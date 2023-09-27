«Без смены вида деятельности». Калужские автозаводы будут перезапущены

Работа по запуску производства на заводе Volvo в Калужской области возобновится до конца 2023 года, сообщил глава региона Владислав Шапша. Полномасштабное производство на этом предприятии планируют запустить в следующем году. Кроме того, аналогичную работу планируют начать на заводах Volkswagen и Peugeot, расположенных под Калугой. У всех трех заводов в этом году сменился собственник. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Завод Volvo

Автозавод шведского концерна Volvo в Калужской области, переданный в управление российскому инвестору, возобновит производство в 2023 году. На полную мощность предприятие выйдет в 2024 году, сообщил глава региона Владислав Шапша во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте».

«Volvo обрел нового собственника. Это наше российское предприятие, и документы вот уже подписаны. <...> Я знаю, что в этом году уже планируется возобновление работы предприятия. На полную мощность оно выйдет уже в следующем году», — сказал Шапша.

По словам губернатора Калужской области на следующей неделе он проведет встречу с новым руководителем этого завода для обсуждения последующей работы. Шапша пообещал рассказать о конкретных планах производства и сроках реализации по итогам этой встречи.

По данным ЕГРЮЛ, генеральным директором автозавода Volvo в Калуге c 7 сентября стал Алексей Санников. По данным на конец 2021 года, он входил в правление частного российского Экспобанка предпринимателя Игоря Кима.

Volkswagen и Peugeot

Как рассказал глава региона, также в этом году собственник сменился у завода немецкой марки автомобилей Volkswagen. Власти региона ведут работу по перезапуску этого предприятия как с собственником, так и с китайскими партнерами. Кроме того, взаимодействие налаживают с новым собственником завода французского производителя машин Peugeot.

«Ожидание только одно: все заводы будут запущены, начнут работать по своему профилю без изменения вида деятельности», — подчеркнул Шапша.

В феврале этого года Шапша назвал 2023 год переломным с точки зрения перезапуска производства автомобилей в регионе. Никаких других подробностей глава региона тогда не привел.

Последние известия

В кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июле калужский губернатор ответил на вопрос о планах по выпуску первых автомобилей на заводе Volkswagen в Калуге после смены собственника.

«Мы рассчитываем, что старт работы с новым партнером в этом году состоится. <...> Это выпуск первой продукции пока в виде сборки и запуск технологических процессов, потому что для любого автомобиля, чтобы его начать производить, нужно перестроить процессы», — сказал тогда Шапша в ответ на вопрос, соберут ли новые автомобили на заводе Volkswagen в этом году.

О передаче активов автоконцерна Volvo в России российскому инвестору в Минпромторге сообщили 8 сентября. Как подчеркнул министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сделка по передаче активов Volvo в России не содержала опцион на обратный выкуп. Известно, что новый владелец займется перезапуском производства на площадке в Калуге с привлечением отечественного партнера.

Последние подтвержденные новости о заводе по производству автомобилей Peugeot (а еще Opel и Citroen) в Калуге поступали в апреле 2022 года. Тогда автопроизводитель Stellantis заявил об остановке этого предприятия. В качестве причины назвали растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой.

В Калужской области расположены предприятия Volkswagen, Volvo, «ПСМА Рус» (совместное предприятие Stellantis и Mitsubishi). На июль 2023 года ни Stellantis, ни Mitsubishi не делали заявлений о будущем своих заводов в России.