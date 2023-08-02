Какие новинки автопрома обходят Россию стороной

Toyota Land Cruiser Prado
На смену Toyota Land Cruiser Prado четвертого поколения с индексом J150, которая выпускается уже 14 лет, пришла новая версия J250. Новинка разделила платформу с Lexus GX, получила совершенно новый дизайн и лишилась мотора V6, а жесткость ее рамы вместе с кузовом выросла на 30%.
По сравнению с прошлым поколением внедорожник стал крупнее и теперь по габаритам близок к Land Cruiser 300. В зависимости от рынка на Prado будут устанавливать четырехцилиндровые бензиновые атмосферные моторы объемом 2,7 литра (163 л.с.), турбодвигатели объемом 2,4 литра (281 л.с.), а также турбодизельные агрегаты объемом 2,8 литра (204 л.с.).
В линейку войдут гибридные модификации Prado мощностью 330 л.с., а дизельная версия получит 48-вольтовый стартер-генератор.
Toyota Land Cruiser PradoToyota
Новинка стала первым Land Cruiser с электрическим усилителем руля вместо гидравлического и отключаемым стабилизатором поперечной устойчивости. В список оснащения вошли трехзонный климат-контроль, цифровая приборная панель, панорамная крыша, проекционный дисплей, 14 динамиков и многое другое. Новый Prado ожидается в продаже в этом году в Японии, Европе, Северной Америке и на других рынках. Уже известно, что в США внедорожник будет стоить от $55 тыс.
Hyundai Santa Fe
Компания Hyundai анонсировала Hyundai Santa Fe нового, пятого поколения. Корейский производитель провел радикальные изменения в дизайне модели, сделав ее непохожей на предшественницу.
Новый Santa Fe отличается «оквадраченным» кузовом и увеличенной колесной базой, а также более просторным салоном. В салоне кроссовера установлена изогнутая панель, объединяющая цифровую «приборку» и мультимедиа-систему, а также блок климат-контроля с сенсорными кнопками и физическими переключателями.
Hyundai Santa FeHyundai
Управление трансмиссией выведено на селектор на рулевой колонке,
место на центральном тоннеле отведено под подстаканники и подиум для беспроводной зарядки смартфонов. В моторную линейку войдет 2,5-литровый турбодвигатель, другие подробности о новинке Hyundai раскроет 10 августа.
Volkswagen T-Cross
Volkswagen T-Cross – один из самых доступных кроссоверов немецкого бренда, который дебютировал в 2018 году, но официально на российском рынке представлен не был. Летом текущего года Volkswagen анонсировал рестайлинг паркетника.
Модернизированный T-Cross получил новые бамперы, решетку радиатора и дизайн дисков, а длина модели увеличилась на 28 мм (до 4135 мм). В базовой комплектации теперь доступна светодиодная оптика, за доплату предлагаются адаптивные матричные фары.
Volkswagen T-CrossVolkswagen
В салоне появились новая передняя панель с отдельно стоящим экраном мультимедиа и дисплей виртуальной «приборки». Опционально доступны климат-контроль с сенсорным управлением и адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе.
В моторную линейку входят турботройки объемом 1.0 литр (95 и 115 л.с.), а также турбочетверка 1,5 литра мощностью 150 л.с., которые сочетаются с механической трансмиссией или «роботом» DSG, привод только передний. Старт продаж обновленного T-Cross намечен на начало будущего года.
Kia Picanto
Хетчбэк Kia Picanto после второго рестайлинга стал отличаться от модели, которая была популярна в России. Самая компактная модель марки получила вертикальные светодиодные фары со светящейся полосой между ними, а также переработанные бампера, крылья, капот и дверь багажного отсека.
Kia PicantoKia
В салоне Picanto появились цифровая приборная панель и разъемы USB Type-C для первого и второго ряда, ассортимент электронных ассистентов водителя был расширен. Автомобиль предлагается с атмосферными моторами объемом 1,0 (67-76 л.с.) и 1,2 литра (84 л.с.) в зависимости от рынка. В Южной Корее обновленные Picanto уже поступили в продажу, в Европе и на других рынках модель ожидается в этом году.
Fiat 600e
Компания Fiat назвала новый электрокроссовер в честь небольшой заднемоторной модели, которая выпускалась в Италии с 1955 по 1969 год. Модель Fiat 600e делит платформу со множеством моделей концерна Stellantis, включая новый переднеприводный Jeep Avenger.
