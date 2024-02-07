Фейковая выгода: скидки на автомобили у дилеров оказались убыточными для клиентов Скидки на китайские автомобили оказались невыгодными для россиян

«Газета.Ru» проанализировала актуальные скидочные программы от дилеров китайских автомобилей. Как выяснилось выгодно купить китайский автомобиль практически нереально — все уступки по цене съедает огромный дисконт при сдаче автомобиля в «трейд-ин» и проценты по автокредитам. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В конце 2023-го и начале 2024-го акции и спецпредложения на покупку автомобилей 2023 года выпуска предложили практически все китайские автокомпании, работающие на российском рынке. Сообщения о скидках в несколько сотен тысяч рублей в случае, если покупатель оформит кредит или сдаст свой автомобиль в «трейд-ин» в зачет стоимости нового, наводнили интернет. Однако на поверку оказалось все не так заманчиво, как обещали компании.

Оценили ниже рынка

Корреспондент «Газеты.Ru» предложил нескольким дилерам китайских брендов для предварительной оценки реальный автомобиль Volkswagen Polo 2022 года выпуска с мотором 1.6 мощностью 110 л.с., механической трансмиссией и пробегом 64 тыс. км. По объявлениям в классифайдах такие автомобили предлагаются за 1,5-1,9 млн рублей. Оценку в 1,6 млн рублей считают справедливой счетчики средней цены сервисов «Авто.ру» и «Авито Авто», портал Сena-auto аналитического агентства «Автостат» определил этот лот еще выше — 1,75 млн рублей.

В тоже время

дилер китайского Jaecoo в Подмосковье предложил выкупить указанный Volkswagen Polo максимум за 1,2 млн рублей

и пообещал скидку на покупку кроссовера Jaecoo J7 в 300 тыс. рублей независимо от комплектации и типа привода. Московский дилер Omoda предложил за подержанный Volkswagen 1,45 млн рублей и скидку в 230 тыс. рублей на Omoda C5 в максимальной комплектации, которая обойдется с учетом скидки в 3,08 млн рублей.

«Но, безусловно, автомобиль будет необходимо также вживую осмотреть», — предупредил продавец о том, что названная сумма является предварительной.

Другой дилер Geely в Московской области в рамках сделки по покупке нового кроссовера Tugella с 238-сильным мотором и полным приводом (рекомендованная цена – 4,3 млн рублей)

оценил тот же Polo в 1,25 млн рублей и предложил скидку в 330 тыс. рублей на свой новый автомобиль.

Оценщик уточнил, что ниже этой планки цена на автомобиль с прозрачной сервисной историей и без окрашенных вторично деталей не опустится, но и большую сумму после осмотра вживую, скорее всего, не дадут.

Еще один автосалон Geely в московском регионе предложил выкупить Volkswagen уже за 1,4 млн рублей и пообещал скидку за «трейд-ин» при покупке Tugella с мотором мощностью 200 л.с. в размере 530 тыс. рублей, прямую скидку в 200 тыс. рублей, а также дополнительные бонусы при оформлении кредита. Окончательную цену сдаваемой машины здесь также пообещали определить после тщательного осмотра.

Volkswagen Tiguan в «трейд-ин»

Корреспондент «Газеты.Ru» предложил для получения скидки другой автомобиль в «трейд-ин» — полноприводный кроссовер Volkswagen Tiguan 2015 года в хорошем состоянии и максимальной комплектации, такая машина считается очень ликвидной на рынке и быстро реализуется, что интересно для дилеров.

В одном из дилерских центров марки Jetour сообщили, что сейчас действует максимальная скидка на модель Dashing — она составляет 300 тысяч рублей, она также доступна при условии сдачи старого автомобиля в «трейд-ин». Эксперты этого автосалона из отдела «Автомобилей с пробегом» дали коридор оценочной стоимости на сдаваемого взаимозачетом Volkswagen Tiguan — он составил 1,5-1,6 млн рублей.

Рыночная цена аналогичных автомобилей в объявлениях на сайтах классифайдов колеблется в районе 1,8-2,1 млн рублей.

Таким образом, как в случае с Volkswagen Poilo, так и Tiguan скидка от автопроизводителя целиком нивелировалась потерей от реализации автомобиля через «трейд-ин» у дилера. Иными словами клиентам все еще выгоднее продавать машины самостоятельно на свободном рынке, нежели использовать дилерский «трейд-ин».

Смысла нет

Стремление дилера выторговать у клиента автомобиль по минимальной цене при сдаче машины в «трейд-ин» — устоявшаяся практика, но в последнее время она проявилась ярче, отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«С точки зрения потребителя плюс только в том, что сделка оформляется в одном месте. На свободном же рынке надо искать покупателя, возиться с деньгами, оформлять договор купли-продажи.

Сдача машины в «трейд-ин» — это удобно, а за удобство приходится платить»,

— отметил Кадаков в беседе с «Газетой.Ru».

Выкупать машину по максимальной цене для дилера бессмысленно, поскольку он должен заработать на сделке. И если с учетом скидки на новую машину потребителю удалось «выйти в ноль», скомпенсировать заниженную цену своей машины, то можно считать, что старая ушла по рыночной цене, аргументировал он.

Необходимо понимать, что любые действия покупателя при обращении к автодилеру за новым автомобилем будут сопровождаться желанием дилеров извлечь из них прибыль, предупреждает вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

«Если вы хотите обменять машину, вас радикально прожмут по стоимости и вы сдадите ее за бесценок.

Вы не купите машину за наличные, потому что все скидки будут только при покупке в кредит. Все очень просто: дилер получает от банков комиссию 9% за его оформление», — сказал Шапарин «Газете.Ru».

В страховом сегменте комиссия в пользу дилера составляет до 50%, и в итоге дилеру только саму машину продавать по большому счету неинтересно, он живет с комиссий за страховку и кредит, с дешевого выкупа «трейд-ина», добавил он.

«Сейчас дилеры формируют большие отделы по выкупу автомобилей, и простому человеку на открытом рынке становится труднее купить машину, профессионалы его опередят. А отмена второго НДС дает возможность крупному дилеру выкупить машину в Москве и продать ее более мелкому в регионах. И тот, и другой накрутит свой процент», — заключил Шапарин.