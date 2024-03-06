«Дилерам нужно от них избавиться». Самые дешевые машины в России и почему их продают со скидкой Российские дилеры начали продавать машины дешевле рекомендованной цены

Российские дилеры начали уступать свою маржу клиентам — лишь бы они купили машины и освободили им склады. С большим дисконтом от рекомендованных цен предлагают даже самые бюджетные модели китайских марок, а привычные опции вроде ковриков, брызговиков и даже зимних шин дают в подарок. Единственные, кто подобной щедрости не проявляет, — это отечественные Lada и УАЗ. Какие самые дешевые машины есть в наличии у дилеров и сколько они стоят — в материале «Газеты.Ru».

Российские автодилеры начали продавать машины дешевле рекомендованной розничной цены, выяснил корреспондент «Газеты.Ru». Так, нижегородский дилерский центр Changan предлагает седан Alsvin со скидкой в 120 тыс. рублей даже при оплате наличными, а при оформлении сделки до конца недели обещает предоставить в подарок зимние шины и набор дополнительного оборудования.

«Стоимость – от 1,45 млн рублей при оформлении кредита и сдаче машины в трейд-ин. За наличный расчет – 1,63 млн рублей. Если вы не хотите получить бесплатно коврики или антикоррозийную обработку – от этого можно отказаться, но на цену это не повлияет», — рассказали в дилерском центре.

В свою очередь дилерский центр Kaiyi в Уфе готов продать со скидкой базовую версию седана E5 – цена, предложенная корреспонденту «Газеты.Ru», оказалась ниже указанной в заводском прайс-листе. Кроме того, в наличии у дилера остались и автомобили с механической трансмиссией, упоминание о которых убрано с официального сайта китайской марки в России.

«По прайсу стоимость машины с МКП — 1,99 млн рублей, с вариатором – 2,2 млн рублей. Но при оформлении сделки мы в любом случае сделаем скидку», — заявили в дилерском центре.

В частности, Kaiyi E5 в базовой комплектации с вариатором там предложили купить за 1,91 млн рублей с зимними шинами, защитой картера и ковриками от дилера.

В московском салоне китайской марки Livan кроссовер X3 Pro продают по рекомендованной розничной цене, указанной в официальном прайс-листе, однако готовы обсуждать «дополнительные скидки»:

«За наличный расчет машина стоит 1,9 млн рублей, с мотором 1.5 и вариатором. Гарантия – пять лет. Готовы поговорить в салоне о дополнительных скидках и подарках».

Дополнительное оборудование, которое при дефиците машин на рынке дилеры предлагают по завышенным ценам, в нынешней ситуации обещают предоставить в подарок.

«Защита картера, коврики, брызговики, зимняя резина – если вам нужно. Все это мы готовы обсуждать в финальном предложении, возможно, что-то будет предоставлено в подарок», — заявили в салоне Livan.

В столичном дилерском центре BAIC предлагают купить седан U5 Plus за 1,7 млн рублей с механической трансмиссией. Цена на версию с вариатором — на 50 тыс. рублей выше, но это все еще дешевле рекомендованной розничной цены, стартующей с 2,05 млн рублей.

«Новые поставки будут в начале апреля, и машины станут дороже. Сейчас остатки 2023 года готовы предложить с хорошей скидкой. За наличный расчет готовы предложить машину с «механикой» за 1,7 млн рублей», — рассказала менеджер дилерского центра.

Дополнительную антикоррозийную обработку, защиту картера, коврики и сетку на решетку радиатора предлагают установить за 15-20 тыс. рублей. Автомобилей с «механикой» в наличии у одного дилера оказалось пять, с вариатором выбор еще шире.

В дилерском центре Omoda в Курске пообещали продать седан S5 с мотором 1.5 мощностью 113 л.с. и вариатором по рекомендованной розничной цене с учетом скидки в 260 тыс. рублей, которая также указана в фирменном прайс-листе, — при покупке за наличные это 1,99 млн рублей за машину 2023 года выпуска.

«АвтоВАЗ» и УАЗ не в тренде

Тренд со скидками на автомобили не затронул российские бренды.

Например, наиболее доступная Lada Granta, которая есть в наличии у дилеров в регионах РФ, – седан в комплектации Classic '23 с водительской подушкой безопасности (без кондиционера), 90-сильным 8-клапанным мотором и механической трансмиссией за 848,9 тыс. рублей. В заводском прайс-листе по-прежнему присутствует автомобиль в версии «Стандарт» без усилителя руля за 700 тыс. рублей, однако в дилерских центрах говорят, что в наличии таких машин нет.

«Комплектацию «Стандарт» уже 3-4 месяца не производят и не привозят. Выпускать их дальше не планируется», — рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» продавец официального дилерского центра Lada в Екатеринбурге.

В официальном дилерском центре Lada в Самаре в качестве самой доступной также назвали Granta за 848 тыс. рублей и подтвердили, что более дешевые версии заводом не выпускаются. При этом в обоих центрах уточнили, что Granta есть в наличии без дилерского допоборудования.

При этом внедорожники «УАЗ Патриот» дилеры продают по ценам выше, чем те, что указаны в заводских прайс-листах.

Так, в дилерском центре УАЗ в Москве сообщили, что «Патриот» 2024 года выпуска с мотором «Евро-2» можно купить за 1,73 млн рублей (на официальном сайте УАЗа указана цена в 1,58 млн рублей). В дилерском центре в Волгограде рассказали, что «Патриот» в той же версии «Base ИКАР», но снабженный кондиционером, есть в наличии за 1,8 млн рублей, при этом он не снабжен дилерскими опциями.

Откуда скидки?

Дилеры вынуждены продавать автомобили со скидкой и предлагать подарки из-за продолжающегося затоваривания рынка и дороговизны кредитных средств, объяснил основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев. По его словам, таким образом они пытаются избежать расходов на содержание избыточного стока автомобилей.

«Дилерам нужно избавляться от этих автомобилей. Планы продаж китайских автопроизводителей выше, чем рынок может вместить по той цене, которая есть. Это вынуждает дилеров снижать цены», — заявил Мосеев «Газете.Ru».

Поддержка со стороны автокомпаний недостаточна, поэтому дилеры вынуждены давать скидки еще и от себя и предоставлять подарки, чтобы распродать стоки автомобилей.

«Мы вошли в длительный период «рынка покупателя». В этом году такое положение дел точно сохранится. В следующем оно будет зависеть от того, как будет развиваться экономическая ситуация, потребительская активность, и насколько быстро Центробанк будет снижать кредитную ставку», — заключил Мосеев.