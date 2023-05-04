Тест-драйв Tank 300: как китайцы вторглись на территорию Японии

У Tank 300 целых три блокировки, две из них доступны уже в базе – и их хватит за глаза, чтобы преодолевать бездорожье наравне с машинами Toyota и Jeep. Такими надежными механическими решениями китайцы мощно заявили о себе в сегменте дорогих внедорожников, где их практически не было. О том, почему Tank без проблем заменит в России автомобили ушедших брендов, – в материале «Газеты.Ru».

Обычными 17-дюймовыми колесами внедорожник Tank 300 вздымает веером пухлый снег по дороге на одну из вершин горного хребта Борус, который находится недалеко от Саяно-Шушенской ГЭС. Сюда, в хакасские Западные Саяны, компания Great Wall привезла журналистов, чтобы космическими видами нетронутого цивилизацией региона проиллюстрировать потенциал новой машины.

Вообще-то Tank 300 должен был добраться до России намного раньше, ведь в Китае его дебют состоялся еще в 2020 году накануне пандемии коронавируса, которая надолго ввела Поднебесную в перманентный локдаун. Там «трехсотый» первоначально продавался под премиальным брендом Way, а позже от него стали исчислять историю новой марки, которая принципиально отличается от прочих моделей SUV концерна Great Wall.

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Въедливые автолюбители где-то могут подметить сходство у «Танка» с культовым Mercedes-Benz Geländewagen или не менее титулованным Jeep Wrangler. Надо признать, у китайских дизайнеров без аллюзий не обошлось, но все же образ получился свой, оригинальный.

Да, тут есть по-джиповски выдающиеся наружу швеллеры бамперов, укрытые в пластик, угловатые накладные колесные арки,

есть узнаваемое под высоким углом лобовое стекло, откидывающаяся в бок дверь багажника. «Это типичные атрибуты сегмента», — парируют в компании. В отличие от родственного «паркетника» Haval Dargo, эта нарочитая грубость Tank 300 абсолютно уместна: он построен на новой одноименной внедорожной платформе и у него в арсенале есть все и даже больше положенного по меркам этого сегмента.

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В интерьере автомобиля китайские дизайнеры также постарались соблюсти негласный дресс-код крутого внедорожника. Воздуховоды «по-мерседесовски» выполнены в стиле турбинных сопл, а экраны приборной панели и мультимедийной системы срослись в единый модуль. Поражает, что внутри китайский Tank выглядит не хуже немецкого премиума и уж точно на голову выше японских конкурентов.

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После «трехсотого» пересесть, к примеру, в салон Toyota Land Cruiser Prado — все равно, что поменять кресло бизнес-класса в самолете на место в «экономе», а в случае с Mitsubishi Pajero Sport – и вовсе получить посадочный билет в лоукостер.

У нас на тесте внедорожник во второй по счету (и последней) комплектации Premium, кресла в ней обшиты даже не Алькантарой, а кожей Nappa, которую возлюбили премиум-производители. К формовке самих сидений вопросов нет – они комфортны как по части поясничного упора, боковой поддержки, так и в плане пресловутой «китайской сидушки» – она не короткая, ноги не устают в долгой дороге.

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Пластик передней консоли, стилизованный под «крылатый металл», – весьма смелое и опасное решение: стоило продешевить с качеством, и это мгновенно обрушило бы кредит доверия. Тут же удалось пройтись по грани: хоть сама панель на ощупь гулким звуком выдает свое полипропиленовое происхождение, визуально она выглядит приятно. А еще лучше то, что

в движении по неровной дороге весь этот «бутерброд» из мягкого верха, сенсорных 12-дюймовых дисплеев, воздуховодов и разных секций торпедо не оживает сверчками и скрипом.

Мультимедийный комплекс Tank знаком россиянам по моделям Haval, интерфейс немудреный и понятный. Нас по дорогам Хакасии водят карты «Яндекса», подключенные от смартфона через Apple CarPlay. Аналогичная возможность есть и при стыковке телефона с помощью Android Auto. Помимо склейки картинки с камер кругового обзора, у Tank 300 есть очень удобная функция «прозрачный» капот, когда на экране как бы исчезает передок автомобиля, облегчая передвижение по бездорожью.

