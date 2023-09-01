В России начал действовать «закон о такси». Что важно об этом знать

С 1 сентября в России вступил в силу «закон о такси», который позволяет заниматься перевозками самозанятым и вводит множество новых требований к агрегаторам и водителям. Участники рынка утверждают, что требования закона на данный момент невыполнимы и внесут неразбериху в работу таксистов в регионах, а власти не дали время на адаптацию к новым правилам. Впрочем, эксперты ожидают, что от нововведений пассажиры только выиграют, а на тарифах это не отразится.

«Закон о такси» № 580-ФЗ, регулирующий деятельность рынка легковых перевозок, был принят в конце прошлого года. На его подготовку ушло несколько лет. По словам законодателей, благодаря нововведениям службы заказа и агрегаторы начнут нести ответственность перед пассажирами, а поездки станут безопаснее: снизится риск передачи заказов нелегальным мигрантам и неквалифицированным водителям. При этом шоферы будут соблюдать режим труда и отдыха, благодаря чему перестанут перерабатывать, а риски попасть в ДТП уменьшатся.

Для агрегаторов

Впервые в нормативных актах отражена деятельность организаций, которые находят и предоставляют заказы перевозчикам. Агрегаторы такси появляются в правовом поле и получают статус «службы заказа легкового такси».

Одно из главных нововведений – создание федеральной государственной информационной системы (ФГИС) легкового такси, в которую войдут три реестра. В первом будет содержаться информация о службах заказа такси, во втором – данные об автомобилях и их собственниках, в третьем – сведения о компаниях и лицах, получивших разрешения на работу в такси.

Заказы будут приходить при условии проверки перевозчика, водителя и автомобиля по всем реестрам.

Даже в салоне такси должен быть указан номер записи из реестра, информация о водителе и перевозчике, срок действия и номер разрешения на перевозку, а также номер автомобиля и контактный телефон для жалоб. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе региональные власти смогут устанавливать минимальный тариф: за поездку, покилометровый, поминутный или комбинированный.

Для водителей

К шоферам такси появляются дополнительные требования. У них не должно быть судимости за ряд тяжелых преступлений (убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, разбой и др.), не должно быть медицинских противопоказаний к управлению автомобилем, трех и более неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, а также повторного лишения прав. Водители смогут работать только в пределах того региона, где получили разрешение на перевозки.

Региональные власти получили возможность вводить для таксистов обязательную аттестацию на знание населенного пункта, где им предстоит работать.

Граждане смогут стать водителями такси в качестве самозанятых без создания ИП, заключив договор со службой заказа. При этом перед рейсами им придется проходить медосмотр и техосмотр, а также заполнять путевой лист. Расходы на это возьмут на себя сами ИП и самозанятые. Водители в статусе ИП смогут продолжить работать либо на себя, либо на службу заказа. Вместе с этим водители будут обязаны соблюдать время труда и отдыха.

Теперь таксист сможет работать на линии не более 12 часов, а максимальная продолжительность рабочей недели не будет превышать 40 часов.

ОСАГО и «шашечки»

Водителям такси, в том числе самозанятым и работающим по ИП, потребуется иметь полис ОСАГО для перевозчиков. Региональные власти смогут сами устанавливать требования к внешнему виду такси: желтый цвет кузова, «шашечки» и оранжевый фонарь на крыше. Тем, кто получил разрешение на перевозку до вступления закона в силу, менять внешний вид машин не придется.

У перевозчиков появилась обязанность нести ответственность за вред пассажирам.

Впервые, благодаря нововведениям, агрегатор несет субсидиарную ответственность с перевозчиком, если страховка ОСАГО не покрывает вред пассажиру. Солидарная ответственность действует в случае, если заказ попал перевозчику с аннулированным или отсутствующим разрешением. Также предусмотрена полная ответственность перед пассажиром за некорректные данные о том, кто будет его везти.

Агрегаторы против

Технологические компании, которые занимаются лишь сбором и передачей информации своим контрагентам, отнеслись к новому закону крайне негативно. Эти нормы повлекут за собой рост тарифов на поездки, и 1 сентября в регионах не менее 95% существующих водителей потеряют возможность оказывать услуги такси, заявил «Газете.Ru» пресс-секретарь сервиса «Максим» Павел Стенников.

