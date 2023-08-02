Какие новинки автопрома обходят Россию стороной

Пока китайский автопром стремительно наводняет Россию своими моделями, покинувшие наш рынок автопроизводители США, Европы и Южной Кореи представляют новые модели и улучшают старые. По словам автодилеров, некоторые из этих машин уже ожидаются в России. Подробнее о новинках от Toyota, Volkswagen, Hyundai и других компаний – в материале «Газеты.Ru».

Toyota Land Cruiser Prado

На смену Toyota Land Cruiser Prado четвертого поколения с индексом J150, которая выпускается уже 14 лет, пришла новая версия J250. Новинка разделила платформу с Lexus GX, получила совершенно новый дизайн и лишилась мотора V6, а жесткость ее рамы вместе с кузовом выросла на 30%.

По сравнению с прошлым поколением внедорожник стал крупнее и теперь по габаритам близок к Land Cruiser 300. В зависимости от рынка на Prado будут устанавливать четырехцилиндровые бензиновые атмосферные моторы объемом 2,7 литра (163 л.с.), турбодвигатели объемом 2,4 литра (281 л.с.), а также турбодизельные агрегаты объемом 2,8 литра (204 л.с.).

В линейку войдут гибридные модификации Prado мощностью 330 л.с., а дизельная версия получит 48-вольтовый стартер-генератор.

close 100% Toyota Land Cruiser Prado Toyota

Новинка стала первым Land Cruiser с электрическим усилителем руля вместо гидравлического и отключаемым стабилизатором поперечной устойчивости. В список оснащения вошли трехзонный климат-контроль, цифровая приборная панель, панорамная крыша, проекционный дисплей, 14 динамиков и многое другое. Новый Prado ожидается в продаже в этом году в Японии, Европе, Северной Америке и на других рынках. Уже известно, что в США внедорожник будет стоить от $55 тыс.

Hyundai Santa Fe

Компания Hyundai анонсировала Hyundai Santa Fe нового, пятого поколения. Корейский производитель провел радикальные изменения в дизайне модели, сделав ее непохожей на предшественницу.

Новый Santa Fe отличается «оквадраченным» кузовом и увеличенной колесной базой, а также более просторным салоном. В салоне кроссовера установлена изогнутая панель, объединяющая цифровую «приборку» и мультимедиа-систему, а также блок климат-контроля с сенсорными кнопками и физическими переключателями.

close 100% Hyundai Santa Fe Hyundai

Управление трансмиссией выведено на селектор на рулевой колонке,

место на центральном тоннеле отведено под подстаканники и подиум для беспроводной зарядки смартфонов. В моторную линейку войдет 2,5-литровый турбодвигатель, другие подробности о новинке Hyundai раскроет 10 августа.

Volkswagen T-Cross

Volkswagen T-Cross – один из самых доступных кроссоверов немецкого бренда, который дебютировал в 2018 году, но официально на российском рынке представлен не был. Летом текущего года Volkswagen анонсировал рестайлинг паркетника.

Модернизированный T-Cross получил новые бамперы, решетку радиатора и дизайн дисков, а длина модели увеличилась на 28 мм (до 4135 мм). В базовой комплектации теперь доступна светодиодная оптика, за доплату предлагаются адаптивные матричные фары.

close 100% Volkswagen T-Cross Volkswagen

В салоне появились новая передняя панель с отдельно стоящим экраном мультимедиа и дисплей виртуальной «приборки». Опционально доступны климат-контроль с сенсорным управлением и адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе.

В моторную линейку входят турботройки объемом 1.0 литр (95 и 115 л.с.), а также турбочетверка 1,5 литра мощностью 150 л.с., которые сочетаются с механической трансмиссией или «роботом» DSG, привод только передний. Старт продаж обновленного T-Cross намечен на начало будущего года.

Kia Picanto

Хетчбэк Kia Picanto после второго рестайлинга стал отличаться от модели, которая была популярна в России. Самая компактная модель марки получила вертикальные светодиодные фары со светящейся полосой между ними, а также переработанные бампера, крылья, капот и дверь багажного отсека.

close 100% Kia Picanto Kia

В салоне Picanto появились цифровая приборная панель и разъемы USB Type-C для первого и второго ряда, ассортимент электронных ассистентов водителя был расширен. Автомобиль предлагается с атмосферными моторами объемом 1,0 (67-76 л.с.) и 1,2 литра (84 л.с.) в зависимости от рынка. В Южной Корее обновленные Picanto уже поступили в продажу, в Европе и на других рынках модель ожидается в этом году.

