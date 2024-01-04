Какие изменения ждут автомобилистов России в 2024 году В России в 2024 году изменят ПДД и систему ОСАГО

Российские власти подготовили множество нововведений, которые изменят жизнь автомобилистов в 2024 году. Водители смогут оформлять полисы ОСАГО на короткие сроки и оплачивать некоторые штрафы со скидкой в 50%, при этом в ПДД может появиться запрет на превышение средней скорости, а наличие обязательной «автогражданки» начнут отслеживать камеры. Об этих и других изменениях — в материале «Газеты.Ru».

Камеры отследят ОСАГО

Проверка наличия полисов ОСАГО может заработать в автоматическом режиме уже в начале 2024 года. Об этом в конце ноября рассказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

«Важное нововведение — это фиксация наличия полисов ОСАГО через камеры, надеюсь, что заработает в 2024 году. Методика и организационные вопросы проработаны рабочей группой. В 2024 году, даже в I квартале, можно запускать эту систему», — приводит слова Уфимцева «Российская газета».

Изначально систему проверок ОСАГО с камер планировалось запустить в 2023 году, рассказывал Уфимцев.

Предполагается, что штрафы за отсутствие «автогражданки» будут рассылать раз в сутки. При этом камеры будут проверять наличие полиса только у тех водителей, которые нарушили ПДД . Ежедневно по всей России будет выявляться до 70 тыс. нарушителей без ОСАГО, прогнозируют в РСА.

Скидка на штраф

C 1 сентября 2024 года вступит в силу закон о введении скидки на штраф за неоплату проезда по платной дороге, сообщало агентство ТАСС. Госдума приняла законопроект летом 2023 года.

Льготный период, в течение которого можно будет оплатить 50% от суммы штрафа, составит 20 дней.

Скидка распространяется на штраф за нарушение, совершенное на региональных, межмуниципальных и местных дорогах, а также на частных трассах, открытых для общего пользования. Изменения внесены в статью 32.2 КоАП.

Единая система ОСАГО

Единую систему ОСАГО Союзного государства (СГ) России и Белоруссии планируется запустить к октябрю 2024 года. Об этом сообщала пресс-служба парламентского собрания Союза России и Белоруссии.

Согласно проекту модельного закона, граждане получат выбор: заключать договоры страхования, предусматривающие покрытие страховых случаев на всей территории Союзного государства, или договоры, действующие только на территории страны регистрации автомобиля.

Покрытие страховых случаев будет осуществляться в соответствии с законодательством страны, где произошло ДТП.

По словам начальника отдела регулирования имущественного страхования Банка России Сергея Бабича, для введения единого ОСАГО функции оператора автоматизированной информационной системы перейдут от Российского союза автостраховщиков (РСА) к специально созданной для этого организации со стопроцентным участием Банка России.

Средняя скорость

В 2024 году в ПДД может появиться запрет на превышение средней скорости движения. Соответствующий законопроект в августе 2023 года подготовил Минтранс России.

В пояснительной записке к проекту указано, что ‎сейчас «точечный контроль мгновенной скорости не позволяет исключить правонарушения на протяженных участках автомобильных дорог (стиль «торможение – разгон», применяемый в зоне действия камеры фотовидеофиксации)».

Как разъяснил Минтранс, средняя скорость движения — это отношение длины участка дороги, на котором установлено ограничение скорости, ко времени, затраченному автомобилем на преодоление этого участка.

Предполагаемый срок вступления законопроекта в силу – 1 марта 2024 года. После изменений в ПДД будут вноситься поправки в КоАП и правила размещения камер на дорогах, уточнял «Коммерсантъ».

Новые правила для дорожных камер

С сентября 2024 года года в России начнет действовать закон, ограничивающий применение комплексов видеофиксации, сообщала газета «Коммерсантъ».

Закон закрепляет перечень из десяти оснований для установки камеры. Так, устанавливать средства видеофиксации можно будет на аварийных участках дорог (участок считается аварийным, если за год на нем произошло три однотипных ДТП с пострадавшими или пять разнотипных), в местах проведения дорожных работ, зонах с запретом на остановку и стоянку, автобусных полосах, перекрестках, пешеходных переходах и в местах, определенных ГИБДД.

Также камеры можно будет поставить на перекрестке, где ранее произошло от четырех мелких аварий без пострадавших.

Основанием для перемещения передвижной камеры станет прекращение обстоятельств, послуживших причиной установки (например, окончание дорожных работ или снижение аварийности). Решение о демонтаже стационарной камеры будут принимать владелец дороги, местные власти и ГИБДД.

Наконец, местные власти также будут обязаны передавать в МВД точные данные об установке камер и зафиксированных нарушениях. Обязанность по финансированию содержания камер закрепляется за регионами.

