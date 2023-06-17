Новые Lada будут собирать заключенные. О таких планах рассказал глава «АвтоВАЗа»

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в интервью телеканалу РБК подтвердил планы концерна привлечь заключенных к работе на производстве. По его словам, сейчас главная преграда для роста — дефицит рабочей силы. Во ФСИН сообщали, что смогут закрыть до 50% потребностей концерна — за счет привлечения осужденных к принудительным работам. Как будет работать «АвтоВАЗ», — в материале «Газеты.Ru».

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил телеканалу РБК, что концерн может привлечь к производству автомобилей в Самарской области «сотни» приговоренных к принудительным работам. По его словам, им будут платить зарплату. Ранее управление ФСИН по Самарской области сообщало о привлечении заключенных к работе с концерном в связи с увеличением объема сборки Lada Vesta NG.

По его словам, главным фактором, тормозящим рост концерна, сейчас являются не технологии, комплектующие или санкции, а нехватка рабочей силы. В связи с этим, отметил Соколов, планируется привлечь около 4 тыс. рабочих на завод в Самарской области.

14 июня «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСИН по Самарской области писал, что «АвтоВАЗ» планирует задействовать заключенных в работе. В сообщении областного управления отмечалось, что такое решение связано с планами концерна увеличить объем выпуска на первой линии конвейера (сборка Lada Vesta NG): с сентября — на 28%, с января 2024 года — на 40%. Кроме того, решение связано со сложной ситуацией на рынке труда как в Тольятти, так и по области в целом. Во ФСИН тогда отметили, что заключенные могут закрыть до 50% кадрового дефицита концерна. В «АвтоВАЗе» не комментировали сообщение ФСИН.

«Ну может быть сотни, может быть одна сотня, может быть две сотни»,

— сказал Соколов РБК, оценивая количество заключенных, которых могут подключить к работам в Тольятти.

Lada Aura

14 июня на полях Петербургского международного экономического форума презентовали новую Lada Aura. 16 июня глава «Сбербанка» Герман Греф решил протестировать автомобиль, однако седан не завелся с первого раза. Позже представители «АвтоВАЗа» сообщили, что проблема возникла после пробного заезда — седан оставили с включенной передачей.

«Сработала защита [от запуска двигателя при включенной передаче], она не завелась, пока коробку передач не перевели в нейтральное положение», — пояснили в концерне.

Грефу автомобиль показывал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Также на тест-драйве присутствовал министр финансов РФ Антон Силуанов. У него проблем не возникло, Силуанов сел за руль и проехал круг.

Lada Aura из серии Vesta оснащена 1,8-литровым атмосферным двигателем мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой переключения передач. Ее могут запустить в серийное производство в следующем году. Пока предполагается, что цена российского автомобиля составит около 2,5 млн рублей.

Lada Vesta NG

Еще 18 ноября 2022 года «АвтоВАЗ» сообщил о выпуске первой тестовой Lada Vesta NG, и уже в марте стартовало серийное производство. Автомобиль представлен в трех кузовах: седан, универсал SW и кросс-универсал SW Cross. В базовой комплектации автомобиль получил АВS, кондиционер, две фронтальные подушки безопасности, электропривод и обогрев зеркал, обогрев передних сидений, электростеклоподъемники и задние дисковые тормоза.

Рекомендованная «АвтоВАЗом» стоимость Vesta NG составила от 1,239 млн руб. за базовый Comfort-класс с мотором 90 л.с. и 5-ступенчатой МКПП, и до 1,69 млн руб. за универсал SW Cross с мотором 106 л.с. и 5-ступенчатой механикой. Портал Autonews.ru в свою очередь передает, что реальная стоимость в салонах значительно выше – около 1,7 млн в базовой версии.

14 июня «Российская газета» со ссылкой на директора по развитию сети автосалонов «Прагматика» Александра Шапринского сообщила, что с 9 июня, как автомобиль поступил в продажу, в петербургских салонах продано более 15 машин, больше половины из них — в комплектации Comfort. По его словам, большинство покупателей – частные лица, однако появляются корпоративные клиенты.

Китайская Lada

14 июня на ПМЭФ презентовали Lada X-Cross 5, которая в будущем появится в автосалонах. Новый X-Cross создавался в партнерстве с китайским FAW на базе кроссовера Bestune T77, который выпускается с 2018 года в Китае и продается под оригинальным брендом в России с 2021 года. «АвтоВАЗ» ранее утверждал, что автомобиль будет «существенно локализован». Как заметили журналисты, на руле показанной на форуме Lada X-Cross 5 остался логотип китайского концерна.

Руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов рассказывал «Российской газете», что стоимость автомобиля пока не определена и может составить от 2 млн. до 2,5 млн. Ожидается, что производство кроссовера запустят на бывшем заводе Nissan в Петербурге. До конца года обещают сделать 10 000 таких автомобилей.

Автомобиль будет продаваться в России с передним приводом, турбированным двигателем объемом 1,5 литра и 7-ступенчатым «роботом». Мощность не уточняется, на оригинальном FAW заявлено 160 л.с.