Завод ПСМА в Калуге возобновил работу. Что на нем собирают В Калуге началась сборка автомобилей на заводе ПСМА Рус

На заводе «ПСМА Рус» в Калуге возобновилось производство автомобилей. Машинокомплекты для сборки среднеразмерных кроссоверов поступили из Китая. В дальнейшем планируется возобновление выпуска машин коммерческой линейки.

Выпуск автомобилей на заводе «ПСМА Рус» наладила компания «Автомобильные технологии», созданная в марте 2023 года. Она завозит комплектующие, арендует у «ПСМА Рус» производственные мощности, а часть работ выполняется сотрудниками завода по договору подряда.

Среднеразмерные кроссоверы собирают по технологии крупноузловой сборки (SKD4 из 800 групп компонентов): кузова поставляют в Россию в сваренном и окрашенном, но не собранном виде. Доставка машинокомплектов из Китая ведется по железной дороге.

На «ПСМА Рус» запущен сборочный конвейер, в «голые» кузова вклеивают стекла, укладывают жгуты проводки, устанавливают элементы салона и агрегаты.

Несколько машин из собранной пилотной партии не выпустят в свободную продажу, на них планируют проработать вопросы контроля качества и исправить недостатки, вероятность появления которых высока, поскольку завод не выпускал автомобили около двух лет.

«Автомобильные технологии» в настоящее время находятся в процессе сертификации машины, которая встала на конвейер. На кроссовер оформляется полноценное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), при получении которого можно будет поставить вопрос об исключении его из числа разрешенных к параллельному импорту.

Ввозить машинокомплекты, используя упрощенный порядок, предусмотренный постановлением правительства №855, в компании считают нецелесообразным из-за того, что срок действия этого документа может быть не продлен.

Упрощенные автомобили Постановление правительства «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» было принято в мае 2022 года, впоследствии в него неоднократно вносились изменения.



Документ позволил автопроизводителям выпускать в России автомобили со сниженным экологическим классом, без подушек безопасности, и сертифицировать их в упрощенном порядке. Нынешняя редакция документа действует до 1 февраля 2024 года.



Почему кроссовер

В «Автомобильных технологиях» объясняют выбор среднеразмерного кроссовера для возобновления производства более быстрой процедурой сертификации такого типа машин по сравнению с другими моделями.

Высоколокализованные автомобили, которые производились на заводе раньше, перезапустить оказалось невозможно из-за необходимости заново разрабатывать, испытывать и внедрять компоненты, прежде всего электронные, которые оказались недоступными из-за санкций.

Серийное производство кроссовера планируют наладить в марте, а начать продажи — в марте-апреле 2024 года.

Ожидаемая цена новинки — 4 млн рублей,

если внешние обстоятельства (курс рубля, ключевая ставка ЦБ) не изменятся.

На следующем этапе планируется подключение к производству линий сварки и окраски. Это может быть актуально, если на машины будет высокий спрос и придется наращивать объемы производства. Весной 2024 года на «ПСМА Рус» планируют наладить выпуск еще одного паркетника схожих габаритов и класса. В дальнейших планах есть и перезапуск моторного производства, а также возобновление выпуска машин коммерческой линейки.

Завод простаивал

Возобновление производства автомобилей на заводе «ПСМА Рус», скорее всего, является инициативой местного менеджмента, однако логичнее всего собирать в Калуге автомобили коммерческой линейки, востребованные рынком. В сегменте среднеразмерных кроссоверов конкуренция более высокая, заявил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Рынку остро необходима коммерческая техника — развозные фургоны-«каблуки», либо более крупные коммерческие автомобили формата Fiat Scudo. Тем более завод «ПСМА Рус» ранее их делал. Там есть понимание, как такие автомобили производить», — отметил Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru».

Шансы на то, что очередной дорогой кроссовер сможет успешно конкурировать с обилием китайских автомобилей того же класса, крайне незначительны, добавляет он.

«Легких развозных автомобилей, которые можно было бы использовать в качестве «донора», в Китае практически нет. С другой стороны, комплектующие для тех же Peugeot Partner или Fiat Doblo Panorama прошлых поколений выпускаются для разных рынков.

Можно попробовать собрать такой комплект и продать его от имени китайского предприятия в Россию»,

— сказал Бургазлиев.

Российский рынок испытывает значительную потребность в легкой коммерческой технике, и вопрос высокой цены таких машин для корпоративных заказчиков стоит не менее остро, чем для частных клиентов, отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Надо бы начинать с более ходовых рыночных машин, но у компании просто не оказалось других более быстрых вариантов. Главной задачей будет продать такое количество кроссоверов, потому что изготовить их — не проблема», — заявил Кадаков «Газете.Ru».

Возможность запустить производство более ходовых легковых и легких коммерческих автомобилей будет зависеть от общей реакции на возобновление работы завода «ПСМА Рус», в том числе со стороны Запада и Китая, полагает он.

«Цена в 4 млн рублей слишком высокая.

Если говорить о легковых машинах, то в России востребованы автомобили в сегменте 1,5-2 млн рублей, но попасть в эту нишу тяжело, почти невозможно», — сказал Кадаков в беседе с «Газетой.Ru».

Коммерческие автомобили для доставки товаров, машин скорой помощи и пассажирские микроавтобусы — более выигрышный вариант. Их покупают для того, чтобы зарабатывать деньги, и их цена «отобьется», добавил он.