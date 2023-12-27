Тест-драйв гибридного кроссовера Chery Tiggo 7 Pro: можно ли сэкономить на бензине

Компания Chery представила в России кроссовер, который может проехать 1 тыс. километров без дозаправки. Первая встреча с гибридной новинкой у «Газеты.Ru» прошла на дорогах Приольхонья.

В ноябре 2023 года Chery одновременно вывела на российский рынок сразу два гибридных кроссовера – Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro. Полные названия у моделей очень длинные – в них появилась приставка Plug-in Hybrid, обозначающая силовую установку типа подзаряжаемый гибрид. Для простоты в этом тексте будем называть их «семеркой» и «восьмеркой». Первая прежде продавалась в нашей стране только с бензиновыми моторами, а вторая имела приставку e+ и немного изменилась после рестайлинга.

Бережем природу

«Видишь суслика?» – спрашивает меня коллега, как в комедии «ДМБ». В этот момент мы ехали по каменистой грунтовке в Тажеранских степях недалеко от Байкала. Суслик, действительно, был – рылся в земле и не заметил, как гибридный кроссовер, двигаясь исключительно на электричестве, бесшумно подкрался к нему на расстояние в десять метров. В таком режиме, используя только электродвигатели, Tiggo 7 Pro может преодолеть до 80 километров. Должно быть удобно, если нужно доехать до работы и вернуться домой, отвезти детей в садик, школу или отправиться на шоппинг, не тратясь на бензин.

Главное отличие новинки от других «семерок» Tiggo, которые уже сейчас часто встречаются на российских дорогах, — технология PHEV. Она объединяет преимущества бензиновых автомобилей и электрокаров: кроссовер способен передвигаться полностью на бензине без участия электромоторов, либо на одной электротяге, либо в смешанном режиме. Тяга передается на колеса передней оси посредством трехступенчатой коробки передач и «робота».

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Кроссовер имеет силовую установку на базе 1,5-литрового турбомотора мощностью 147 л.с., с ним работают два электромотора общей мощностью 88 л.с. и батарея. Гибридная система автоматически переключается между девятью сценариями работы, рассчитывая оптимальную рабочую передачу в реальном времени. К примеру, при движении в пробке задействуется только один электромотор, а во время ускорений и обгонов на трассе параллельно включаются бензиновый мотор и оба электродвигателя. Всего силовая установка выдает 235 л.с., а максимальный крутящий момент составляет внушительные 510 Нм.

Процесс включения и отключения моторов во время движения настолько плавный, что за рулем не замечаешь его вовсе.

В том числе благодаря отличной шумоизоляции кажется, что постоянно едешь на электромобиле. Это ощущение только усиливается от того, как резво машина откликается на нажатие педали газа, — из-за этого на усыпанной острыми камнями грунтовке в степи нам приходится действовать аккуратнее.

Производительность силовой установки оставляет приятные драйверские впечатления на трассе – помимо того, что разгон до «сотни» составляет 7,5 секунды, на скорости выше 100 км/ч кроссовер позволяет делать резкие «прыжки» на трассе во время обгонов, не задерживаясь подолгу на встречной полосе.

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Мотор «семерки» не требует высокооктаного топлива (производителем допускается использование АИ-92), а расход в смешанном цикле составляет 7,3 литра на 100 км. Для сравнения: это почти на литр меньше, чем у Haval F7 — бестселлера среди иномарок в России.

Заявленный производителем запас хода — 1 тыс. км при условии, что поездка начинается с полным баком, а батарея максимально заряжена.

Литий-ионная батарея емкостью 19,3 киловатт-часа смонтирована под днищем и заметно выступает ниже порогов.

«Но как же мы будем ездить по грунтовке, не сломаем ли машину?» — спрашиваем у специалистов Chery. Нас уверяют, что всё будет в порядке: аккумулятор надежно защищен от повреждений и располагается в прочном корпусе.

Мало того, что благодаря жесткой подвеске Tiggo 7 Pro достаточно устойчив и едва кренится в поворотах, из-за смещенного за счет 130-килограммовой батареи центра тяжести гибридная «семерка» ощущается стабильнее, чем обычная.

Зарядный разъем располагается в левом переднем крыле и соответствует европейскому стандарту Type 2 – самому распространенному в России. В комплекте идет адаптер, позволяющий заряжать машину в домашних условиях. Нам не удалось самостоятельно проверить время зарядки, но в Chery заявляют, что полное восполнение энергии займет от 2,5 (с мощной зарядной станцией) до 7 часов (от домашней электросети).

