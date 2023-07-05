Тест-драйв Omoda S5: снаружи бриллианты, а внутри зеленоглазое такси

Китайская автокомпания Omoda пополнила модельную линейку в России второй машиной — седаном S5. Ставка на трехобъемный кузов — смелый шаг, ведь все китайские автокомпании предпочитают завозить сверхпопулярные в России машины в кузове кроссовер. О том, что из себя представляет самый доступный автомобиль марки Omoda в России, — в материале «Газеты.Ru».

При создании Omoda (входит в концерн Chery) S5 за основу был взят уже немолодой седан Chery Arrizo 5 Plus образца 2018 года. Специально для нашего рынка его немного подновили, чтобы он соответствовал общей концепции нового суббренда Omoda, поэтому машина получила фирменную решетку радиатора с трехмерным рисунком, стилизованным под россыпь бриллиантов.

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Несмотря на возраст донора, экстерьер S5 выглядит современно:

массивный передок, стремительный силуэт в профиль, задние фонари, плавно сливающиеся со светодиодной «монобровью» на багажнике а-ля Kia,

— все соответствует автомобильной моде. С виду машина явно рассчитана на молодежную аудиторию.

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В салоне довольно просторно и удобно, передние сиденья имеют боковую поддержку, а руль регулируется как по высоте, так и по вылету, что позволяет расположиться за рулем водителю высокого роста.

Цифровая приборная панель аккуратно интегрирована в переднюю консоль, информация на ней читается при ярком солнечном освещении. А вот дисплей мультимедийной системы, наоборот, разочаровал — помимо толстых рамок по периметру устройства, экрану не хватает яркости, вдобавок из-за неудачного угла крепления к торпедо планшет довольно сильно бликует. Есть поддержка CarPlay и Android Auto, поэтому на дисплей можно вывести навигацию со своего телефона.

close 100% Omoda

В центральной консоли предусмотрена специальная площадка для смартфона, она оборудована беспроводной зарядкой. Правда, есть нюанс: во время ее использования гаджет нагрелся до такой степени, что выдал предупреждение о перегреве устройства. Возможно, косвенной причиной тому стал жаркий летний день и открытая шторка люка, через которую солнце дополнительно нагревало устройство.

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Не в пример наружности, интерьер седана выглядит довольно скучно:

тут нет никаких амбиентных подсветок, смелых дизайнерских решений, как в родственном Chery Arrizo 8. Я про стильные карты дверей с прострочкой экокожи и посеребренные аудиодинамики с регулировкой кресел а-ля Mercedes-Benz. В седане Omoda все строго и по-будничному.

Для такси такой автомобиль, наверное, будет неплохим вариантом и, скорее всего, подойдет для тарифа «комфорт».

Бренд позиционируется как молодежный, но в случае седана «молодость» началась и закончилась на «бриллиантовой» решетке радиатора. Первенец Omoda на российском рынке — кроссовер С5 — в этом плане смотрится куда интереснее.

Что касается комфорта пассажиров на задних сидениях, то места тут более чем достаточно. При росте 183 сантиметра я смог без проблем расположиться, что называется, сам за собой.

Для пассажиров заднего ряда предусмотрены два варианта опций, которые варьируются в зависимости от комплектации: подогрев задних сидений либо двухзонный климат-контроль, а вот одновременное их заказать невозможно, что вызывает недоумение.

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Для S5 предлагаются два бензиновых четырехцилиндровых мотора 1.5: классический атмосферный (113 л.с. c максимальным крутящим моментом 138 Нм) и турбодвигатель (147 л.с.; 210 Нм). В обоих случаях автомобиль оснащается вариатором, механическая коробка передач не предусмотрена. Во время тест-драйва удалось опробовать машину в топовой комплектации Ultra с турбомотором.

Хотя салон и отличается простой, благодаря драйверским характеристикам управляется седан S5 на удивление приятно:

за счет хорошо настроенной подвески, острого руля и приличной шумоизоляции на машине хотелось ехать быстрее, чем позволяло дорожное покрытие и погодные условия.

При резком нажатии на газ турбомотор выдает линейное ускорение, без рывков тяговитого двигателя и резких подхватов, мощности вполне хватает для комфортных обгонов на трассе. До 100 км/ч четырехдверка разгоняется за 9,7 секунды, расход топлива в смешанном цикле по паспортным данным составляет 6,9 литра на 100 км. В нашей поездке во время активного движения бортовой компьютер выдал показатель 8,5 литра на «сотню».

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При парковке и маневрировании в ограниченном пространстве очень выручает фирменная система кругового обзора, хорошо знакомая владельцам автомобилей Chery, изображение с камер четкое и передается оперативно. Неплохой практичный бонус —

в S5 уже интегрирован встроенный видеорегистратор, запись с которого можно не только просмотреть на экране мультимедийной системы, но и перенести на внешний носитель.

В минимальной комплектации Life седан с 113-сильным двигателем обойдется в 2,16 млн рублей. В базовую версию уже входит система кругового обзора, 16-дюймовые алюминиевые диски, светодиодные фары, дистанционный запуск двигателя и 10.3-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

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Топовая версия Ultra с турбированным двигателем мощность 147 л.с. обойдется уже в 2,47 млн рублей. За эти деньги покупатель получит: 17-дюймовые диски, адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга слепых зон, обогревы сидений второго ряда, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Получается, что по цене базовая версия может конкурировать даже с вазовскими машинами, учитывая, что новое поколение Lada Vesta с «механикой» стоит почти 1,6 млн рублей, а версия с «автоматом», которую обещают к концу года, будет вовсе близка с китайским седаном по цене.

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Во время тест-драйва в компании заявили о планах по дальнейшему расширению линейки Omoda в России. Уже в этом году представители бренда обещают представить еще две новинки.