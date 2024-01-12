«Потихоньку привозят»: у российских дилеров появились автомобили Kia

Как выяснила «Газета.Ru», калининградский «Автотор» после отгрузки дилерам модели Kia Seltos начал поставлять еще один кроссовер — Soul. В 2022 году завод не смог собрать эти модели из-за заморозки поставок компонентов со стороны корейских партнеров. Кроссоверы Seltos и Soul уже есть у дилеров. О том, какие модели Hyundai и Kia могут появиться в продаже, читайте в материале «Газеты.Ru».

Что известно о поставках

Опрошенные «Газетой.Ru» дилеры сообщили, что поставки с «Автотора» кроссоверов Kia Seltos и Soul возобновились еще в конце 2023 года.

«Машины потихоньку привозят с «Автотора» — Seltos и Soul. Хотя их начали везти только сейчас, по ПТС они 2022 года выпуска», — рассказал менеджер автосалона Kia в Москве корреспонденту «Газеты.Ru», обратившемуся с вопросом о приобретении автомобиля из новых поставок.

Поступления других моделей Kia с калининградского завода нет, хотя в наличии остаются кроссоверы Sportage 2022 года из старых запасов, наряду с машинами 2023 года с минимальным пробегом, которые поставляются по параллельному импорту.

В дилерском центре Kia в Санкт-Петербурге заявили, что приняли минимум два автовоза с новыми Kia, собранными в Калининграде . В наличии и кроссоверы Kia Seltos в нескольких комплектациях.

«Автомобили завозились еще до Нового года. Есть Seltos серого цвета в комплектации Luxe Plus за 3,5 млн рублей с двухлитровым мотором и вариатором. Также есть еще три машины в комплектации Luxe на 100 тыс. рублей дешевле — красного, синего и белого цвета», — сообщил продавец.

На эти автомобили предоставляется фирменная гарантия Kia — пять лет или 150 тыс. км пробега. Межсервисный интервал для них составляет 15 тыс. км. Согласно данным онлайн-витрины Kia, в наличии у российских дилеров в настоящее время доступны более 60 новых кроссоверов Seltos 2022 года выпуска.

Запасы «Автотора»

В начале января этого года Telegram-канал No Limits обнародовал фото состава из примерно 25 вагонов-автомобилевозов, загруженных кроссоверами Kia Seltos и Kaiyi X3, которые тоже собираются на «Автоторе». Вагоны были замечены на одном из перегонов в Московской области.

Вплоть до 2022 года на «Автоторе» выпускался широкий модельный ряд автомобилей Kia, включая кроссоверы Seltos, Soul и Sorento, седаны Cerato и K5.

С октября 2021 года в Калининграде собирали обновленный Kia Ceed. Успел встать на конвейер российского завода и кроссовер Sportage пятого поколения. Также там собирали популярные на отечественном рынке автомобили Hyundai, включая кроссоверы Tucson и Palisade, седаны Sonata.

Производство компактных моделей Hyundai (Creta, Solaris) и Kia (Rio и Rio X) было локализовано на принадлежащем корейскому автоконцерну Hyundai заводе ХММР («Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус») в Санкт-Петербурге.

По состоянию на весну 2023 года на территории завода «Автотор» в Калининграде находилось около 7 тыс. недособранных корейских автомобилей, преимущественно кроссоверов Kia, рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«Это были в основном Kia Seltos, фактически ими были заставлены все внутренние проезды автозавода. Некомплектны они были в разной степени — не хватало и интерьерных панелей, и электронных блоков. Часть этих машин уже дособрана и отправлена».

По его словам, также на «Автоторе» находились и другие некомплектные модели Kia и единичные экземпляры Hyundai, включая кроссоверы Palisade. Cерьезного влияния эти объемы на российский рынок не окажут, а сроки, за которые эти машины будут проданы, напрямую зависят от цен на них, отмечает эксперт.

«Автотор» прикладывает все усилия, чтобы эти автомобили дособрать и отдать в продажу. Я думаю, что найдутся покупатели, которые захотят купить именно эти машины. Они их знают, они в них уверены. По этим автомобилям есть запчасти, работают дилеры, есть все технологические карты и инструменты для их обслуживания», — подчеркивает Кадаков.

Надежда на другие модели

Есть шансы на появление на российском рынке и автомобилей Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta. Накануне завод Hyundai в Петербурге, который покупает российская компания «Арт-Финанс», объявил о выходе из простоя. Об этом подробно писала «Газета.Ru».