Мороз подкрался незаметно: шиномонтажники подняли цены на 15%

Из-за инфляции и дефицита рабочей силы в России шиномонтажники увеличили цены на свои услуги на 15%. Некоторые виды зимних шин и вовсе трудно найти в свободном доступе, говорят опрошенные участники рынка, а стоимость таких популярных европейских шин как Michelin и Continental выросла на 20-25%. Подробнее о проблеме очередного сезона смены покрышек, в материале «Газеты.Ru».

Шиномонтаж подорожал

После теплого сентября в средней полосе России резко понизилась температура, по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в столице в минувшую ночь на 11 октября температура воздуха впервые за осенний месяцы ушла в отрицательную зону. В связи с этим автомобилисты начали массово менять летнюю резину на зимнюю и столкнулись с очередями в автосервисах и повышением цен.

Сезонная «переобувка» автомобиля стала дороже из-за инфляции и недостатка рабочей силы, шиномонтажники вынуждены повышать цены на свои услуги, рассказали «Газете.Ru» опрошенные участники рынка. Так, в сети автосервисов Fit Service говорят о повышении стоимости услуг на величину уровня общей инфляции в стране. По данным Росстата, с начала этого года инфляции составила 4,54%, по оценкам Минэкономразвития, — практически 6%. В «Союзе автосервисов» России говорят о более значительном подорожании. По словам члена правления профорганизации Ильи Плисова, рост цены на шиномонтаж составил до 15% за последний год.

Такая динамика объясняется дефицитом кадров в этой отрасли и необходимостью повышать зарплаты для привлечения работников,

объясняет Плисов.

«Цены на услуги автосервиса постепенно растут, снижается число людей, которые могут там работать. Профессия автомеханика, и в том числе шиномонтажника, остается неинтересной: молодежь туда не приходит, а старики не остаются», — отметил собеседник.

Рынок изменился

За последний год рынок России покинули компании Continental, Nokian, Michelin и Bridgestone, а их заводы перешли к отечественным собственникам. Из европейской продукции в рознице остались только итальянские Pirelli. Там сказали «Газете.Ru», что сохраняют широкий ассортимент продукции на российском рынке.

«У компании Pirelli в России два завода — в Кирове и Воронеже. В наличии широкий размерный ряд, в том числе есть шины с технологией Runflat (с усиленной боковиной — «Газета.Ru»), которые компания производит локально», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе российского офиса Pirelli.

В компании Ikon Tyres (бывшая Nokian Tyres, известна по брендам шин Hakkapeliitta, Hakka и Nordman) сообщили, что шинный завод во Всеволожске работает без остановок.

«Осенью 2023 года наша продукция будет представлена еще и под старыми торговыми марками, и уже произведенными после завершения сделки. Это шины Nordman без материнского бренда на боковине.

Ассортимент широкий. В шипованных шинах – пять моделей, в нешипованных шинах – три», — уточнили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

В Ikon Tyres утверждают, что производят шины с использованием того же оборудования бывшего финского собственника, с теми же технологиями и резиновыми смесями. Потребительские свойства шин остались без изменений, добавили в компании. Правда, компании уже пришлось изменить дизайн шипа, авторство которого защищено патентом Nokian.

Выпуск привычного ассортимента завода Continental в Калуге продолжался в течение 2023 года, сформированные запасы будут реализованы в течение одного-двух сезонов, сообщил «Газете.Ru» гендиректор АО «Кордиант» Вадим Володин. В структуру «Кордианта» калужский завод Continental перешел после продажи его холдингу S8 Capital Армена Саркисяна.

«Согласно условиям, в рамках сделки многопрофильному холдингу S8 Capital передается только бренд Gislaved. До конца 2023 года завод также будет выпускать шины под брендом Continental. Завод продолжит использование в производстве имеющихся ноу-хау и технологий, также по условиям сделки сохраняется НИОКР в сфере компонентой базы и продукта», — рассказал Володин.

Китайцы воспряли

С точки зрения ассортимента шинный рынок России трансформировался за счет замены китайскими марками продукции известных мировых брендов, покинувших российский рынок, отмечает маркетолог компании Auto3N Марина Белоглядова.

«По сравнению с 2022 годом продажи китайских шин увеличились примерно на 15%, их стоимость выросла на 19%. Явная тенденция, заметная по нашим клиентам – в розницу, особенно в регионах, начали покупать в основном китайские шины», — говорит Белоглядова «Газете.Ru».

По ее словам, переориентирование спроса связано прежде всего с тем, что продукция китайских брендов есть в наличии.

«На примере нашей компании могу сказать, что высоким спросом пользуется продукция Triangle, Saigun и Tracmax.

Ситуация такова, что примерно 50% покупателей в данный момент переходят на китайские шины, а еще половина остались приверженцами привычных моделей, их запасы еще есть.

В частности, покупают Pirelli Ice Zero», — привела пример Белоглядова.

В Ikon Tyres настаивают, что после активного роста весной 2022 года стоимость шин пошла на спад.

«Если сравнить цены на шинном рынке в текущем 2023 году, то они, по нашим примерным оценкам, на 15–20% ниже, чем были в прошлом году», — пояснили «Газете.Ru» в Ikon Tyres.

По словам Ильи Плисова из «Союза автосервисов», особенно подорожали шины больших посадочных диаметров, а также Runflat. Кроме того, есть проблемы с наличием резины для отдельных моделей китайских автомобилей из-за редкого типоразмера. В частности, это касается кроссоверов Omoda.

«Такие шины, как Michelin и Continental, подорожали достаточно сильно, примерно на 20-25%. Особенно это касается колес для мощных автомобилей, с посадочным диаметром от 20 дюймов и выше. В принципе, среди китайских шинных брендов можно найти альтернативу, но мощные автомобили даже китайского производства оснащаются шинами ведущих мировых брендов — теми же Continental и Pirelli», — обращает внимание Плисов.

Стоимость одной 20-дюймовой шины сейчас достигает 40-60 тыс. рублей, и в этом сегменте на рынке наблюдается большой дефицит, знает шинный испытатель журнала «За Рулем» Сергей Мишин.

«Дефицит шин от 20 дюймов и выше проявился очень четко. Некоторые автовладельцы стараются переходить с 20-дюймовых колес на 19-дюймовые, но это сопряжено с дополнительными затратами на покупку дисков», — указывает он.

Рецептура изменилась

По словам эксперта «За Рулем», вместе со сменой собственников на шинных заводах в России изменились и технологии производства по части компаунда покрышек — в оригинальный состав резиновых смесей внесены коррективы.

«Насколько мне известно, состав шин изменился незначительно. Например, у Nokian, который переименован в Ikon, немного изменилась форма шипов, чтобы уйти из-под патентных ограничений Nokian Tyres. Также у всех российских производителей возникли сложности с закупкой некоторых компонентов для резиновых смесей», — уточнил эксперт.

По словам Мишина, из-за этого произошло ухудшение сцепных свойств зимних шин, но в пределах нескольких процентов. Эксплуатационные свойства зимних шин из Китая эксперт оценивает скептически.

«Покупателям стоит учесть, что китайские шины и шипованные, и фрикционные – очень слабые. На мой взгляд, они не могут составить конкуренцию даже нашим отечественным разработкам», — заключил Мишин.