Fiat 600e

Компания Fiat назвала новый электрокроссовер в честь небольшой заднемоторной модели, которая выпускалась в Италии с 1955 по 1969 год. Модель Fiat 600e делит платформу со множеством моделей концерна Stellantis, включая новый переднеприводный Jeep Avenger.

close 100% Fiat 600e Fiat

Дизайн 600e выполнен в рестростиле, длина кузова составляет 4171 мм. Мощность электромотора составляет 156 л.с., разгон до «сотни» занимает 9 секунд. Батарея емкостью 54 кВтч обеспечивает запас хода в 400 км в комбинированном цикле и около 600 км в городском цикле.

Fiat оснастила 600e комплексом помощи при вождении — в него вошли адаптивный круиз-контроль и система слежения за слепыми зонами. Также в машине присутствует 10-дюймовый экран мультимедиа и электропривод двери багажника. Продажи электрокаров в Европе стартуют осенью.

600e стала первой моделью Fiat, в цветовой гамме кузова которой отсутствуют серые оттенки.

Peugeot 208

В прошлом году Peugeot 208 стала самой продаваемой машиной в Европе, опередив доминирующий на рынке Volkswagen Golf. Этим летом французская модель получила рестайлинг, внешне новая версия отличается

ходовыми огнями в виде трех полос, которые символизируют следы от когтей льва.

Модернизированный хетчбэк оснастили светодиодной оптикой с тремя секциями и решеткой радиатора в другом дизайне. В салоне установлена обновленная мультимедийная система с 10-дюймовым экраном.

close 100% Peugeot 208 Peugeot

В список агрегатов вошли моторы объемом 1,2 литра мощностью 75-100 л.с. и гибридные силовые установки мощностью до 136 л.с. В линейку вошли и электрические версии e-208 с запасом хода до 400 км на одном заряде батареи. Европейские продажи модели стартуют осенью.

Chevrolet Traverse

Chevrolet Traverse, самый крупный кроссовер марки, перешел в третье поколение. Внешне новинка отличается более узкой светодиодной оптикой, видоизмененной решеткой радиатора и формой дверей.

close 100% Chevrolet Traverse Chevrolet

В салоне установлены 11-дюймовая «приборка» и экран мультимедийной системы диагональю 17,7 дюйма, три ряда сидений (с «капитанскими» креслами на втором ряду в ряде версий). В список опций входят панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, а также

система автопилота под названием Super Cruise, которая работает за счет камеры, датчиков и данных GPS.

Кроссовер оснащен 2,5-литровым четырехцилиндровым турбомотором мощностью 315 л.с. в связке с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. Продажи в США стартуют в начале 2024 года.

Новый SUV от Mitsubishi

Mitsubishi рассекретила новый компактный кроссовер, название которого станет известно на августовском моторшоу в Индонезии, где и начнется его выпуск в этом году. Модель предназначена для рынка Юго-Восточной Азии.

Дизайн новинки развивает идеи, примененные в концепт-каре Mitsubishi XFC, представленном в прошлом году. По габаритам модель схожа с известным в России кроссовером Mitsubishi ASX (длина составляет 4390 мм), дорожный просвет равен 222 мм. Автомобиль оснастят 18-дюймовыми колесами.

close 100% Mitsubishi

Заявлено, что кроссовер получит двигатель объемом 1,5 литра в связке с вариатором, а привод будет только передний. Эта модель станет первой, которая получит новую аудиосистему Dynamic Sound Yamaha Premium.

Что добирается до России

Российские автодилеры рассказали, что в Россию продолжаются поставки автомобилей Mercedes-Benz, Audi, BMW, Jaguar Land Rover, Cadillac, Chevrolet, Volvo, Volkswagen, Hyundai и Mitsubishi, ввезенных по схеме параллельного импорта.

«В дальнейшем дилеры будут осуществлять поставки на российский рынок большого количества новых моделей.

В частности, высока вероятность того, что будет привезен новый Hyundai Santa Fe в рамках параллельного импорта»,

— рассказал «Газете.Ru» директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский.

По его словам, среди моделей Volkswagen в наличии в дилерских центрах есть Talagon, Tayron и Tayron X, из линейки Hyundai доступны Tucson, Santa Fe, Palisade и Staria, бренд Mercedes-Benz представлен GLC, GLE, GLS и другими моделями. Кроме того, российским покупателям доступны Audi А4, А8, Q6, RS4 и RS5, а из продукции компании Jaguar Land Rover — внедорожники Range Rover пятого поколения, Discovery, Velar и Defender.

Также в автосалонах представлены гибридный полноразмерный кроссовер BMW XM мощностью 652 л.с., обновленные BMW X5 и X6, сообщили «Газете.Ru» в дилерском холдинге «Автодом»

В будущем ожидаются поставки кроссоверов Audi Q6 и SQ7, длиннобазного седана A6L, а также нового Porsche Cayenne, дебют которого состоялся весной текущего года, рассказали в компании.