Страховщики уклоняются от ремонта по ОСАГО. Теперь это будут делать сами водители «за копейки» Адвокат Радько: страховщики перекладывают проблему ремонта ОСАГО на водителей

Российский союза автостраховщиков (РСА) предлагает дать водителям возможность самим искать автосервисы, которые согласятся ремонтировать их автомобили за те деньги, которые готовы выплатить страховщики в рамках ОСАГО. Несколько лет назад именно страховщики отняли эту возможность у водителей. Сейчас же, когда им стало невыгодно отправлять автомобили на свои аффилированные СТО, они хотят перекинуть эту проблему на самих россиян, говорят автоэксперты.

О том, что у страхователей ОСАГО появится возможность самостоятельно искать станции техобслуживания для ремонта автомобиля после ДТП, рассказал глава РСА Евгений Уфимцев на прошедшем «круглом столе», затрагивавшем проблемы обязательного страхования коммерческого транспорта.

«Сейчас РСА заканчивает подготовку изменений, и мы хотели бы предложить еще дополнительную инновацию. Нынешняя конструкция как бы двухуровневая: страховая компания, в соответствии с законом, может направить транспортное средство на ремонт, на станцию, с которой у страховщика заключен договор, либо выплатить деньги в случае отсутствия такой станции.

Мы конкретно подготовили свои предложения, они будут направлены к ЦБ для ознакомления, чтобы у потерпевшего появилась возможность самому предложить свою техническую станцию», — рассказал Уфимцев.

Он отметил, что сейчас страховщик, предлагая свою станцию для ремонта автомобиля по договору ОСАГО, ограничен сроками, в которые обязан выполнить ремонт. По закону страховой компании на это дается 30 дней, за каждый день просрочки начисляется неустойка в размере 0,5% от суммы страхового возмещения.

«Если у страховщика нет такой станции, ну или все станции отказываются заключать такой договор, или, как многие считают, страховые компании не хотят его заключать, то потребитель сможет предложить свою станцию, которая в соответствии с единой методикой и теми справочниками, которые есть, готова отремонтировать машину.

Страховщик тогда оплатит без учета износа ремонт, либо выплатит деньги, но тогда с учетом износа.

Считаем это пойдет на пользу для увеличения объемов по ремонту именно по ОСАГО», — добавил Уфимцев.

Не каждый подойдет

Причем страховые компании выдвигают особые требования к СТО. Она должна будет подтвердить согласие на ремонт в рамках Единой методики (ремонт по справочникам РСА), иначе деньги не получить.

«Очевидно, что это предложение никаким образом не ухудшит качество ремонта — его будут выполнять по всем требованиям законодательства. При этом делать его будет СТО, выбранная самим автовладельцем», — сказали «Газете.Ru» в пресс-службе РСА.

Там отмечают, что если в 2021 году на натуральное возмещение приходилось порядка 10%, то весной 2022 года эта доля упала почти до нуля. Сейчас только 6% водителей отправляют на ремонт в автосервисы.

Отказались от того, что сами лоббировали

Предложение страховщиков поручать водителям самостоятельно искать станцию для ремонта автомобиля по ОСАГО в корне противоречит тому, чего они добивались ранее. В 2016 году страховщики развернули кампанию по лоббированию приоритета ремонта автомобилей на техстанциях, которые входят в пул страховщика. До этого у водителей была возможность самостоятельно решить — ремонтироваться через страховую компанию, предложить свою СТО или взять наличные из кассы страховщика и самому решать эту проблему.

Причем еще на этапе получения денег граждане могли использовать независимых экспертов, оценщиков и юристов, чтобы добиться от страховщиков справедливой компенсации.

Автором законопроекта о приоритете ремонта над выплатами стал депутат от «Справедливой России» Михаил Емельянов.

Тогда страховое лобби продвигало тезисы якобы «деньги оседают в карманах автоюристов» и «надо уничтожить паразитирующий класс посредников»,

писал «Коммерсант». В результате приоритет ремонта через автосервисы страховщиков был закреплен законодательно.

