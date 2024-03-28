Xiaomi выпустила в продажу свой первый автомобиль. Можно ли на нем ездить Первый автомобиль Xiaomi SU7 в России будет стоить от 4,2 млн рублей

Электрокар Xiaomi SU7 от третьего по величине производителя смартфонов в мире вышел на рынок КНР. А российские дилеры обещают привезти машину уже в апреле по цене 4,2 млн рублей. Электромобиль найдет своего покупателя, поскольку узнаваемость Xiaomi не хуже, чем у Apple, отмечают эксперты.

Китайский технологический гигант Xiaomi, известный производством смартфонов и бытовой техники, начал прием заказов в Китае на свой первый автомобиль SU7. Заказы принимаются в 59 дилерских центрах, расположенных в 29 городах Китая.

Что это за машина

Седан Xiaomi SU7 доступен в двух вариантах — с запасом хода в 668 и 800 км. Мультимедиа машины работает на операционной системе Xiaomi HyperOS и предлагает высокую степень интеграции со смартфонами, планшетами и гаджетами. Длина пятиместного седана составляет 4997 мм, колесная база — 3000 мм.

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Система активной безопасности разработана самой Xiaomi. Благодаря лидару (лазерному локатору) и камерам высокой четкости машина способна распознавать опасную дорожную ситуацию на расстоянии до 250 метров и самостоятельно замедляться или менять траекторию движения. Автопроизводитель указывает, что его автомобиль оснащен инновационными электромоторами, способными раскрутить свой маховик до 21 тыс. об/мин и достичь максимальной мощности 425 кВт (578 л.с.) благодаря усовершенствованной конструкции ротора и системе отвода тепла.

В минимальной комплектации автомобиль снабжен одним электромотором, приводящим задние колеса. Такой SU7 разгоняется до 100 км/ч за 5,3 с.

У Xiaomi SU7 в максимальном оснащении два электромотора и полный привод. Суммарная мощность силовой установки составляет 673 л.с.,

до «сотни» он разгоняется за фантастические 2,78 секунды, что сопоставимо с перегрузками пилота «Формулы-1» или истребителя, вышедшего на «сверхзвук».

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Электрокар снабжен пневмоподвеской и активным задним антикрылом с четырьмя уровнями регулировки. Машина отличается сверхнизким коэффициентом лобового сопротивления — 0,195. Для примера, у суперкара Ferrari California, который считается образцом превосходной аэродинамики, коэффициент лобового сопротивления составляет 0,32. В салоне 16-дюймовый центральный экран выдает разрешение 2880x1620, еще два экрана предназначены для пассажиров заднего ряда.

Ему мало смартфона

Xiaomi заявляет, что цена автомобиля составит 216 тыс. юаней (около 2,7 млн рублей), автомобиль Xiaomi SU7 сравним по характеристикам с немецкими спорткарами Porsche Taycan и Panamera, уточняет Reuters.

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Основатель и гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь объявил в 2021 году, что компания намерена разрабатывать и производить автомобили. Он пообещал инвестировать в автобизнес $10 млрд (925,9 млрд рублей) и назвал производство автомобилей «последним крупным предпринимательским проектом» в своей жизни.

Автомобиль производится в рамках технологического партнерства с BAIC. Команду дизайнеров возглавил Ли Тяньюань, которого пригласили в стартап технологического гиганта из китайской команды BMW. В SU7 применяются компоненты от ведущих мировых поставщиков — Bosch, Continental, Brembo и прочих.

Сейчас китайский рынок электромобилей переполнен, из 129 работающих в стране марок, предлагающих электромобили, только 20 имеют долю рынка свыше 1%.

Новый продукт неизбежно столкнется с жесткой конкуренцией признанных гигантов электромобильной отрасли — BYD и Tesla,

предупреждают аналитики Bloomberg.

Можно заказать в России

Несмотря на то, что пока Xiaomi не собирается поставлять свои электромобили на мировой рынок, частные поставщики уже пообещали привезти эту машину в Россию. В московском автосалоне MVM Auto, специализирующемся на ввозе иномарок, сообщили корреспонденту «Газеты.Ru», обратившемуся с вопросом о приобретении Xiaomi SU7, что такую машину смогут доставить в Россию за 60 дней.

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«Мы заключаем договор и вы вносите предоплату — 10% от стоимости машины, чтобы наш специалист поехал в дилерский центр в Китае и сделал заказ на автомобиль. Машины заказываются напрямую с завода, срок изготовления — 20 дней. После того, как она заказана, мы выставляем второй счет, на стоимость авто в Китае плюс расходы на доставку», — описал продавец процедуру приобретения электрокара.

После того, как автомобиль прибудет в Москву, также потребуется оплатить таможенную пошлину, утильсбор, оформление свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и комиссию поставщика, добавил он. Растаможиваться машина будет уже в Москве на имя конечного заказчика.

Автомобиль в максимальной комплектации продавец оценил в 5,6 млн рублей с доставкой в Москву и оформлением «под ключ».

Машина в минимальной комплектации с одним электромотором и задним приводом обойдется в России в 4,2 млн рублей.

Сила бренда

В современной ситуации, когда автомобиль для потребителя приобретает статус гаджета, сила бренда технологической компании способствует популярности ее продукта, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Узнаваемость Xiaomi не ниже, чем у Apple. Я думаю, что им придется вкладываться прежде всего в раскрутку продукта, а не бренда.

Узнаваемость бренда — сейчас самое главное, и если, допустим, Coca-Cola начнет делать полезное детское питание, они просто ворвутся на рынок. У Xiaomi точно такая же ситуация», — пояснил Бургазлиев «Газете.Ru».

Xiaomi заходит в автомобилестроение как IT-гигант и сам интерпретирует понятие автомобиля — это машина с огромным количеством электронных помощников, новым видением безопасности, эргономики и климата. Все это говорит о том, что происходит постепенное слияние классических отраслей, таких как автомобилестроение и сфера IT, отметил эксперт.

«Xiaomi с их возможностями и вычислительными мощностями смогут отслеживать режим работы батареи и собирать статистику, оценивать пользовательские привычки. Я в них верю и думаю, что они однозначно начнут экспансию по всему миру», — заключил Бургазлиев.