Как Россия помогла Китаю задавить японский автопром Китай вырвался в лидеры по экспорту автомобилей благодаря России

Китайский автопром по итогам 2023 года стал первым по экспорту автомобилей в мире, обогнав давнишнего мирового лидера -— Японию. Марка BYD второй год подряд обгоняет Tesla по мировым продажам электромобилей. Монополизма Китая в производстве электромобилей тревожит Европу, политики вынуждены будут определиться относительно допуска китайских компаний на свои рынки, говорят эксперты опрошенные «Газетой.Ru».

Мировые продажи электрифицированных автомобилей (различных гибридов и электрокаров) в 2023 году выросли на 31% и составили 13,6 млн единиц, подсчитала британская консалтинговая компания Rho Motion. При этом темпы роста замедлились: в 2022 году рост продаж таких машин составлял 60%.

Китай — крупнейший экспортер благодаря России

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, Китай в 2024 году экспортировал 5,26 млн транспортных средств, что на 52% превосходит показатель предыдущего года. Нарастить экспорт китайцы смогли, благодаря поставкам в Россию, куда за год было отправлено 840 тыс. машин. Общий объем автомобилей, проданных в Китае и за рубежом, достиг в 2023 году 30 млн машин.

Китайцам удалось сместить Японию с позиции крупнейшего экспортера мира,

автопроизводители из страны Восходящего солнца отгрузили в 2023 году 4,4 млн машин, свидетельствуют данные Ассоциации автопроизводителей Японии.

Сколько гибридов и электромобилей продается в мире



По данным европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), электромобили в структуре европейского рынка



По популярности они обогнали дизельные машины и заняли 14,6% рынка. На втором месте гибриды (25,8% рынка) и на первом месте бензиновые машины, на долю которых пришлось 35,3%. Суммарно же гибриды и электромобили стали первыми в Европе – на их долю пришлось более 40% продаж из общего объема в 10,5 млн автомобилей, проданных в 2023 году.



Российский рынок электромобилей пока невелик. По данным аналитического агентства «Автостат», за 2023 год в России было реализовано 14,1 тыс. новых электромобилей. Чистых электромобилей за 2023 год в мире было реализовано 9,5 млн. Наибольшие темпы прироста в этом сегменте показали США и Канада: там спрос на такие машины увеличился на 50%. Европейский рынок электромобилей вырос на 27%, а китайский — на 15%.По данным европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), электромобили в структуре европейского рынка оказались на третьем месте.По популярности они обогнали дизельные машины и заняли 14,6% рынка. На втором месте гибриды (25,8% рынка) и на первом месте бензиновые машины, на долю которых пришлось 35,3%. Суммарно же гибриды и электромобили стали первыми в Европе – на их долю пришлось более 40% продаж из общего объема в 10,5 млн автомобилей, проданных в 2023 году.Российский рынок электромобилей пока невелик. По данным аналитического агентства «Автостат», за 2023 год в России было реализовано 14,1 тыс. новых электромобилей.

Это принесло китайским компаниям порядка $102 млрд. Годовой экспорт китайских электромобилей при этом оценивается в 1,7 млн единиц, что на 57% больше, чем годом ранее.

Марка BYD в 2023 году по объему производства обогнала американскую Tesla и реализовала более 3 млн электромобилей. Tesla в тот же период реализовала 1,84 млн машин.

Их стали бояться

Об опасности экспансии китайских автопроизводителей, поддерживаемых субсидиями со стороны государства, уже задумались в европейских странах. Евросоюз прорабатывает ограничительные меры на ввоз китайских машин в страну, в том числе электрических.

В сентябре 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о начале расследования об искусственном занижении цен на китайские электрокары, которые в большом количестве появились в Европе.

«Глобальные рынки сегодня заполнены дешевыми китайскими электромобилями. И цены на них искусственно установлены на низком уровне благодаря государственным субсидиям. Это создает перекос на наших рынках», — отметила она.

В Китае электромобили дешевеют, в то же время в Европе и США происходит обратное, писал Forbes.

Решений по этому вопросу пока не принято, но власти Франции обнародовали в декабре список электромобилей, покупка которых субсидируется государством. Получение субсидий зависит от уровня выбросов при производственном процессе, и китайские машины из этого списка практически исключены, сообщало агентство Nikkei.

Почти монополия

С точки зрения производства автомобилей и наличия для этого сырья и технологий, Китай — если не монополист, то самый заметный игрок в мире, отмечают эксперты.

«Евросоюз уже озаботился проблемой импорта китайских электромобилей, которые становятся качественнее и дешевле. Опасения европейцев относительно китайской экспансии обоснованы, и механизмы защиты рынка будут обсуждаться, совершенно точно», — говорит «Газете.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

В плане добычи сырья Китай активно работает со странами Северной и Центральной Африки и располагают своими источниками сырья, добавляет он. С точки зрения батарей, управляющей электроники и микрочипов Китай очень силен. То, что Евросоюз инвестировал значительные средства в собственное производство микрочипов — показательным пример усталости из-за зависимости от Китая, аргументирует Бургазлиев.

«Китай может делать для электромобилей недорогие аккумуляторы, управляющую электронику. В части развития автопрома и электротранспорта пошел очень правильным путем.

Они привлекли много очень грамотных специалистов, купили много передовых технологий, сэкономили время и стали одними из лидеров мирового автомобилестроения», — заключил Бургазлиев.

С точки зрения перехода на электрическую тягу мировой автопром окончательно не определился, и китайская экспансия может быть ограничена, полагает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Китайских гибридных и электрических автомобилей уже много и в Великобритании, и в Швеции. В дальнейшем все будет зависеть от реальных политических решений, которые будут приниматься и в Америке, и в Европе», — говорит Кадаков «Газете.Ru».

Пошлины в Евросоюзе на китайские автомобили могут поднять, вполне могут ввести и прямой запрет. Нельзя рассматривать авторынок в отрыве от других рынков и политической обстановки, добавляет он.

«Сейчас зависимость и европейских, и американских автокомпаний от китайской компонентной базе очень сильная в производстве автомобилей»,

— признает Кадаков.

По его мнению, на российском рынке более перспективны машины с двигателем внутреннего сгорания — из-за того, что они на 40-50% дешевле, чем электромобили аналогичной вместимости.

«У нас электротранспорт должен быть сфокусирован на городской эксплуатации. Что касается пригорода и межгорода — здесь более перспективно газомоторное топливо», — заключает Сергей Бургазлиев.