Skoda локализовалась в Казахстане, оттуда машины могут ввезти в Россию

Skoda возвращается на рынок Казахстана и с 2024 года будет выпускать в Костанае модели Octavia, Kodiaq, Karoq и Kamiq. Эти автомобили попадут в Россию в рамках параллельного импорта, полагают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

После трехлетнего отсутствия на казахстанском рынке чешская Skoda (принадлежит концерну Volkswagen) возвращается в республику сразу с промышленной сборкой: заключено соглашение с автомобильной группой Allur. Кроссоверы Karoq, Kodiaq и Kamiq, а также легковую модель Octavia будут выпускать на заводе Allur (бывший СарыАркаАвтопром) в Костанае.

«Со следующего года автомобили, произведенные на заводах в Млада-Болеславе и Квасинах, будут собираться для казахстанского рынка

на заводе компании Allur в Костанае и распределяться среди местных дилерских центров», — отмечается в заявлении Skoda.

В рамках сотрудничества планируется открыть 15 дилерских центров в крупных городах Казахстана и занять с 2024 по 2028 год 5% местного рынка, который в течение ближайших пяти лет превысит 200 тыс. машин в год.

Кроссоверы, лифтбэки и универсалы Skoda хорошо известны российскому потребителю — до 2022 года они выпускались в нашей стране на заводе в Нижнем Новгороде. Об уходе концерна Volkswagen с этой площадки ранее писала «Газета.Ru».

Skoda работала в Казахстане с 2005 по 2021 год и была вынуждена уйти с местного рынка из-за банкротства прежнего партнера — дилерского холдинга «БИПЭК Авто». Он являлся дистрибьютором Skoda и производил автомобили чешского бренда на заводе «Азия Авто» в Усть-Каменогорске.

С прицелом на РФ

Производственная мощность завода в Костанае — 125 тыс. автомобилей в год. Сейчас продажа автомобилей Skoda, по соглашению с чешской компанией, осуществляется на территории Казахстана и только гражданам Казахстана при предъявлении идентификационного номера налогоплательщика, соответственно, поставки в другие страны пока не входят в планы, отмечает директор Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка Казахстана Артур Мискарян.

«Полагаю, в нынешней ситуации бренд имеет перспективы на занятие примерно 5% рынка новых авто. Для сравнения, в 2020 году доля Skoda составляла примерно 1% рынка», — заметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Иного мнения придерживается независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, он полагает, что производство автомобилей Skoda в Казахстане с последующими поставками в Россию по параллельному импорту — это и была рабочая схема нового проекта Skoda. В противном случае без опции экспорта в РФ возвращение бренда только на рынок Казахстана не имеет смысла и перспектив. Делать крупные инвестиции в производство в другой стране имеет смысл при объемах выпуска автомобилей не менее 30 тыс. в год, указывает собеседник.

Выпущенные в этой стране машины Skoda будут считаться товаром, произведенным на территории Таможенного союза стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а значит смогут поставляться без уплаты таможенных платежей. По аналогичной схеме в Россию везут автомобили Geely, которые выпускаются на заводе «Белджи» в Белоруссии.

«Если у Skoda с Allur заключен контракт на производство автомобилей и собственность на поставляемые детали переходит к Allur, то этот товар будет считаться произведенным в ЕАЭС», — объясняет Бургазлиев «Газете.Ru».

Если автомобили Skoda, согласно приказу Минпромторга №1532, будет внесены в список товаров, доступных для ввоза по параллельному импорту и введены в гражданский оборот в третьей стране (в данном случае в Казахстане), то формально они попадают под таможенные льготы.

«Пока видится так, что Volkswagen все-таки нашел способ произвести товар на территории ЕАЭС и экспортировать его в Россию, минуя санкции Евросоюза. В них говорится, что импорт запрещен с территории ЕС»,

— объясняет Бургазлиев.

Остается юридический вопрос: может ли Евросоюз предъявить претензии Volkswagen как держателю товарного знака. Также существуют санкционные риски со стороны США, а североамериканский рынок является для Volkswagen вторым по значимости после Китая, напоминает эксперт.

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто полагает, что поставки Skoda казахстанской сборки на российский рынок будут иметь скрытый характер.

«Действуют строгие запреты, европейские и конкретно чешские, но возможны поставки в качестве параллельного импорта и при этом завуалированно», — сказал Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru».

Производство автомобилей в Казахстане дает возможность продавать их в соседние страны, потому что рынок Казахстана стабильный, но небольшой. В этом смысле более интересны для экспорта страны Центральной Азии где происходит экономический рост. В первую очередь это Узбекистан, в котором наблюдается нехватка автомобилей, добавил эксперт.