«Могли сэкономить»: почему вода прорвала дамбу в Орске Гидротехник Тетельмин: прорыв дамбы в Орске не получится свалить на грызунов

К прорыву дамбы в Орске, из-за которого оказались затоплены более 6,8 тыс. домов, могли привести нарушения технологии ее строительства, допущенные ради экономии, а также несвоевременный ремонт. Об этом «Газете.Ru» рассказал гидротехник, доктор технических наук, профессор РУДН Владимир Тетельмин. В Госдуме считают, что также следует выяснить, проводились ли в районе наводнения противопаводковые мероприятия.

Прорыв дамбы в Орске мог произойти из-за многочисленных нарушений технологии при строительстве и запоздалого ремонта в момент, когда вода только начала просачиваться, считают эксперты-гидротехники.

«Многочисленные снимки и видео, которые мы видели, показывают, что первый проран, то есть первое разрушение, в который устремился поток воды, произошел на контакте этой дамбы с основанием. Было бы понятно, и даже не совсем может быть обидно, если бы разрушение плотины произошло переливом через гребень», — отметил Тетельмин в беседе с «Газетой.Ru».

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Одна из версий, почему произошел прорыв, заключается в том, что при постройке дамбы не было как следует подготовлено основание перед ее постройкой, указал специалист. Для любой плотины или дамбы, которая является ответственным гидротехническим сооружением, основание готовится специально, подчеркнул он.

«Как правило, 30% аварий на таких дамбах, которые выполнены из местных грунтов, происходит как раз по контакту плотины с основанием. Возможно, основание было не подготовлено, и дамба начала отсыпаться прямо на почву и дерн. Если даже почву убрали, то, наверное, там основание было сильно проницаемым, надо было его уплотнить, укрепить», — пояснил Тетельмин.

По его словам, еще одна возможная версия случившегося — нарушение технологии при формировании противофильтрационного слоя, который должен держать напор воды. Он состоит из суглинка, который укладывается полуметровым слоем, а затем укатывается катком. После этого укладывается следующий слой и также укатывается.

«Разравнивание бульдозером, уплотнение катками — это тоже отдельная технология, отдельное время, отдельные расходы. А они могли на этом сэкономить.

Насыпали — и все, обеспечили, как говорят, погонные метры», — предположил Тетельмин.

Кто должен был проверять

Согласно действующим нормативам, качество применяемых материалов в процессе строительства гидротехнических сооружений контролируется Ростехнадзором и строительным надзором, пояснил «Газете.Ru» главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.

«Они проверяют, следят за каждым шагом, что там делается в этой дамбе, откуда завозится грунт. По нормативам это все должно быть зафиксировано, составлены акты, которые хранятся», — рассказал Болгов «Газете.Ru».

Конкретные выводы, почему прорвало дамбу в Орске, можно будет сделать только после инспекции техническими средствами, когда спадет вода, специалисты отберут пробы грунта и оценят степень соответствия сооружения проекту, подчеркнул он.

Не следили

По словам Михаила Болгова, в процессе эксплуатации укрепить такую дамбу возможно, если приступить к работам, как только станет понятно, что сквозь сооружение просачивается вода.

«На каждом крупном ответственном сооружении имеется аварийный запас щебня, грунта, крупнообломочных камней и прочего, чтобы мгновенно пытаться ликвидировать это место.

Когда только первые симптомы появились, резко намочился склон дамбы, должно быть видно, что идет фильтрация, вымокание грунта,

и надо понимать, что требуются аварийные меры», — указал Болгов.

По словам Владимира Тетельмина из РУДН, такие сооружения раз в пять лет обследуются специальной комиссией Ростехнадзора, и по обнаруженным недостаткам выдаются предписания на их устранение.

Ростехнадзор сообщал о том, что в 2020 году проводил плановое обследование дамбы в Орске и выдал предписание с 38 замечаниями. После этого, по причине моратория на внеплановые проверки, введенного правительством, проверки не проводились.

Суслики ни при чем

Версию с грызунами, проделавшими в дамбе сквозной проход, эксперты-гидротехники назвали экзотической и практически невероятной.

«Это сооружение выполнено из гравийно-галечникового грунта. В таких грунтах грызуны не обитают. Грызуны обитают только в почвах, которые являются для них средой.

Поэтому уповать на сусликов не получится»,

— отметил Владимир Тетельмин.

С предположением, что дамбу могли повредить грызуны, выступил в эфире Первого канала директор компании «Спецстрой» Сергей Комаров.

Именно эта компания строила дамбу в Орске.

Кого-то накажут

По итогам наводнения предстоит оценить, выполнялись ли в регионе противопаводковые мероприятия, а также проследить за расходованием выделявшихся средств, заявил «Газете.Ru» первый зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Владимир Кошелев.

«Надо выяснить, проводили их местные чиновники или не проводили. Работать с первопричиной, чтобы этого не возникало. Вся эта история, она на поверхности, и она давным-давно придумана, еще нашими отцами и дедами», — сказал Кошелев «Газете.Ru».

По его словам, противопаводковые мероприятия должны проводиться осенью и ранней весной, до таяния снегов и льда, с аудитом водоотводных каналов и организации стока воды в самом снежном покрытии на рельефе.

«Насколько нам известно, на строительство этой дамбы был потрачен миллиард рублей. Нужен тщательный анализ.

По итогам этого паводкового сезона нужно в обязательном порядке вызвать в Госдуму федеральных и региональных чиновников, и уже с участием Генеральной прокуратуры и Счетной палаты, с включением специалистов, все тщательно, независимо проверить», — подытожил Кошелев.