«Потихоньку привозят»: у российских дилеров появились автомобили Kia

Что известно о поставках
Опрошенные «Газетой.Ru» дилеры сообщили, что поставки с «Автотора» кроссоверов Kia Seltos и Soul возобновились еще в конце 2023 года.
«Машины потихоньку привозят с «Автотора» — Seltos и Soul. Хотя их начали везти только сейчас, по ПТС они 2022 года выпуска», — рассказал менеджер автосалона Kia в Москве корреспонденту «Газеты.Ru», обратившемуся с вопросом о приобретении автомобиля из новых поставок.
Поступления других моделей Kia с калининградского завода нет, хотя в наличии остаются кроссоверы Sportage 2022 года из старых запасов, наряду с машинами 2023 года с минимальным пробегом, которые поставляются по параллельному импорту.
В дилерском центре Kia в Санкт-Петербурге заявили, что приняли минимум два автовоза с новыми Kia, собранными в Калининграде. В наличии и кроссоверы Kia Seltos в нескольких комплектациях.
«Автомобили завозились еще до Нового года. Есть Seltos серого цвета в комплектации Luxe Plus за 3,5 млн рублей с двухлитровым мотором и вариатором. Также есть еще три машины в комплектации Luxe на 100 тыс. рублей дешевле — красного, синего и белого цвета», — сообщил продавец.
На эти автомобили предоставляется фирменная гарантия Kia — пять лет или 150 тыс. км пробега. Межсервисный интервал для них составляет 15 тыс. км. Согласно данным онлайн-витрины Kia, в наличии у российских дилеров в настоящее время доступны более 60 новых кроссоверов Seltos 2022 года выпуска.
Запасы «Автотора»
В начале января этого года Telegram-канал No Limits обнародовал фото состава из примерно 25 вагонов-автомобилевозов, загруженных кроссоверами Kia Seltos и Kaiyi X3, которые тоже собираются на «Автоторе». Вагоны были замечены на одном из перегонов в Московской области.
Вплоть до 2022 года на «Автоторе» выпускался широкий модельный ряд автомобилей Kia, включая кроссоверы Seltos, Soul и Sorento, седаны Cerato и K5.
С октября 2021 года в Калининграде собирали обновленный Kia Ceed. Успел встать на конвейер российского завода и кроссовер Sportage пятого поколения. Также там собирали популярные на отечественном рынке автомобили Hyundai, включая кроссоверы Tucson и Palisade, седаны Sonata.
Производство компактных моделей Hyundai (Creta, Solaris) и Kia (Rio и Rio X) было локализовано на принадлежащем корейскому автоконцерну Hyundai заводе ХММР («Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус») в Санкт-Петербурге.
По состоянию на весну 2023 года на территории завода «Автотор» в Калининграде находилось около 7 тыс. недособранных корейских автомобилей, преимущественно кроссоверов Kia, рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:
«Это были в основном Kia Seltos, фактически ими были заставлены все внутренние проезды автозавода. Некомплектны они были в разной степени — не хватало и интерьерных панелей, и электронных блоков. Часть этих машин уже дособрана и отправлена».
По его словам, также на «Автоторе» находились и другие некомплектные модели Kia и единичные экземпляры Hyundai, включая кроссоверы Palisade. Cерьезного влияния эти объемы на российский рынок не окажут, а сроки, за которые эти машины будут проданы, напрямую зависят от цен на них, отмечает эксперт.
«Автотор» прикладывает все усилия, чтобы эти автомобили дособрать и отдать в продажу. Я думаю, что найдутся покупатели, которые захотят купить именно эти машины. Они их знают, они в них уверены. По этим автомобилям есть запчасти, работают дилеры, есть все технологические карты и инструменты для их обслуживания», — подчеркивает Кадаков.
Надежда на другие модели
Есть шансы на появление на российском рынке и автомобилей Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta. Накануне завод Hyundai в Петербурге, который покупает российская компания «Арт-Финанс», объявил о выходе из простоя. Об этом подробно писала «Газета.Ru».
Автор Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов рассказал, что на заводе осталось 70 тыс. машинокомплектов, из которых будут собираться готовые авто. Вопрос, под какой маркой они выйдут на российский рынок, пока не решен. Пока на предприятии собирают Hyundai Solaris и Kia Rio под своими марками, до 19 января планируется собирать по пять машин в день, уточнил Цыганов.