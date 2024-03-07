Какие автомобили можно заказать за границей прямо сейчас и не прогореть Перегонщики иномарок предупредили о проблемах с ввозом в Россию с 1 апреля

Из-за усложнения ввоза автомобилей в Россию перегонщики отказались от некоторых маршрутов. Машины все еще возят «под ключ», но ажиотаж сошел на нет. О том, какой автомобиль россиянин может заказать за границей — в материале «Газеты.Ru».

После перекрытия каналов частного ввоза автомобилей в Россию с дешевой растаможкой в странах ЕАЭС, компании, занимающиеся этим бизнесом, вынуждены ориентироваться на индивидуальные заказы, рассказали «Газете.Ru» участники рынка.

«Основное наше направление работы – поставка автомобилей из Южной Кореи. И возможность привезти автомобиль в возрасте 3-5 лет на физическое лицо с льготным утилизационным сбором и растаможкой сохраняется», — пояснил «Газете.Ru» основатель компании «РоговМобиль» (специализируется на поставках автомобилей из-за рубежа) Дмитрий Рогов.

При этом тема с ввозом автомобилей из Китая с дешевой растаможкой в Киргизии полностью закрылась, как и попытки привозить из-за границы машины, оформлять их на физических лиц и перепродавать, уточнил он.

В компании Global Car Transportation, занимающейся поставками автомобилей из-за границы, в свою очередь пояснили «Газете.Ru», что готовы принять заказ только на поставку автомобиля из Европы, который можно успеть привезти и оформить за две недели до конца месяца.

«На данный момент все ждут 1 апреля, когда будет введен новый порядок растаможки машин из-за границы.

В марте машины уже практически никто не возит,

за исключением самых отчаянных — тех, кто знает, что до 1 апреля сможет уже поставить автомобиль на российский учет», — рассказал «Газете.Ru» представитель компании, представившийся Станиславом.

Покупателю автомобиля из-за границы также следует быть готовым в том числе к задержкам в постановке автомобиля на учет, поскольку информация об уплаченном утилизационном сборе иногда подгружается в базу ГИБДД с задержкой, и владелец не может поставить автомобиль на учет, несмотря на наличие документов, предупредил собеседник.

При поставке машины на заказ существует неприятный психологический момент: клиент должен сначала отдать деньги, а потом в течение нескольких недель ждать, пока привезут его автомобиль — вместо того, чтобы заплатить за машину и сразу уехать на ней, указал Дмитрий Рогов из «РоговМобиля».

«Даже если поставщик давно на виду, имеет популярный канал на YouTube и воспринимается как старый знакомый, отдавать ему полную стоимость машины и сидеть больше месяца без всего покупателю дискомфортно», — констатировал Рогов.

Однако другого пути скоро не будет: тот же популярный

Hyundai Palisade при оформлении на себя обойдется покупателю в 3,5 – 4 млн рублей

за машину 2020 года с пробегом 50 тыс. км, а если ввезти ее на перепродажу, с учетом более высокого утильсбора она будет стоить 5 млн рублей, привел он пример.

Что поставляют, сколько стоит

Судя по объявлением в классифайдах, компании, занимающиеся альтернативным импортом, предлагают в России в основном ходовые модели европейских и японских марок, которые были популярны в стране до 2022 года.

В частности, практически новую Toyota Camry с мотором 2.5 можно купить в России за 4,8 млн рублей. Skoda Kodiaq 2023 года с 220-сильным мотором и полным приводом предлагается за 5 млн рублей, а новый Kia Sportage с мотором 2.5 — за 5,2 млн рублей.

Подержанный BMW 3 Series 2020 года выпуска можно привезти на заказ из Южной Кореи за 3,1 млн рублей,

четырехлетний Audi A3 с 190-сильным мотором обойдется при поставке под заказ в 2,4 млн рублей, а Kia Sorento того же возраста с небольшим пробегом — за 3,8 млн рублей.

^^^Ручеек остается^^ ^

Возможности для альтернативных поставок автомобилей в Россию государство последовательно уменьшает, но полностью этот канал все же не будет перекрыт, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Совсем этот канал не прикроют. Есть электромобили, есть премиальный сегмент, который пока официальными поставками заместить невозможно. Но безусловно, что новые ограничения, с необходимостью доплачивать утилизационный сбор до российского уровня при растаможке машины через Киргизию окажет влияние на рынок в первую очередь повышением цен», — говорит Бургазлиев «Газете.Ru».

Спрос на такие машины не рухнет до нуля, но может снизиться на 25 – 35% в зависимости от сегмента,

прогнозирует он.

«С точки зрения защиты локальных автопроизводителей со стороны государства эта мера эффективна, а с точки зрения рынка этот сегмент имеет важное значение для потребителя. Машины подорожают, и потребитель будет вынужден переплатить, либо выбирать из тех машин, которые уже есть в стране», — заключил Бургазлиев.