Регистрацию авто упростят

В начале ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект об исключении полиса ОСАГО из перечня документов, необходимых для регистрации транспортного средства в ГИБДД в связи со сменой владельца, сообщало агентство РИА Новости. Закон может вступить в силу в 2024 году.

Инициатива также дает автовладельцу возможность прекратить регистрацию машины, если она угнана и находится в розыске. Это позволит водителю не предоставлять в различные инстанции данные о том, что автомобиль у него фактически отсутствует.

Короткая «автогражданка»

Со 2 марта 2024 года российские автомобилисты смогут оформлять полисы ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. Краткосрочные полисы будут востребованы у автомобилистов, которые используют машину в ограниченный период времени, считают в Госдуме. Сейчас автовладельцы могут оформить полис сроком не менее 3 месяцев в году.

В ноябре 2023 года Банк России выступил с предложением установить верхний предел цены для краткосрочных полисов.

В ЦБ считают, что она не должна превышать цену обычного годового полиса.

При расчете цены страховщики должны будут применять понижающий коэффициент срока действия договора, также на стоимость будут влиять возраст и опыт водителя, территория и другие факторы.

Цена полиса на один день составит пятую часть от стоимости «автогражданки» за год. При средней стоимости годового ОСАГО в 7830 рублей однодневный полис, предположительно, обойдется в 1560 рублей, рассказывал «Газете.Ru» руководитель департамента андерайтинга СК «МАКС» Алексей Фомичев.

Ужесточение требований к СИМ

В 2024 году правительство планирует ужесточить требования к пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ), к котором относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие подобные устройства, сообщал «Коммерсантъ».

Так, в ПДД планируют внести правила остановки и стоянки СИМ, а также знаки, обозначающие парковки для них. Пользователи СИМ должны будут останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД и проходить проверку на состояние опьянения, кроме того, их хотят обязать вносить сведения о средствах передвижения в специальный реестр — аналогично постановке автомобиля на учет.

ДТП с участием электросамокатов будут попадать в официальную отчетность ГИБДД и Росстата.

Кроме того, правительство уже поддержало законопроект о новых штрафах для владельцев СИМ. К примеру, за управление в нетрезвом виде штраф может составить до 30 тыс. рублей, а за превышение скорости, перевозку детей на самокате или оставление места ДТП – до 5 тыс. рублей.

Замена прав

С 1 апреля 2024 года вступят в силу поправки к федеральному закону «О безопасности дорожного движения», писали «Известия». Водителям, получившим вид на жительство (ВНЖ) или гражданство РФ, в течение года после этого придется сменить права на российские.

Гражданам России, которые въехали на территорию страны впервые с момента получения иностранных прав, на замену документа также дается год. Исключением из этих правил станут права, выданные в Белоруссии.

Для получения российского водительского удостоверения на основании иностранного для управления мопедом (M), мотоциклом (A) и легковым автомобилем (B) будет достаточно сдать экзамен по теории ПДД, пройти медосмотр и получить справку по форме 003-В/у. Чтобы водить грузовики и автобусы, предстоит пройти обучение в автошколе, сдать теоретический и практический экзамены по вождению и получить медсправку.

Автомобили подорожают

С начала 2024 года ожидается рост стоимости новых автомобилей до 10% практически во всех сегментах, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. По его словам, многие производители заинтересованы в увеличении стоимости машин, так как хотят установить баланс между ценами и текущим курсом валют, а официальные дилеры будут привлекать потенциальных покупателей различными скидками и программами лояльности.

На вторичном рынке стоимость автомобилей сильно зависит не только от курса рубля, но и от доступности логистических маршрутов, по которым осуществляется доставка запчастей и расходных материалов, добавил эксперт. По его словам, сейчас предпосылок для снижения цены автомобилей с пробегом нет, так как экспортные ограничения со стороны многих европейских стран продолжают действовать, а спрос на рынке остается высоким.

«В 2024 году рост продаж новых автомобилей будет на уровне 10-20%.

Ситуацию могут улучшить два фактора – доступные кредитные программы и стабильность курса национальной валюты. Если рубль опустится до 80 рублей, начнутся массовые закупки китайских авто, что позволит достичь отметки 1,4-1,5 млн проданных автомобилей за год», — прогнозирует Терлюкевич.

При этом заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев считает, что, если курс рубля не будет сильно колебаться, стоимость новых автомобилей будет расти незначительно — в диапазоне 2-3% за квартал.

«Относительно прогнозов по дилерскому бизнесу в целом отмечу, что на рынке в 2024 году продолжится концентрация спроса вокруг официальных дилеров. Присутствие на рынке серых дилеров, а также частных продавцов резко снизится. Стоит сказать, что интерес к малому бизнесу со стороны самих покупателей заметно уменьшается на фоне высоких рисков при таких покупках», — указал Тюктеев.