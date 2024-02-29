Машина не приехала, а деньги списались: как таксисты кидают пассажиров Таксисты списывают деньги с клиентов за несостоявшиеся поездки

В России участились случаи отмены заказов такси из-за того, что автомобиль не прибыл в указанную точку подачи, рассказали «Газете.Ru» представители отрасли. Это связано с плохой работой геолокации в крупных городах и попытками водителей получить деньги за ожидание пассажира, если заказ невыгоден. Эту проблему признают и агрегаторы. О том, как действовать клиенту, если заказанное такси прибыло по неправильному адресу, — в материале «Газеты.Ru».

Проблема с тем, что водители крупных агрегаторов такси вроде «Яндекс Go» встают не в той геолокационной точке, которая указана в приложении, существовала давно, но в последнее время стала более массовой, при том, что у клиентов из-за таких ошибок списываются с карты деньги. Сайты с отзывами о работе таксомоторных компаний наполнены негативными откликами недовольных пассажиров.

«Всем добрый день, уважаемые друзья, обращаюсь к пользователям «Яндекс.Такси» (сейчас называется «Яндекс Go». — Газета.Ru)! У вас, наверное, не раз были ситуации, что вы вызывали такси, они подъезжали, а потом просто брали и уезжали. При этом деньги за мифическое ожидание списывали . В чистом виде мошенничество. Предлагаю всем объединиться, у кого были такие случаи, и подать заявление в прокуратуру. Чем больше — тем больше вероятность, что «Яндекс.Такси» проверят. Кстати этим очень грешат водители из стран СНГ», — написал 26 февраля пользователь Алексей С. в отзывах сервиса «Яндекс Карты».

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С аналогичной проблемой столкнулся и корреспондент «Газеты.Ru», c карты которого списали 239 рублей после отмены вызова такси из-за того, что машина припарковалась в другой точке. В компании «Яндекс Go» не ответили на вопросы «Газеты.Ru» о том, как решается вопрос с такими водителями.

В службе заказа такси «Максим» проблему с недобросовестным поведением некоторых водителей при выполнении заказов признали, заявив, что реагируют на подобные случаи.

«Нужно признать, что в любой сфере есть недобросовестные исполнители. К сожалению, такси не является исключением. Мы всегда стремимся создать комфортные условия для всех пользователей сервиса. У «Максима» предусмотрен ряд механизмов для уменьшения случаев, если водитель практикует прибытие не на точный адрес с целью получить компенсацию за прогон автомобиля, при этом не выполнив заказ», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

В таком случае даже при отмене заказа неустойка не будет списана с пользователя. И водители прекрасно понимают, что им невыгодно совершать подобные действия, поскольку прогон автомобиля не будет компенсирован, указали в «Максиме».

В других крупных агрегаторах такси («Ситимобил» и «Таксовичкоф») оставили без ответа вопросы «Газеты.Ru» о ситуации с некорректным местом подачи такси и методах борьбы с этим явлением.

Виноваты сбои системы

Ситуация с определением места подачи такси усугубляется некорректной работой геолокации, из-за которой водители часто ошибаются адресом, уверен автор Telegram-канала «Омбудсмен такси» Антон Максимов.

«Совсем недавно водители столкнулись с такой проблемой, что пассажир в приложении «Яндекс Go» указывает точный адрес, вплоть до подъезда, но «Яндекс» ставит точку на карте в другом месте. А по правилам сервиса машина подается в точку, а не на адрес», — рассказал Максимов «Газете.Ru».

По его словам, ситуация, когда водитель такси останавливается и ждет, пока клиент отменит поездку, или прямо просит его об этом, связана с тем, что водители не хотят выполнять невыгодные заказы – например, короткие поездки с минимальной стоимостью.

«В принципе, если пассажир находится на месте, а водитель — более чем в 300 метрах от точки подачи, с пассажира не должны списываться деньги», — сказал Максимов.

Если поездка не состоялась, а деньги с пассажира списаны, он может пожаловаться агрегатору, который должен их вернуть, если услуга не оказана — в соответствии с законом «О защите прав потребителей», посоветовал он.

Председатель «Московского профсоюза такси «Добро» Николай Кодолов согласен с Максимовым. По его словам, проблема некорректной подачи такси стала распространенной по нескольким причинам, в их числе — плохая работа геолокации (особенно в центре Москвы) и заниженная тарификация дальних поездок из центра города в область, когда водитель понимает, что не найдет пассажира для обратного рейса.

«Участились ситуации, когда заказ идет на точку, но в навигаторе адрес не совпадает с геолокацией, он показывается неверно — и точка может находиться у соседнего дома. Это ошибка системы», — пояснил Кодолов «Газете.Ru».

Такая ситуация распространена не только в Москве: жалобы на аналогичные проблемы поступают от водителей в Санкт-Петербурге, Казани и других городах, уточнил он. Особенно плохо навигация работает в центре Москвы, и водитель, плохо знающий город, может приехать не по тому адресу.

«Бывают ситуации, когда водителю поступает невыгодный заказ — например, из центра Москвы в Люберцы, и он понимает, что обратно поедет пустым. А если такая поездка совершается не по повышенному тарифу, она невыгодна вдвойне», — привел пример Кодолов.