Путин предложил открыть автомобильный путь в Крым по новым территориям

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос перенаправления части автомобилей туристов, едущих в Крым, на новые территории. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить меры безопасности для россиян. Минтранс РФ, по словам министра Виталия Савельева, ожидает на Крымском мосту пиковой нагрузки в середине июля – но уже сейчас желающим отдохнуть на полуострове автомобилистам приходится ждать часами, чтобы попасть в Крым.

Перенаправить автомобильный поток в Крым через новые территории РФ поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, Минтрансу, МЧС и МВД президент Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

«У меня просьба работать слаженно вместе со всеми службами: с региональными службами, с федеральными службами, с транспортным ведомством, с МЧС, МВД. Так, чтобы все, что возможно сделать для граждан, нужно сделать», — заявил Путин.

Кондратьев в ответ сказал, что для россиян «станет предметом гордости» проехать в Крым через присоединенные осенью территории.

«Для нас только не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности для наших граждан, которые направляются на отдых», — добавил президент.

Путин также подчеркнул, что если большие пробки на дорогах все равно будут возникать, то нужно оказать гражданам помощь в «перенесении того времени, что они тратят на въезд» в Крым. Он также заявил министру транспорта Виталию Савельеву, что его ведомство может всегда обращаться к главе государства по этому вопросу.

Савельев также сообщил, что Минтранс ожидает пик нагрузки на Крымский мост 16-17 июля. Он отметил, что дополнительно – в случае необходимости – для перевозки машин будут задействованы два десантных корабля.

«Вот туристический поток нахлынет, потом он будет спадать. Поэтому посмотрим, если надо будет, будет задействовано два еще десантных корабля, с которыми мы сейчас занимаемся, такое решение мы приняли», — сказал министр.

Он добавил, что самые сильные пробки обычно образуются в пятницу, субботу и воскресенье.

Савельев также добавил, что открытие движения по Чонгарскому мосту из Херсонской области в Крым должно снизить нагрузку на Крымский мост.

«Это позволяет водителям воспользоваться альтернативным маршрутом минуя Крымский мост. Наша статистика показывает, что вчера более 1,2 тыс. автомобилей проехали по новым территориям минуя Крымский мост», — заявил министр президенту.

Крымский минтранс в свою очередь сообщал, что на утро вторника 4 июля длина пробки у моста со стороны Краснодарского края составляла 4 км, а ждать въезда на переправу нужно было до 2 часов. Со стороны Крыма очередь составляла 100 метров, ждать нужно было около 10 минут.

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По словам Савельева, с 1 июля было зафиксировано одномоментное резкое увеличение трафика в Крым на 40%.

Пробка образовалась на стороне Кубани в субботу, 1 июля. К вечеру того же дня она увеличилась до 9 км. Для устранения очереди усилили работу линий досмотра, а также привлекли дополнительных сотрудников дорожной полиции. В Минтрансе также пояснили, что образование пробок связано с увеличением количества автомобилей и багажа, который подлежит проверке.

Уже 7 июля планируется пустить по Керченской переправе дополнительный паром, доложил Путину в ходе совещания с членами правительства министр транспорта Савельев.

«На круглосуточный режим работы выходит автомобильно-пассажирский паром «Керченский 2». Паром будет осуществлять до 5 круговых рейсов в сутки, что позволит перевозить до 200 транспортных средств в обоих направлениях», — сказал он.

Накануне водители, попавшие в пробку у Крымского моста, рассказали NEWS.ru о своих впечатлениях от затора. Инна из Москвы заявила, что на отдых поехала с детьми и «знала на что шла».

«Мы знали, на что шли, деваться было некуда, бронь в отелях невозвратная. Перед пробкой заправились, закупились едой, водой, запаслись терпением. Температура 30 градусов. Спасает кондиционер. На протяжении пробки стоят туалеты, раздают воду. Полиция помогает всячески, решает проблемы с «обочечниками», которые нагло обгоняют другие машины и едут без очереди к пункту досмотра», — сказала она.

Ряд автомобилистов сообщил, что воду в пробке не раздавали, но другие водители говорили, что волонтеры предлагали питьевую воду.