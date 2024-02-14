«Такое встречается и у официальных дилеров»: на каких машинах точно скручен пробег В России 33% машин продают со скрученным пробегом

Доля автомобилей со скрученным пробегом на российском рынке достигает 33% от всего объема предложений подержанных машин. Чаще всего пробег занижают машинам премиум-класса, а дополнительный доход нечестного продавца может достигать сотен тысяч рублей. О том, как не нарваться на такой автомобиль — в материале «Газеты.Ru».

В среднем по России число подержанных автомобилей со скрученным одометром достигает 33%, такие данные привели «Газете.Ru» эксперты Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Классифайды, которые анализируют статистику только при наличии истории эксплуатации автомобилей, отмечают, что этот показатель составляет от 17% до 24% в зависимости от региона, говорится в исследовании сервиса «Авито Автотека».

Наибольший процент «смотанных» машин в продаже (24%) зафиксирован в Краснодарском крае. За ним с показателем 23% следуют Самарская, Челябинская и Ростовская область, а также Башкирия (см. инфографику).

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

По оценкам «Авито Автотека», чаще всего занижают пробег продавцы автомобилей Ford (32%), Land Rover, Infiniti и Mitsubishi (в среднем у 31%), за ними следуют Cadillac, Volvo и Mercedes-Benz.

Сколько теряет покупатель

При этом стоимость автомобилей может очень сильно варьироваться в зависимости от того, сколько проехал тот или иной автомобиль. К примеру, Renault Logan 2016 года выпуска с пробегом более 300 тыс. км по объявлениям в классифайдах предлагается за 650 тыс. рублей, а за автомобиль с теми же параметрами и пробегом 48 тыс. км можно выручить уже 950 тыс. рублей.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В случае с Toyota Camry ценовая «вилка» в зависимости от пробега машины еще больше: разница в стоимости машины с пробегом в 37 тыс. км и 218 тыс. км превышает 1,1 млн рублей.

В профессиональном дилерском сообществе скрутку пробега считают большой проблемой — ей, кстати, злоупотребляют и некоторые недобросовестные участники рынка.

«Мы видим сейчас три этапа: первый — внесение требований об обязательной фиксации показаний одометра при смене собственника, прохождении техосмотра, ремонта и страховании. На текущий момент фиксация показаний одометра является добровольной», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе РОАД.

Вторым этапом дилеры предлагают внести административное наказание за фальсификацию показателей одометра, а затем добавить и уголовное наказание.

У кого крутят

В группе риска по скрученному пробегу традиционно находятся автомобили премиальных европейских марок, которые ввозятся в Россию именно из Евросоюза, отметил основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

«Такие машины имеют трассовый пробег, износостойкий салон, в Белоруссии им делают отличный детейлинг. Смотришь на такую машину с пробегом 200 тыс. км, а она как новая. Нам даже попадалась дизельная Audi A6, которая отлично выглядела, но ее пробег был занижен на 300 тыс. км — до 80 тыс. км. Почти все машины, привезенные из Европы на перепродажу, находятся в зоне риска», — сказал Рогов «Газете.Ru».

У трехлетних машин, купленных новыми в России, пробег часто подгоняют под «психологическую отметку» в 50 или 100 тыс. км. Тут идет расчет на покупателей, которые не сильно разбираются в этом и ограничиваются поиском авто в классифайдах, добавил он.

«Еще одна категория из зоны риска — старые машины. Их не хотят брать с пробегом 200-300 тыс. км, поскольку это сильно влияет на стоимость. К тому же покупатели таких автомобилей попустительски относятся к цифрам на одометре», — заключил Рогов.

В современных условиях потенциальный покупатель может проверить историю машины с помощью многочисленных баз данных, собирающих данные из многих источников. Поэтому при сматывании пробега нечестные продавцы стараются подогнать показания одометра под последнее зафиксированное значение, предупреждает руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Например, если на данный момент машина имеет пробег 200 тыс. км, а последний раз он фиксировался на отметке 120 тыс. км, могут поставить 125-130 тыс. км, чтобы это выглядело правдоподобно», — объясняет Шелков «Газете.Ru».

Как правило, от занижения пробега страдают машины в возрасте трех-четырех лет, у которых закончилась заводская гарантия. Первый владелец, как правило, соблюдает межсервисные интервалы и обслуживается у дилера, где пробег жестко фиксируется, уточняет он. В дальнейшем пробег довольно часто корректируется два-три раза.

Это может сделать и второй владелец машины, и третий, предупреждает Шелков.

По его словам, автомобиль со скрученным пробегом выставляется на продажу минимум на 20-30% дороже его реальной стоимости, и легче всего нарваться на скрученный пробег у перекупщиков и в «серых» автосалонах, но встречаются такие машины и у официальных дилеров.

«Такая машина может оказаться у официального дилера, если ее при выкупе не продиагностировали должным образом», — заключил Шелков.