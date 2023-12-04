Москва оказалась в снежном коллапсе. Как не попасть в аварию Синоптик Тишковец: высота сугробов в Москве стала рекордной за историю измерений

Утром 4 декабря в Москве и области продолжается снегопад. Накануне столицу накрыл снежный циклон «Оливер» — за сутки выпала треть месячной нормы осадков. Снегопад привел к крупным авариям и многокилометровым заторам на дорогах. Фуры буксовали на подъемах, автомобили застревали прямо посреди дороги, а на некоторых дорогах из-за снега стало меньше полос. Что происходило на дорогах и как действовать водителям в снегопад — в материале «Газеты.Ru».

ДТП под Истрой

Днем на Новорижском шоссе в районе Истры случилось сразу несколько аварий. Пострадали в них 20 автомобилей. Как рассказали в полиции Подмосковья, все началось с двух массовых аварий, которые произошли 3 декабря примерно в 12:20 на 51-м километре автодороги М-9 «Балтия».

По предварительной информации, водитель легкового Datsun не справился с управлением и столкнулся с попутной Audi, которая ехала впереди. В аварии пострадали пять машин. В это же время на этом же участке дороги водитель Suzuki не справился с управлением и врезался в едущий впереди грузовик Ford. Участниками ДТП стали еще два автомобиля.

По данным Mash, из-за аварии образовалась пробка на пять километров. Спустя несколько часов стало известно, что пострадали уже 17 машин, а движение по Новорижскому шоссе в сторону Москвы парализовало. К вечеру того же дня в правоохранительных органах подсчитали — всего на шоссе в районе Истры случилось девять ДТП с 20 автомобилями, сообщало агентство «РИА Новости». По предварительным данным, пострадавших нет.

«Предварительно, причиной инцидента стала скользкая дорога и снегопад», — сказал собеседник агентства.

В полиции объявили, что из-за сложнейших погодных условий сотрудников ГИБДД перевели на усиленный режим работы. Автоинспекторы занимаются мониторингом дорожной обстановки, организацией дорожного движения, предотвращением аварийных ситуаций и помощью автомобилистам, попавшим в затруднительную ситуацию.

«Госавтоинспекция обращается к автолюбителям с призывом учитывать сложные погодные условия и отказаться от управления транспортным средством, особенно на дальние расстояния», — призвали водителей в ведомстве.

Авария на М-2 «Крым»

Другое массовое ДТП произошло на 55-м км трассы М-2 «Крым» в Подмосковье, там столкнулись шесть легковых машин и одна фура, сообщало агентство ТАСС. В километре от аварии еще один большегруз врезался в отбойник и вылетел в кювет.

close 100% Ситуация на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области после снегопада, 31 марта 2023 года МЧС России

Причиной аварии также называлась скользкая дорога и снегопад, происшествие привело к заторам на трассе.

«Оливер»

Причиной непогоды стал мощный циклон «Оливер», рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Этот «генуэзец» — редкий тропический атмосферный вихрь, зародившийся всего двое суток назад над далекой Лигурией», — писал Тишковец утром воскресенья.

За сутки выпало 25-30% от месячной нормы осадков.

К утру понедельника высота снежного покрова в столице достигла «небывалых величин», отметил метеоролог.

«Мало того, такого снежного покрова либо не было никогда за всю историю измерений, либо случился повтор рекордов 71-летней и 19-летней давности (1952 и 2004 годы), когда снегомерная линейка проваливалась на глубину 30 см», — подсчитал он.

Надеяться на себя

По данным ГИБДД, в большинстве случаев аварии происходили из-за того, что водители неправильно оценивали обстановку на дорогах. В такой ситуации не стоит рассчитывать на электронных помощников, предупреждают эксперты по контраварийному вождению. Попадая в экстренную ситуацию на скользкой дороге, водитель должен помнить, что

электронная система стабилизации автомобиля (ESP) может помочь только на небольшой скорости.

Система включается в работу, когда водитель уже допустил ошибку, и пытается смягчить последствия, рассказал ранее «Газете.Ru» руководитель Центра контраварийной подготовки водителей «МастерКласс» Алексей Колонтай.

Для предотвращения заноса водителю следует активно работать рулем. В то же время система курсовой устойчивости будет подтормаживать колеса и распределять тормозные усилия в зависимости от того, какие колеса имеют лучшее сцепление с дорогой, объясняет он.

«Если автомобиль попадает на нестабильную поверхность,

например, с асфальта на свежевыпавший снег, то электронные системы машины могут помешать водителю.

При торможении на такой дороге слой снега будет скользить под колесом по асфальту. Электроника будет считать, что колесо остановилось, и попытается ослабить силу торможения, увеличивая тормозной путь», — предупреждает Колонтай.

Автомобиль может сорвать в скольжение при резком нажатии педали акселератора или резком торможении, поэтому работать с педалями нужно плавно, рассказывают эксперты журнала «За рулем».

Если переднеприводный автомобиль занесло, для его стабилизации нужно использовать газ.

Впрочем, в поворотах следует аккуратнее работать с педалью газа, поскольку автомобиль может вынести не встречную полосу. Чтобы этого не случилось, нужно сбрасывать газ до поворота и добавлять после, а траектория движения должна быть такой, чтобы в повороте не приходилось доворачивать руль.

«Даже если у вас кроссовер или внедорожник, в глубокий снег лучше не лезть, по возможности сугробы объезжать. Вы можете недооценить глубину снега и застрять или принять старый, смерзшийся снег за свежий, рыхлый, и повредить машину», — советуют эксперты.