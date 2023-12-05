«Россияне любят кроссоверы»: какие машины китайский Livan будет собирать в РФ Автокомпания Livan представит в России две новые модели в 2024 году

Китайская автокомпания Livan вывела на российский рынок седан S6 Pro и кроссовер X6 Pro, а со следующего года планирует добавить в линейку еще две модели. Планы у Livan на Россию большие — компания ведет переговоры о контрактной сборке. Подробнее об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор «Ливэн Моторс Рус» Се Цзяо.

— Какие новые машины марки Livan появятся в ближайшее время?

— Мы планируем в следующем году представить еще две модели. Это электромобиль и модель с бензиновым двигателем. Пока что еще думаем, названий нет. Это все пока что в планах.

— Это будут кроссоверы или седаны? Какой тип кузова?

— Скорее всего это будет кроссовер, потому как на российском рынке в основном покупатели предпочитают кроссоверы. По отношению к обеим моделям мы будем обдумывать именно поставку кроссоверов.

— В Китае Livan еще известен как производитель электрических автомобилей, а есть ли планы производить и поставлять гибридные автомобили?

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— Пока что у Livan нет гибридных автомобилей, но мы будем обдумывать подобный вариант для российского рынка. Мы собираем пожелания потребителей, и, возможно, в будущем мы предоставим это предложение нашему отделу исследования и разработок. Пока что нет.

— Компании Haval, Geely и Chery в той или иной степени локализовали производство на территории России или стран ЕАЭС. Планируете ли вы организовать в России собственную сборку?

— Этот вопрос надо разделить на две части: первое — необходимы объемы продаж для сборки, второе — инвестиции в производство. Поэтому второй вопрос — инвестиции в сам завод — это сейчас сложно.

— Может быть, не собственный завод, а контрактная сборка, как это делает Chery на «Автоторе»?

— Скорее мы склоняемся к переговорам по сборке. С разными каналами мы уже разговариваем по этому вопросу.

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— Это перспектива 2024 года или 2025 года?

— Это зависит от разговора с разными потенциальными партнерами. Мы будем решать на основе результата этих переговоров.

— Если будет сборка, то интересно производить именно какие-то массовые недорогие автомобили типа Livan X3 Pro или все-таки кроссоверы и электромобиль?

— Мы больше склоняемся к сегменту седанов, потому что есть большой запрос со стороны корпоративных клиентов. Кроме того, широко востребована категория кроссоверов С-класса, и у нас есть конкурентоспособная модель. Именно на этих двух моделях мы можем сделать ставку.

— Вы сказали, что седаны очень востребованы в корпоративных парках. Я так понял, что уже есть какие-то договоренности или идут переговоры. Каким компаниям хотите их поставлять?

— Мы разговариваем на эту тему с одним из наших партнеров — большим дилерским холдингом. Уже несколько раундов обсуждений состоялось на эту тему.

— А покупатели — какие-то крупные частники или государственные структуры?

— Дилерские компании.

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— Какую роль по объемам экспорта российский рынок сейчас играет для компании Livan? Может быть, у вас есть понимание, какой по значимости он будет в будущем для Livan?

— Россию мы называем стратегическим рынком для Livan в плане экспорта. Доли очень сложно оценить, потому что сейчас мы очень активно развиваемся в ближневосточном регионе. Есть еще Южная Америка.

— Дилеры жалуются, что автопроизводители из Китая заключают с ними временные договоры на продажи автомобилей. Как у вас сейчас обстоят в этом плане дела?

— Мы считаем, что нам предстоит долгая перспектива работы в России, поэтому у нас все дилерские соглашения подписываются на три года. Коротких договоров нет.

— А у вас будет градация по премированию дилеров? Условно говоря, хорошие дилеры получают хорошие бонусы, а нерасторопные — меньше.

— Пока Livan — новый бренд для рынка РФ, мы только развиваем свою дилерскую сеть. По справедливости, сразу делить дилерские сети на разные категории — это не очень правильно. Поэтому мы сейчас только закладываем основание будущих продаж, накапливается стратегический результат, мы наращиваем все стандарты. Да, когда-нибудь мы будем делить по разным категориям дилерскую сеть.

— То есть появится градация в стиле дилеры категорий А, В, С и D?

— Потом, да. Это стандартно, мы не избежим этого.