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Полностью разрядить батарею в ноль при совокупной работе ДВС и электромоторов мы не смогли даже при активной езде по загородным трассам на протяжении двух часов.

При торможении один или два электромотора переходят в режим рекуперации, заряжая аккумулятор и «съедая» энергию для движения машины.

Водитель может выбрать из трех вариантов работы рекуперации, влияющих на интенсивность замедления при отпускании педали газа. В зависимости от дорожной обстановки, при самом интенсивном режиме рекуперации управлять автомобилем можно практически без педали тормоза. Так батарея заряжается эффективнее, а износ тормозных колодок минимизируется (в теории, за счет этого владельцы машины смогут сэкономить на техобслуживании).

Что внутри

«Откл. запальный выкл. перед покиданием машины», – такое сообщение на цифровой «приборке» я увидел, садясь за руль гибридного Tiggo 7 Pro. Что означает это предупреждение? Вероятно, над русификацией производителю нужно еще поработать.

В салоне гибридная модель почти не отличается от обычной «семерки». Пожалуй, главное изменение – появление 8-дюймового дисплея двухзонного климат-контроля с сенсорными кнопками и двумя «шайбами» настройки температуры. Приятно, что автопроизводитель не следует моде с полным отказом от физических кнопок, однако считывать информацию о работе «печки» с экрана в солнечную погоду бывает непросто.

close 100% Chery

Перед водителем располагается изогнутая панель со сдвоенными 12-дюймовыми экранами со множеством настроек в меню, в которых можно заблудиться. В целом дизайн интерьера оставляет приятные впечатления: когда впервые садишься в машину, не возникает вопросов, где искать нужную кнопку на руле или центральном тоннеле. В отличие от Omoda C5 и ряда других новых кроссоверов, подиум для зарядки смартфона располагается как можно дальше от руля — прямо у центрального подлокотника, да еще и горизонтально, что уменьшает желание потянуться за гаджетом в пробке.

Чем еще может порадовать гибридная «семерка»? Машина доступна только в одной комплектации, в которую входят светодиодные фары, система кругового обзора, открытие двери багажника без помощи рук, сиденья с вентиляцией и панорамная крыша. Места для запасного колеса в машине, к сожалению, не нашлось.

Обновленная «восьмерка»

Скорость модернизации моделей китайских автопроизводителей поражает. Казалось бы, еще только в мае Chery начала российские продажи нового гибридного Tiggo 8 Pro с третьим рядом сидений, и «Газета.Ru» протестировала его на горных дорогах Кабардино-Балкарии, как к ноябрю подоспела рестайлинговая версия. Коротко расскажем, что в ней нового.

close 100% Chery

Снаружи изменения у «восьмерки» может распознать только большой поклонник автомобилей Chery: автомобиль получил новую решетку радиатора со светящимся шильдиком, 19-дюймовые колесные диски и пересмотренные фонари.

Внутри же изменения масштабнее. Панель сдвоенных экранов стала изогнутой, и считывать информацию с экрана мультимедиа, повернутого к водителю, теперь удобнее. Благодаря проекционному дисплею стало проще следить за скоростью, не опуская взгляд на «приборку». Наконец, кроссовер оснастили системой панорамного обзора на 540° (вместо прежней на 360°). Кроме того, благодаря камере можно посмотреть, что происходит под днищем автомобиля, — удобная вещь на плохих дорогах. Впрочем, для покорения бездорожья «восьмерке» не хватает полного привода – как и в случае с гибридной «семеркой», поставлять такие модификации в Россию пока не планируется.

close 100% Chery

Как бы гибридные кроссоверы ни экономили деньги на бензине, доступными их не назовешь. Минимальная рекомендованная розничная цена Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid — 4 млн рублей, а за Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid нужно заплатить на 1,2 млн рублей больше.

Впрочем, выбор гибридных автомобилей в России очень невелик, если учитывать только машины, представленные на рынке официально. Ближайший конкурент паркетникам Chery – среднеразмерный Skywell HT-i, который по паспорту может проехать до 1260 км и стоит от 4,5 млн рублей. В 2024 году гибридных Chery в России станет больше – уже в начале года ожидается дебют такой версии седана Arrizo 8. Продавать гибриды и электрокары компания собирается под новым брендом – Chery NEV.