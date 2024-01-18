Дорогой кирпич: китайские электрогибриды Li Auto блокируются после ДТП Владельцы китайских Li Auto столкнулись с блокировкой автомобиля из-за ДТП в РФ

Российские владельцы китайских гибридных автомобилей Li Auto столкнулись с проблемами блокировки электронных систем автомобиля после ДТП при срабатывании подушек безопасности или полной разрядке аккумулятора. Какие еще проблемы могут ждать пользователей технологичных китайских машин в России — в материале «Газеты.Ru».

Каждая авария может стать последней

О возникших у автомобилистов проблемах с восстановлением доступа к управлению автомобилями марки Li Auto после аварий рассказал «Газете.Ru» основатель компании «РоговМобиль» (занимается поставками машин из-за рубежа) Дмитрий Рогов.

«Сейчас стали выясняться нюансы по автомобилям марки Li Auto. Люди привезли автомобили, начали попадать в аварии, и говорят, что если в машине сработают подушки безопасности, она «превращается в кирпич». Ее могут починить чисто внешне, но активировать ее заново нельзя,

для этого машину нужно везти в Китай»,

— рассказал Рогов «Газете.Ru».

В среднем рыночная стоимость кроссоверов Li Auto в России составляет от 6,5 млн рублей до 10 млн рублей в зависимости от комплектации.

По словам Рогова, полной ясности с этой ситуацией в настоящее время нет, но предполагается, что компания Li Auto стремится к тому, чтобы на дорогах не было битых автомобилей этой марки, и в Китае стимулирует клиентов к тому, чтобы они сдавали поврежденные автомобили дилеру и приобретали новые со скидкой.

«Может это и хороший посыл, но не в России, где нет официальной дилерской сети, с этой ситуацией действительно надо разбираться», — отметил Рогов.

Об аналогичном случае с заблокировавшимся после ДТП кроссовером Li Auto L7 «Газете.Ru» также рассказал автоподборщик Сергей Ломонов.

«С этой ситуацией столкнулись мои коллеги после одного ДТП. Они писали письмо на завод, пытались решить эту проблему.

Им сказали, что на данный момент она нерешаема, и единственный вариант – скидка на новый автомобиль, других вариантов нет»,

— рассказал Ломонов.

По его словам, решить вопрос на месте и перепрошить в России электронные мозги автомобиля, вероятнее всего, не удалось, после чего и была написана претензия в адрес китайского автопроизводителя.

Обходные пути

Представители компаний, занимающихся поставками запчастей для китайских электромобилей, признают наличие проблемы с блокировкой автомобилей Li Auto после ДТП и даже при разрядке 12-вольтового аккумулятора.

«Если подушки выстреливают, то машина действительно уходит в блокировку, и снять ее можно только при подключении диагностического оборудования и программного снятия данной ошибки.

И главная проблема в том, что у нас в России нет диагностического оборудования на сегодняшний день, с помощью которого можно эту ошибку снимать»,

— объяснил «Газете.Ru» основатель компании Kazandigital, занимающейся поставками электромобилей и запчастей из Китая, Олег Туманов.

Впрочем, некоторые автовладельцы, которые не опасаются стороннего вмешательства в сложное программное обеспечение автомобиля, могут попробовать решить это проблему дистанционно — обходным путем через китайского дилера. Стоимость такой услуги составляет 15 тыс. рублей, но стороннее вмешательство несет и определенные риски для технологичной электроники.

«Есть каналы связи с теми же китайцами, которые могут дистанционно диагностировать машину. И если в ней есть интернет, удаленно можно диагностировать машину, считывать ошибки и гасить их», — рассказал Туманов.

Аккумулятор может подвести

Автомобили Li Auto способны заблокироваться и при менее существенной неисправности: если в этом кроссовере разрядится обычная 12-вольтовая батарея, он также блокируется, и доступ к машине приходится восстанавливать через дилера в КНР посредством интернета.

При этом сама процедура разблокировки гибридного автомобиля при повреждении машины довольно проблематична: в случае срабатывания подушек безопасности нужно их снять, установить новые, удаленно подключиться к серверу для диагностики.

«В теории это выглядит так, но на практике я еще не проверял», — отметил Туманов.

В дилерском центре «Авилон Электро», который поставляет среди прочих технологичных китайских автомобилей модели Li Auto, сообщили, что пока не сталкивались с подобной проблемой.

«В целом отмечу, что сложностей с запчастями и ремонтом электромобилей на данный момент нет. Запчасти для них зачастую поставляются даже быстрее, чем на премиальные европейские автомобили», — рассказал «Газете.Ru» директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх.

Поставки деталей для кузовного ремонта также осуществляются. Сроки ожидания находятся в разумных пределах, заверил он.