Fiat 600eFiat
Дизайн 600e выполнен в рестростиле, длина кузова составляет 4171 мм. Мощность электромотора составляет 156 л.с., разгон до «сотни» занимает 9 секунд. Батарея емкостью 54 кВтч обеспечивает запас хода в 400 км в комбинированном цикле и около 600 км в городском цикле.
Fiat оснастила 600e комплексом помощи при вождении — в него вошли адаптивный круиз-контроль и система слежения за слепыми зонами. Также в машине присутствует 10-дюймовый экран мультимедиа и электропривод двери багажника. Продажи электрокаров в Европе стартуют осенью.
600e стала первой моделью Fiat, в цветовой гамме кузова которой отсутствуют серые оттенки.
Peugeot 208
В прошлом году Peugeot 208 стала самой продаваемой машиной в Европе, опередив доминирующий на рынке Volkswagen Golf. Этим летом французская модель получила рестайлинг, внешне новая версия отличается
ходовыми огнями в виде трех полос, которые символизируют следы от когтей льва.
Модернизированный хетчбэк оснастили светодиодной оптикой с тремя секциями и решеткой радиатора в другом дизайне. В салоне установлена обновленная мультимедийная система с 10-дюймовым экраном.
Peugeot 208Peugeot
В список агрегатов вошли моторы объемом 1,2 литра мощностью 75-100 л.с. и гибридные силовые установки мощностью до 136 л.с. В линейку вошли и электрические версии e-208 с запасом хода до 400 км на одном заряде батареи. Европейские продажи модели стартуют осенью.
Chevrolet Traverse
Chevrolet Traverse, самый крупный кроссовер марки, перешел в третье поколение. Внешне новинка отличается более узкой светодиодной оптикой, видоизмененной решеткой радиатора и формой дверей.
Chevrolet TraverseChevrolet
В салоне установлены 11-дюймовая «приборка» и экран мультимедийной системы диагональю 17,7 дюйма, три ряда сидений (с «капитанскими» креслами на втором ряду в ряде версий). В список опций входят панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, а также
система автопилота под названием Super Cruise, которая работает за счет камеры, датчиков и данных GPS.
Кроссовер оснащен 2,5-литровым четырехцилиндровым турбомотором мощностью 315 л.с. в связке с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. Продажи в США стартуют в начале 2024 года.
Новый SUV от Mitsubishi
Mitsubishi рассекретила новый компактный кроссовер, название которого станет известно на августовском моторшоу в Индонезии, где и начнется его выпуск в этом году. Модель предназначена для рынка Юго-Восточной Азии.
Дизайн новинки развивает идеи, примененные в концепт-каре Mitsubishi XFC, представленном в прошлом году. По габаритам модель схожа с известным в России кроссовером Mitsubishi ASX (длина составляет 4390 мм), дорожный просвет равен 222 мм. Автомобиль оснастят 18-дюймовыми колесами.
Заявлено, что кроссовер получит двигатель объемом 1,5 литра в связке с вариатором, а привод будет только передний. Эта модель станет первой, которая получит новую аудиосистему Dynamic Sound Yamaha Premium.
Что добирается до России
Российские автодилеры рассказали, что в Россию продолжаются поставки автомобилей Mercedes-Benz, Audi, BMW, Jaguar Land Rover, Cadillac, Chevrolet, Volvo, Volkswagen, Hyundai и Mitsubishi, ввезенных по схеме параллельного импорта.
«В дальнейшем дилеры будут осуществлять поставки на российский рынок большого количества новых моделей.
В частности, высока вероятность того, что будет привезен новый Hyundai Santa Fe в рамках параллельного импорта»,
— рассказал «Газете.Ru» директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский.
По его словам, среди моделей Volkswagen в наличии в дилерских центрах есть Talagon, Tayron и Tayron X, из линейки Hyundai доступны Tucson, Santa Fe, Palisade и Staria, бренд Mercedes-Benz представлен GLC, GLE, GLS и другими моделями. Кроме того, российским покупателям доступны Audi А4, А8, Q6, RS4 и RS5, а из продукции компании Jaguar Land Rover — внедорожники Range Rover пятого поколения, Discovery, Velar и Defender.
Также в автосалонах представлены гибридный полноразмерный кроссовер BMW XM мощностью 652 л.с., обновленные BMW X5 и X6, сообщили «Газете.Ru» в дилерском холдинге «Автодом»
В будущем ожидаются поставки кроссоверов Audi Q6 и SQ7, длиннобазного седана A6L, а также нового Porsche Cayenne, дебют которого состоялся весной текущего года, рассказали в компании.