Однако уже несколько лет подряд сами страховщики начали саботировать это изменение «автогражданки». Ремонтировать автомобили им стало невыгодно из-за резкого падения рубля, подорожания запчастей и ремонта, говорит экс-депутат Госдумы VI и VII созывов Вячеслав Лысаков. Он тогда выступал против этих нововведений. Когда вводился приоритет ремонта в ОСАГО, страховщики таким образом хотели сократить свои выплаты, полагает он.

«Да, потому что они [страховщики] там делили деньги, минимизировали расходы. Такие скрытые мошеннические схемы действовали, а сейчас, когда прижало, когда запчастей нет, когда прекратились поставки, давайте мы вам будем так и быть деньгами давать, но давать заведомо меньшую сумму, чем объективно необходимо для того, чтобы привести в нормальное состояние пострадавший автомобиль. И теперь хотят хоть что-то урвать с автовладельцев, они говорят:

«Ну договаривайтесь, находите любой сервис, мы туда деньги направим».

То есть побуждают опять же автовладельцев, понимая, что деваться тем некуда», — сказал в разговоре с «Газетой.Ru» Лысаков.

Какая-то часть автовладельцев будет вынуждена судиться, чтобы более-менее адекватную сумму получить от страховой компании, но большинству страхователей придется добавлять свои деньги, чтобы отремонтировать автомобиль, полагает собеседник.

Схожего мнения придерживается адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. По его словам, сейчас большинство страхователей получают выплаты по ОСАГО через кассы страховщиков, минуя автосервисы.

«Не думаю, что на практике это удастся реализовать корректно. Если машина разбита, и, допустим, страховая компания насчитала ремонт на 200 тысяч рублей. Что должен делать потерпевший? Брать заключение страховой компании и ходить по автосервисам, показывать бумажки, говорить «готовы ли вы эту машину отремонтировать»? Сколько станций ему нужно обойти — одну, две, десять — непонятно. Если ни одна из них не согласится машину ремонтировать, скажет, что это дешево, что делать дальше?» — задается вопросами Радько.

Он подчеркивает, что для решения вопроса о компенсации по конкретному ремонту надо видеть саму машину, а не документы. Потому что при осмотре машины по направлению страховой иногда многие повреждения скрыты под поврежденными деталями.

«Получается, что в идеале нужно брать аварийный автомобиль и по всем автосервисам с ним мыкаться, выбирая тот, который согласится ремонтировать. Понятно, что если машина не на ходу, это нереально — каждый раз брать эвакуатор.»

Радько подчеркивает, что таким образом страховщики решают свои проблемы, потому что, если автосервис выберет сам потерпевший, то со страховщиков уже нельзя будет взыскать неустойку за просроченный ремонт.

Грустная ситуация ОСАГО

Количество людей, которые отказываются от полисов, растет, и это вынуждены признавать уже в самом РСА, не только на уровне отдельных компаний, говорит вице-президент Национального автомобильного Союза (НАС) Антон Шапарин. По его словам, в России появляются целые регионы, где у большинства водителей нет полиса ОСГАО, и их количество будет нарастать, поскольку тарифы ОСАГО растут быстрее уровня инфляции.

«Грустная ситуация, потому что в той же самой Беларуси, которая находится с нами примерно в одной весовой категории по доходам, стоимости запчастей и так далее, полисы ОСАГО для сравнимых водителей и автомобилей в три раза дешевле, при этом покрытие более чем в два раза больше по вреду жизни, здоровью и по железу. Как так происходит, — для меня тайна», — недоумевает вице-президент НАС

Выплата деньгами у страховщиков всегда происходит с учетом износа автомобилей, а это означает, что граждане получают неполные суммы, продолжил адвокат Радько. Недополученные деньги водители вынуждены требовать через суд, а это существенно удлиняет время ремонта. Он напомнил, что ОСАГО задумывалось как инструмент гарантии прав потерпевших с одной стороны, — чтобы им не бегать по судам за виновником. С другой стороны — риски виновника ДТП застрахованы.

«А тут получается, что и потерпевший бегает за страховой и за виновником ДТП по судам, как и раньше бегал, и виновник аварии, заплатив за полис, все равно вынужден что-то доплачивать. То есть все встало с ног на голову», — резюмировал адвокат.

Центробанк РФ, который выступает регулятором страхового рынка, не предоставил комментарии «Газете.Ru».