По его словам, закон переносит на регионы московскую модель такси, которая в столице субсидируется. Из-за отсутствия аналогичной поддержки, более низких тарифов на поездки и скромных финансовых возможностей региональные перевозчики не смогут выполнять требования закона, уверяет он.

«Закон перегружен избыточными, невыполнимыми, архаичными нормами, которые создают сложности для всех сторон, но не решают реальных проблем отрасли», – заявил собеседник.

По словам представителя «Максим», сейчас ключевыми проблемами для перевозчиков являются дороговизна и недоступность ОСАГО для такси, отсутствие инфраструктуры для прохождения предрейсовых медосмотров и техосмотров, а также требование соблюдать единый цвет всех машин в регионах. Закон не предполагает переходного периода и не дает самозанятым водителям возможность заранее получить разрешения на деятельность, говорит он.

В пресс-службе крупнейшего агрегатора России, «Яндекс.Go», «Газете.Ru» сообщили, что накануне вступления в силу нового закона из-за возросших требований к таксистам

часть водителей все еще находятся в процессе получения необходимых документов и подготовки к нововведениям.

Другие вопросы издания относительно работы нового закона в «Яндекс.Go» оставили без ответа.

Проблемы самозанятых

Правозащитники в целом положительно оценивают достижения нового закона. По словам председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, сейчас наибольшую проблему для водителей такси представляет только обязанность проходить предрейсовый медосмотр и нежелание страховщиков продавать ОСАГО либо его неадекватно завышенная цена.

«Есть сложности в реализации самозанятых, потому что к ним остались требования по нормам транспортного права. Они обязаны проходить медосмотр в ежедневном режиме, техосмотр автомобиля. Самый главный барьер – полис ОСАГО для такси.

В регионах он стоит 40-60 тыс. рублей, а в Москве – 90-120 тыс. рублей», – сказала Зарипова «Газете.Ru».

Таксисты могут проходить медосмотр удаленно с помощью специальных терминалов, но пока таких аппаратов не хватает, а в удаленных регионах водители не знают, где их искать, говорит Зарипова. Впрочем, рынок производителей таких систем следит за ситуацией и спустя несколько месяцев адаптируется – тогда норма закона о медосмотре заработает без сбоя, надеется она.

«Если власть будет смещать усилия по контролю и займется созданием инфраструктуры, то агрегаторы будут более свободно себя чувствовать.

Законодатель не оставил времени на адаптацию, но мы очень рассчитываем на адекватность властей, чтобы введение закона мы пережили плавно», – сказала Зарипова.

Что будет с ценами

Накануне вступления закона в силу Общественный совет по развитию такси провел собственный опрос агрегаторов и независимых игроков рынка. Исследование показало, что цены на поездки останутся прежними. То есть перевозчики не планируют ничего менять в тарифной сетке из-за нововведений.

Впрочем, беда может прийти с другой стороны – из-за выросшего утилизационного сбора выросли цены на новые автомобили, не последнюю роль в этом сыграл и обвалившийся рубль. Еще один отрицательный фактор – резкий рост розничных цен на топливо. Вкупе с ростом цен на ОСАГО эти факторы могут повлиять на тарифы, но «закон о такси» тут точно ни при чем, считает Зарипова.

Зампредседателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрея Попкова, в текущем регламентировании таксомоторной деятельности смущает допуск к работе самозанятых.

Такие водители не смогут обеспечить необходимый уровень безопасности перевозок, уверен он.

«Этот закон написан под давлением одного крупного агрегатора, которому выгодны самозанятые. Трудовых отношений нет, они могут делать все что угодно, использовать в перевозках мигрантов. Такие водители могут не соблюдать режим труда и отдыха. Мы объясняем таксистам, что самозанятость – рабство. Вас могут в одностороннем порядке отключить, и вы ничего с этим сделать не сможете», – указывает на недоработки законодателей Попков.

Несмотря на ряд технических моментов, в целом активист одобряет новые нормы, ту же проблему медосмотров удастся решить с развитием телемедицины, полагает он.

«Чем жестче закон, тем выше безопасность пассажиров. Для них все нововведения, что называется, в кассу. Если еще и иностранцам запретят работать в такси, будет вообще хорошо. От них все проблемы в такси, весь криминал и 80% аварийности», – заключил Попков из профсоюза «Таксист».