Тест-драйв Jaecoo J7: стоит ли китайский кроссовер 3,7 млн рублей Как ведет себя на асфальте и в горах новый китайский кроссовер Jaecoo J7

Отпочковавшийся от Chery бренд Jaecoo вывел на российский рынок пятиместный кроссовер J7. В числе его преимуществ – яркий дизайн, напоминающий американские машины, и подчеркнутые внедорожные способности. Корреспондент «Газеты.Ru» прокатился на новинке по равнинной части Чечни и горным дорогам Северной Осетии, чтобы понять, насколько она соответствует заявленным критериям.

Утром на стоянке возле аэропорта Грозного не протолкнуться. Заполонившие площадку таксисты практически полностью перекрывают въезд и выезд перед прилетом очередного рейса с туристами. Пожилой мужчина с ключами от старенькой Lada Granta, завидев наш припаркованный автомобиль, живо поинтересовался, что за машина и куда мы на ней собираемся. Узнав название марки, он усомнился в разумности поездки на китайской машине в горы, но пожелал нам удачи, добавив, что дорога будет непростой.

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Jaecoo — новая марка концерна Chery, под которой в России будут продаваться городские кроссоверы с развитыми внедорожными возможностями. Согласно официальному объяснению, название бренда происходит от слияния двух слов: немецкого Jaeger («охотник») и английского Cool («крутой»). Вот такая нехитрая игра слов в китайском стиле.

Китовый ус

Среднеразмерный паркетник Jaecoo J7 — первая модель бренда в России, его длина составляет 4500 мм, а колесная база — 2672 мм. Его фирменная отличительная черта – огромная решетка радиатора, названная самими китайцами «китовый ус», узкие светодиодные фары с рисунком-шашечкой, массивный капот и 19-дюймовые колесные диски.

Если не знать страну происхождения кроссовера, издалека его можно принять за одну из моделей Jeep.

Сбоку выделяются защитные накладки колесных арок, порогов и бамперов, тонкие молдинги, а также красные суппорты – прерогатива топовой модификации. Модные выдвижные дверные ручки, на первый взгляд, не самое лучшее решение для нашего климата, однако в компании заверили, что машины испытаны зимой и проблем с механизмом быть не должно. Сзади Jaecoo J7 также выглядит современно благодаря фонарям, объединенным светодиодной полосой, и двум выхлопным патрубкам, встроенным в бампер.

close 100% Jaecoo

В плане техники Jaecoo J7 сложно назвать оригинальным, он построен на базе хорошо знакомого в России Chery Tiggo 7 Pro Max, который по габаритам практически не отличается от этой новинки. Но на этом сходство заканчивается. Дебютант выглядит гораздо массивнее и крупнее своего донора.

Гаджет на колесах

Первое, что бросается в глаза в салоне – огромный вертикальный экран информационно-развлекательной системы диагональю почти 15 дюймов. К быстродействию вопросов нет: система работает на базе восьмиядерного процессора Qualcomm 8155 с 16 Гб оперативной памяти. Меню пролистывается без задержек, активация необходимых опций происходит мгновенно.

Отделка салона на приличном уровне: материалы по большей части хороши и на вид, и на ощупь. Пластик в меру мягкий, ткань и экокожа довольно качественные, единственный спорный момент — большое количество хромированных деталей, делающих интерьер с одной стороны ярким, с другой — немного вычурным.

close 100% Jaecoo

Настроить водительское кресло по высоте и глубине можно за считанные секунды – помогают электрорегулировки. Само кресло жестковатое, с короткой подушкой и слабо выраженной боковой поддержкой. Хотя спина совсем не уставала в пути, а тело не соскальзывало при боковых перегрузках. К рулевой колонке на Jaecoo J7 претензий нет, она регулируется как по вылету, так и по углу наклона.

С места рулевого видно все, что происходит вокруг, — выручают большие наружные зеркала и камеры кругового обзора. Последние помогают исключить вероятность аварии при маневрировании на парковке.

close 100% Jaecoo

Задний диван у китайцев получился на редкость удачным. Места достаточно, чтобы рослый и длинноногий пассажир уселся за водителем и не упирался коленями в передние кресла.

Практически ровный пол позволяет разместиться троим взрослым, но сидящему посередине будет немного мешать выступающая перемычка и центральный тоннель. Зато спинки регулируются по углу наклона, есть крупный подлокотник с подстаканниками, трехступенчатый подогрев дивана и два USB-порта.

