с агрессивным дизайном передней части и плавными линиями кузова, а также расположенными горизонтально задними фонарями. Подробную информацию о концепте и развитии дизайна Volkswagen раскроет в ходе отдельной презентации в преддверии старта автосалона.

Yuanhang H9

Марка Yuanhang подготовила крупный электрический внедорожник H9 с 800-вольтовой бортовой системой. Его длина — более 5,2 м. По сравнению с предыдущей версией, автомобиль получил более спортивный дизайн передней части кузова.

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В салоне — 17-дюймовый экран, медиасистема поддерживает функцию распознавания лиц. Автомобиль снабжен пневпомодвеской, передние сиденья регулируются электроприводами в 14 направлениях. Полноприводный кроссовер снабжен электродвигателями пиковой мощностью до 500 кВт (680 л.с.). Максимальный крутящий момент — 800Нм. С места до 100 км/ч автомобиль способен разогнаться за 3,5 с.

Lynk&Co 07-EMP

Китайская компания Lynk&Co — совместное предприятие Geely и Volvo, производящее электромобили и гибриды премиум-класса. Ее новинка, седан 07-EMP, по габаритам близка к Toyota Camry.

close 100% Lynk & Co 07-EMP Lynk & Co

Автомобиль построен на той же платформе CMA Evo, что и представленный в прошлом году кроссовер Lynk & Co 08, и близок к нему по величине колесной базы. Силовая установка нового седана гибридная, с турбомотором 1.5 мощностью 163 л. с.

Xiangjie S9

Xiangjie S9 — совместный продукт автомобильного концерна BAIC с технологическим гигантом Huawei. В числе конкурентов автомобиля производитель видит немецкий представительский Audi A8. Ожидается, что продажи S9 в Китае стартуют к концу лета. Планируется вывести его и на мировой рынок — за пределами Китая машина будет продаваться под названием Stelato.

close 100% Xiangjie S9 Xiangjie

В зависимости от версии, в автомобиле будут один или два электродвигателя производства Huawei Digital Energy Technology. Максимальная мощность одномоторной версии — 227 кВт (309 л. с.), в двухмоторном варианте автомобиль получит мотор мощностью 158 кВт (215 л. с.) для передней оси и 309-сильный мотор для задней оси. Длина седана — 5160 мм, колесная база — 3050 мм.