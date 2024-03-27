«Проверки на склонность к терроризму пока нет»: мигрантов освободят от работы в такси Госдума рассмотрит приоритетно все ранее отвергнутые предложения по мигрантам

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит все ранее отвергнутые или отложенные предложения депутатов по миграционной политике, в том числе связанные со сферой такси, выяснила «Газета.Ru». Пять регионов РФ на фоне теракта в «Крокус Сити Холле» запретили мигрантам работать в сфере пассажирских перевозок. Агрегаторы рассказали, что таксистов при приеме на работу проверяет служба безопасности, но признали, что склонность к терроризму выявить не в силах.

Проверка работников такси

О том, что Госдума в приоритетном порядке займется рассмотрением законопроектов, касающихся работы мигрантов в России, которые ранее были внесены на рассмотрение нижней палаты парламента, «Газете.Ru» рассказал депутат Юрий Григорьев.

«В этом году ряд предложений различными депутатами был внесен на рассмотрение, и сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу по уточнению законов в области миграционного законодательства. Эта рабочая группа все миграционные изменения будет рассматривать в ускоренном приоритетном порядке», — подчеркнул парламентарий.

Предложение о создании такой группы поступило от главы фракции «Единая Россия» Владимира Васильева после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Григорьев подтвердил, что работа над законодательством коснется и регулирования в сфере пассажирских перевозок:

«Мы также рассматриваем законопроекты о том, чтобы водительские удостоверения были адаптированы и были выданы только на территории Российской Федерации. И весь этот комплекс вопросов, конечно же, тоже необходимо рассматривать. Качественные услуги должны предоставляться проверенными работниками такой сферы услуг, как такси».

«Запреты приобретут массовый характер»

После задержания подозреваемых в совершении теракта в концертном зале и пособничестве в нем выяснилось, что несколько фигурантов уголовного дела работают в сфере пассажирских перевозок. Так, арестованный по делу о теракте в «Крокусе» Аминчон Исломов в 2023 году работал водителем автобуса в «Верхневолжском АТП» (автотранспортном предприятии) Твери, а его брат Диловар водит такси.

О намерении устроиться на работу в сферу пассажирских перевозок говорил и один из непосредственных исполнителей теракта, которого называют главарем отряда нападавших на «Крокус».

После трагических событий в «Крокус Сити Холле» главы ряда российских регионов запретили мигрантам работать в такси и водить автобусы.

Соответствующий указ подписал губернатор Новгородской области. Запрет устанавливается на работу иностранцев по патентам в сфере пассажирских перевозок городскими и междугородными автобусами, легковыми такси, а также арендованными легковыми машинами с водителем.

Вместе с тем он не распространяется на иностранцев, имеющих вид на жительство, а также на граждан стран ЕАЭС (Евразийского экономического союза) — Казахстана, Киргизии, Армении и Белоруссии. Аналогичные меры ранее ввели главы Нижегородской, Самарской, Тульской и Челябинской областей.

Глава «Общественного совета по развитию такси» Ирина Зарипова заявила, что эта практика распространится на всю Россию:

«Запрет на вождение такси мигрантами у нас действует уже давно. Сегодня такси разрешается водить гражданам только тех стран, где русский язык является государственным, — выходцам из Киргизии, Казахстана и Белоруссии. Всем остальным формально нельзя. После теракта в «Крокусе» запреты, которые сейчас вводят регионы, приобретут массовый характер».

«Государство не знает, кто сидит за рулем»

Опрошенные «Газетой.Ru» представители агрегаторов такси и логистических компаний настаивают, что проверяют сотрудников при устройстве на работу, но признают, что склонность потенциального водителя или курьера к террористическим действиям выявить невозможно.

«Мы десять лет говорим о необходимости создания цифровых профилей водителей и их верификации государственной межведомственной информационной системой вместо бесполезных разрешений на деятельность такси. Такая система может в режиме реального времени проверить кандидата и выдать ответ о возможности с ним сотрудничать. Инициатива не находит отклика и поддержки», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса заказа такси «Максим».

Выдача разрешений в уведомительном порядке без проверки личности водителя, его нахождения на психиатрическом и наркологическом учете, наличия водительского удостоверения, связей и рисков не гарантирует вообще ничего, включая налоговую дисциплину. Эти разрешения даже инструментом статистического учета назвать сложно.

Государство не знает, кто сидит за рулем, подчеркнули в «Максиме».

«Все водители, с которыми сотрудничает наш сервис, проходят несколько этапов проверок, в том числе службой безопасности. Рабочего метода проверки на предмет склонности к терроризму пока не существует — это работа органов безопасности, и в этом вопросе мы полагаемся на них», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе агрегатора такси «Сити Мобил».

С момента вступления в силу нового закона о такси от 1 сентября прошлого года соискателям работы в такси нужно собрать внушительный пакет документов, в том числе в МВД, добавили в организации.

«Перевозчики готовы многих брать на работу»

«В СДЭК проводится проверка сотрудников в несколько этапов, включая оценку на интервью с HR и руководителем, согласно установленным внутренним правилам», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании в ответ на вопросы о мерах контроля за курьерами. В сфере пассажирских и грузовых перевозок в России наблюдается значительный кадровый дефицит, и работодатели не имеют возможности выбирать, кого принимать на работу, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

Он добавил, что из-за ситуации на рынке труда идет целенаправленный поиск водителей, их пытаются переманить и из других отраслей.

«Например, 68% грузоперевозчиков в России имеют дефицит водителей и у них среднее время простоя грузовика только из-за отсутствия водителей составило в 2023 году 47 дней. В такси ровно то же самое. И понятно, что в таких условиях перевозчики готовы очень многих брать на работу», — отметил эксперт.

По его словам, нехватка кадров наблюдается и среди водителей автобусов, поэтому возможность их отбора отсутствует, но с грузовиками и автобусами ситуация сложнее, потому что там нужны люди с более редкими категориями водительских прав и к водителям грузовиков и автобусов предъявляются специфические требования.

«В такси традиционно во всем мире часто работают мигранты. Для человека, который только приехал, это первая возможность найти профессию и работу. У него есть водительское удостоверение, у него есть какой-то навык, который может быть монетизирован», — заключил Шапарин.