А еще в задние двери встроены светодиодные элементы, которые начинают мигать, если рядом слева или справа проезжает машина. Сделано это для того, чтобы пассажиры случайно не вышли на дорогу под проезжающий мимо автомобиль.

close 100% Jaecoo

Слабое звено — багажник: при поднятых спинках второго ряда его объем составляет всего лишь 412 литров, а если сидения сложить, пространство увеличится до 1332 литров. У ближайшего конкурента — кроссовера Volkswagen Tiguan — эти показатели больше: 615 и 1665 литров соответственно.

В подполье уместилось полноразмерное запасное колесо, а с помощью съемных полок можно сделать багажник двухуровневым. Это полезно, если хочется отделить одни вещи от других.

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Пятая дверь оснащена электроприводом, у нее можно настроить высоту открывания — но только через меню мультимедийной системы.

Как едет

Под капотом Jaecoo J7 стоит безальтернативный 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 186 сил (серия Acteco третьего поколения). Такими моторами оборудованы также кроссоверы Chery Tiggo 8 Pro и Exeed TXL. Преимущество этого агрегата в том, что это первый мотор в Китае, соответствующий экологическим нормам «Евро-6». Коробка передач – семиступенчатый «робот» Getrag с двумя сцеплениями. Система полного привода базируется на многодисковой муфте, созданной при содействии инженеров ZF.

close 100% Jaecoo

На запруженных трафиком улицах Грозного J7 чувствует себя как рыба в воде: тут тебе и высокая по меркам кроссовера посадка, и классный обзор, и «короткий» легкий руль. Выскочив из мегаполиса, пытаемся хорошо разогнаться, благо, качество дорог в Чечне неплохое.

Кроссовер предсказуемо и плавно реагирует на увеличение подачи топлива, не заставляет особо нервничать при обгонах тихоходов. Но это все, на что способна машина.

Взбодрить ее можно, включив спортивный режим, меняющий настройки мотора и коробки. Но на деле это не помогает — разгон у автомобиля остается таким же размеренным и ровным.

Есть вопросы и к подвеске — она жестковатая и короткоходная, слишком подробно повторяет профиль дороги.

Кстати, один из козырей «китайца» – звукоизоляция. Если мотор все-таки слышен на высоких оборотах, то дорожный шум не проникает в салон даже на шершавом каменистом асфальте.

Проехав Чечню и Ингушетию, устремляемся в горы Северной Осетии. Первые полчаса езды по каменистым серпантинам показали, что автомобиль неплохо справляется с грунтовкой. Заявленный клиренс в 196 мм до нижней кромки бампера позволяет с ходу проезжать неглубокие выбоины и залитые водой ямы.

В помощь водителю предлагается четыре полноприводных внедорожных режима: «Снег», «Песок», «Камни» и «Бездорожье». За их активацию отвечает шайба на центральном тоннеле. По ощущениям эти режимы не сильно отличаются друг от друга.

Любопытный факт: в Jaecoo утверждают, что система полного привода у J7, активируется на полторы секунды быстрее, чем у автомобилей-конкурентов, а электроника умеет имитировать блокировку дифференциала.

close 100% Jaecoo

Во время одного из затяжных подъемов кроссовер в какой-то момент перестал реагировать на педаль газа и остановился на горке. Вскоре рядом остановились еще два J7 с теми же проблемами. Судя по всему, коробки передач ушли в защитный режим из-за перегрева. Пришлось сделать профилактическую остановку, чтобы дать «роботам» остыть. В компании пояснили, что внесут коррективы в работу электроники.

Несмотря на маленькие недочеты, у Jaecoo J7 отличный потенциал, главное не перегибать с ценами.

Помимо полноприводной версии, J7 предлагается с передним приводом. Такая версия считается самой доступной и стоит 3,34 млн рублей без учета выгод от сдачи машины в трейд-ин и автокредита, с ними — около 2,7 млн.

В базовую комплектацию входят 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, 10-дюймовый цветной экран приборной панели, мультимедийная система, круиз-контроль, вентиляция сиденья водителя, обогрев всех кресел, шесть динамиков, двухзонный климат-контроль.

В максимальной комплектации с полным приводом, панорамным люком, проекционным дисплеем, двухзонным климат-контролем и адаптивным круиз-контролем машина стоит уже 3,75 млн рублей. Цена для китайского автомобиля немаленькая и кого-то отпугнет, но мы понимаем, что дешевых автомобилей уже не будет, а цены продолжат расти.