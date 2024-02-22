Иностранные автокомпании ушли, а брак в автомобилях оставили. Что делать водителям

Российские водители остались один на один с потенциально опасными поломками в европейских автомобилях. Эта проблема касается как законно купленных машин, так и привезенных в рамках параллельного импорта. К примеру, компания-преемник Mercedes-Benz в России отремонтирует в рамках отзыва только ранее официально проданные машины, а многочисленный парк Volkswagen, включая премиальные Porsche, Lamborghini и Bentley, вовсе не затрагивают отзывные кампании. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Отзывные кампании, в которых автопроизводители за собственный счет устраняют дефекты, проходят по всему миру. 20 февраля немецкий концерн Mercedes-Benz объявил об отзыве 250 тыс. автомобилей из-за потенциального риска возгорания. Под отзыв попали дорогие модели Mercedes-Benz, выпущенные в 2023 году. Несмотря на то, что концерн ушел из России, его машины поставлялись в страну в рамках официально разрешенного правительством параллельного импорта, а также частными продавцами.

Впрочем, рассчитывать на устранение неполадок в рамках отзывных кампаний покупатели этих машин не смогут. Как рассказали «Газете.Ru» в

АО «МБ РУС» (бывший дистрибьютор и «дочка» Mercedes-Benz в России, куплена российским холдингом «Автодом»), отзывы касаются только ранее официально проданных машин непосредственно самим немецким дистрибьютором.

С марта 2022 года официальные продажи и производство в РФ штутгартский автогигант остановил, соответственно, и отзывы не проводит.

Более того, компания с конца 2022 года прекратила официальную сервисную поддержку автодилеров, которые не могут без заводских программ осуществлять квалифицированный сервисный ремонт проблемных узлов.

«АО «МБ РУС» поддерживает проведение всех отзывных мероприятий завода-изготовителя, официально заявленных ранее компанией Mercedes-Benz AG для автомобилей российского рынка. Со списком данных мероприятий, а также перечнем автомобилей, попадающих под их действие, можно ознакомиться на сайте Росстандарта или при посещении партнера АО «МБ РУС» по сервису», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «МБ РУС».

В 2022 году в России было продано 10,6 тыс. легковых автомобилей марки Mercedes-Benz, в 2023 году — 6,9 тыс.

Volkswagen, Skoda и Audi

Куда хуже обстоит ситуация с автомобилями Volkswagen и его многочисленными брендами: Skoda, SEAT, Audi, Porsche, Lamborghini и Bentley. Автопарк у этого концерна самый широкий в России из иностранных, но ни старые, ни новые отзывные кампании для владельцев этих автомобилей не доступны. Об этом сообщили «Газете.Ru» в компании ООО «АГР», которая с 2003 по 2023 год была официальным импортером и производителем автомобилей марок концерна Volkswagen, а ныне принадлежит российской фирме «Арт-Финанс».

«ООО «АГР» не получает информации об отзывных кампаниях концерна Volkswagen, поскольку концерн такую информации не предоставляет.

Тем не менее, при получении информации о возможном несоответствии продукции требованиям ТР ТС, мы, являясь изготовителем или его уполномоченным представителем, выполняем все обязанности, предписанные законодательством о техническом регулировании», — рассказали в компании.

Другие автокомпании

Собеседники «Газеты.Ru» в дилерском сообществе отмечают, что ситуация с отсутствием ремонта потенциально бракованных деталей в ранее проданных иномарках касается многих европейских, японских и американских автокомпаний. В это же время по всему миру идут отзывные кампании, которые затрагивают миллионы машин. Самые массовые в 2023 году отзывы объявила японская Honda: только в США они затронули 6,5 млн автомобилей, включая 2,3 млн машин, которые придется отремонтировать из-за неправильной формы крыльчатки топливного насоса, грозящей внезапной остановкой двигателя.

На втором месте по отзывам в США — Ford, который за год объявил 54 сервисных акции, затронувшие почти 5,7 млн машин.

За ней следует Kia c 3,3 млн отозванных автомобилей. Большая часть из них подлежит ремонту и проверке из-за одной и той же проблемы — утечки тормозной жидкости, которая может привести к замыканию в модуле ABS и пожару.

Неисправность затронула 13 моделей Hyundai и Genesis, а также 10 моделей Kia. Среди них Hyundai Tucson, Santa Fe, Veloster, Elantra и Sonata, а также Kia Optima, Soul, Sorento и Sportage. До визита к дилеру Национальная администрация безопасности дорожного движения США рекомендовала парковать эти машины вне помещений.

Уполномоченный орган молчит

В нашей стране правом инициировать отзывные кампании в отношении проданных автомобилей наделен Росстандарт. Это же ведомство объявляет о таких акциях (как принудительных, так и добровольных) на своем официальном сайте.

По данным Росстандарта, в 2023 году в России было объявлено 16 отзывных кампаний в отношении легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. В 2022 году таких мероприятий было 20, а в докризисном 2021 году — 59.

Среди брендов, которые прекратили продажи в России, в 2023-м BMW отозвала более 42 тыс. машин для замены пиропатронов подушек безопасности, Toyota — 22,7 тыс. машин по той же причине, а Subaru сообщила о необходимости проверки конденсаторов кондиционера на 2,8 тыс. Forester.

Более 8 тыс. Lexus отзывали для замены вентиляционной трубки топливного бака, а сервисная акция по 5,5 тыс. Kia Sorento вовсе не требовала запчастей — у машин перепрограммировали блок управления коробкой передач. Из-за проблем с настройками и программным обеспечением в 2023 году машины в России отзывали Peugeot, Jeep, Lexus.

Для 142 Jeep Wrangler в России вызов в сервис и вовсе потребовался для того, чтобы отпилить лишнюю шпильку на раме, которая могла проткнуть топливный бак.

«Газета.Ru» обратилась в Росстандарт с вопросами о том, будут ли в нынешних условиях распространяться на Россию глобальные отзывные кампании ушедших из нашей страны брендов, на момент публикации ответ в редакцию не поступил.

Ваши проблемы

Российским автовладельцам придется самим следить за новостями о зарубежных сервисных акциях и самостоятельно устранять наиболее угрожающие неисправности, которые в других странах «вылечат» за счет автопроизводителя, отметил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

Серьезную неисправность следует устранить, чтобы поломка не застала в неожиданный момент, но следует учитывать, что автопроизводители часто объявляют отзывы и по незначительным неисправностям, не влияющим на безопасность, добавил он.

Владельцам продукции тех брендов, которые окончательно ушли из России, придется рассчитывать только на себя. Но многие фирмы, прекратившие продажи, сохранили сервисную поддержку, отметил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Целый ряд брендов оставили за собой гарантийные и сервисные функции, продолжают проводить отзывы. Другие компании ушли из России, хлопнув дверью. Например,

Mercedes-Benz или Volvo однозначно сказали, что не будут работать на российском рынке ни под каким соусом.

И в таком случае рассчитывать не на что», — сказал Моржаретто «Газете.Ru».

А корейские Hyundai и Kia продолжают оказывать сервисные услуги, как и некоторые европейские бренды, напомнил он.