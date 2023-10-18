Что взять: автомобильные новинки осени с бюджетом до 3 млн рублей

В России появились новинки от китайских автокомпаний Chery, Livan, Ora и Foton. Кроме того, продолжают поступать новые машины путем параллельного импорта, рассказали дилеры. Подробнее об автомобильных новинках российского авторынка, в материале «Газеты.Ru».

Официальные продажи

С ноября «АвтоВАЗ» начнет продавать седаны и универсалы Lada Vesta в новой комплектации Sportline. Модель оснастили мотором 1.6 (118 л.с.) и механической трансмиссией, оригинальным обвесом, у нее уменьшен клиренс и перенастроена подвеска.

Лифтбэк «Москвич 6», он же китайский JAC Sehol A5 Plus, поступит в продажу в октябре. По цене от 2,6 до 2,8 млн рублей россиянам предложат машины с 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 сил, работающим в паре с вариатором. Самая дорогая версия будет стоить 3 млн рублей, она уже со 174-сильным двигателем и «роботом» 7 DCT.

Концерн Great Wall осенью запустит продажи электромобилей под суббрендом Ora. Первым на рынок выйдет компактный хетчбэк Ora 03 в двух вариантах оснащения – стандартная версия и спортивная GT. На одном заряде батареи заявлен пробег электрокара до 500 км. Цены на автомобили пока не объявлены.

Некоторые модели Ora названы в честь кошек – Good Cat, Ballet Cat и Lightning Cat.

close 100% Ora

До конца осени Chery представит сразу две гибридные новинки: Tiggo 7 Pro e+ оснащается 326-сильной установкой на основе 1,5-литрового двигателя, вторая — обновленный Tiggo 8 Pro e+. Он отличается другой радиаторной решеткой и переработанным салоном, а также тяговой батареей большей емкости.

Линейка бренда Livan, который был представлен в РФ одним кроссовером X3 Pro, накануне пополнилась седаном S6 Pro (от 2,5 млн рублей) и «паркетником» X6 Pro (от 2,6 млн рублей). В это же время Geely запустила продажи кроссовер Coolray второго поколения, в базовой комплектации он стоит от 2,6 млн рублей.

В этом году модель Coolray входит в пятерку самых продаваемых автомобилей в России.

close 100% Geely

Компания «Моторинвест», которая выпускает электрокары Evolute и занимается импортом машин бренда Voyah (и то и другое — машины концерна Dongfeng без каких-либо изменений), также подготовила две новые модели. Первая – электрокроссовер Evolute i-Jet мощностью 646 л.с. с запасом хода до 530 км. Вторая – новая модификация минивэна Voyah Dream под названием First. Это пока что единственный четырехместный минивэн, доступный в РФ официально. Цены еще не объявлены.

close 100% VOYAH

Компания Foton, которая продает в России коммерческие автомобили, вывела на рынок первую легковую модель – полноприводный дизельный пикап Tunland G7. Дилеры предлагают их в максимальной комплектации по цене от 4,1 млн рублей. Наконец, в РФ этой осенью возвращается бренд Haima с кроссовером 8S (от 3,2 млн рублей) и минивэном 7X (от 3,6 млн рублей).

Параллельный импорт

В октябре одной из новинок параллельного импорта стал электромобиль Rising F7 стоимостью 5,9 млн рублей, рассказал «Газете.Ru» директор розничных продаж дилерского холдинга «Авилон» Илья Петров.

close 100% Dong Yi

Rising F7 – премиальный полноприводный лифтбэк мощностью 544 л.с. от китайского концерна SAIC. На передней панели электрокара располагаются три экрана общей диагональю 43 дюйма.

«Кроме того, среди новинок в ближайшее время мы ожидаем поступление Zeekr X и Lixiang L7. Мы прогнозируем хороший спрос на эти модели», – отметил собеседник.

Среди тех машин, которые официально в Россию не поставляются, новинками стали гибридные внедорожники Tank 400. В объявлениях на сайтах классифайдов дилеры просят за Tank 400 от 5,3 млн рублей, а за седаны MG 5 — от 2,4 млн рублей.

close 100% Tank

По словам Ильи Петрова из «Авилона», сейчас на авторынке отмечаются сезонные тренды – покупатели обращают внимание на полноприводные модели, на кроссоверы, особенно с «теплыми опциями».

«И, конечно, одной из актуальных тенденций отрасли на данный момент является рост цен на автомобили. К концу года мы ожидаем очередное подорожание во всех сегментах», – предупредил собеседник.

Как рассказал директор по параллельному импорту группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов, в октябре в автосалонах появились новые электрокары и гибридные автомобили Zeekr, BYD и Li.

«Выраженный тренд в поставках по параллельному импорту – основной поток автомобилей поступает из Китая, а не из Европы. Это связано с высоким курсом доллара и евро по отношению к рублю», – поделился он.

Удар по «серым» поставкам

Если на протяжении полутора лет существовал тренд по замещению ушедших из РФ автобрендов на китайские, то последние несколько месяцев ситуация стабилизировалась, и сейчас доля машин из КНР держится на уровне 50-60%, отмечает гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его словам, темпы ввоза автомобилей путем параллельного импорта снижаются,

на что повлияло введение ограничений на поставки китайских автомобилей с 1 октября. Минпромторг запретил подобную схему поставок для машин концернов, которые не ушли из России и продолжают импортировать автомобили официально, указал эксперт.

«Больше всего машин путем параллельного импорта ввезли в июле перед введением высокого утильсбора. Изменения, которые произошли с 1 октября, привели к тому, что ввозить автомобили по такой схеме становится менее выгодно, поэтому этот канал иссякает.

Если прежде в этом году доля альтернативного импорта доходила до 15%, то в сентябре она составила 11

и в дальнейшем продолжит снижаться», – считает Целиков.

Более половины российского рынка (около 60%) приходится на сегмент SUV (кроссоверы и внедорожники). При этом россияне стали покупать больше электрокаров: если в первой половине года доля электрических авто на рынке составляла 1%, то сейчас она превышает 1,5% и к концу года может вырасти до 2%, отметил он.

Что касается цен на автомобили, то до конца 2023 года они останутся на текущем уровне при условии стабильного курса валют, основные изменения уже произошли после изменения ставки утилизационного сбора 1 августа и падения рубля, говорит собеседник.

«За ценами мы наблюдали 20 лет, и все это время цены растут. Сейчас основной рост уже произошел, если рубль будет держаться на уровне 90-100 рублей за доллар, то значительных изменений цен до конца года ожидать не стоит», – полагает Целиков.