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Вместе с «Танком» случилась отдельная локальная победа российских покупателей машин китайского автопрома – это первая машина из КНР на российском рынке, в которой появилась возможность единожды и без повторений отключить принудительные электронные помощники.

Все эти китайские вувузелки, предупреждающие о смене полосы, опасном сближении и прочих «ахтунгах» до невозможности досаждают водителю своей безальтернативным вмешательством с каждым запуском мотора.

В Tank 300 всю армаду помощников можно очень индивидуально настроить через меню медиасистемы, зато функции первой необходимости (климат-контроль, подогрев стекол и сидений, внедорожный арсенал) получили свои клавиши на передней панели. Более того, для нашего рынка машину специально снабдили подогревом руля и лобового стекла.

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Благодаря высокому углу лобового стекла и невысокой поясной линии обзорность во внедорожнике хорошая. А если препятствие скрылось за свесами, то оно точно не уйдет от 360-градусных очей камер. Эргономика водителя и пассажиров заслуживает похвалы, у переднего седока целых две ручки – в передней стойке и над перчаточным ящиком.

Поворотники в машине на манер прошлых поколений BMW, не фиксируются в положениях, а работают от касания. Многие, наверное, помнят шутки про клиентов баварской марки, которые якобы не умеют пользоваться поворотниками. Как и в свое время у немецких машин, здесь также сложно добиться от автоматики четкого выполнения задания: иногда электроника подолгу мигает оранжевым либо, когда водитель пытается ее отключить, перекидывает сигнал поворота в противоположную сторону. Впрочем, российский офис обещал отрегулировать этот процесс.

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Сзади в «трехсотом» очень просторно при том, что Tank по ширине немногим больше среднеразмерного Haval Dargo, а вот преимущество в длине (4760 мм) и высоте (1903 мм) солидное – сразу на 140 мм и 123 мм соответственно. Тесноту в области коленей не почувствует даже очень высокий человек, а вот, что может не понравиться, так это высокая посадка на задний ряд – издержки рамной конструкции. Для задних пассажиров помимо подлокотника с подстаканниками предусмотрен трехфазный подогрев дивана, два разъема USB и персональные воздуховоды климатической системы.

В 410-литровый багажник легко поместились три командировочных чемодана, и еще осталось место для других вещей.

Отсек снабжен такелажными петлями, крючками и розеткой на 12 и 220 вольт. Куда более важно, что при трансформации он без всяких ступенек раскладывается в по-настоящему ровный пол, увеличивая грузовой объем до 1635 литров. Это же походная кровать! Небольшой минус вещевого отсека – отсутствие полки багажника, которая прикрывает его содержимое от постороннего взора.

close 100% Haval

По загородному асфальту 2230-килограммовый Tank идет очень уверенно, слегка вальяжная на средних скоростях рамная «туша» довольно быстро и собранно устремляется на обгоны. Кажется, что для такого веса мощности мотора (220 л.с. и 380 Нм) не должно хватать, но по ощущениям, подкрепленным уверенными обгонами, машина честно отрабатывает свои 10,6 секунды разгона до «сотни».

По умолчанию автомобиль заднеприводный, поскольку Tank 300 – классический внедорожник с трансмиссией типа Part-Time.

В принципе для большинства внедорожных испытаний «Танку» хватает режима 4Н с жестким подключением переднего привода. Если чуть поддать газа, то машина без помощи блокировок только с одной системой стабилизации, прикусывающей свободно вращающиеся колеса, карабкается в скользкие пригорки. Артикуляция подвески велика, колеса очень неохотно вывешиваются, до последнего цепляясь за поверхность.

close 100% Haval

Если же заблокировать дифференциалы передней и задней оси с включением пониженной передачи 4L, Tank просто едет вперед до того момента, пока есть сцепление с грунтом.

В алгоритмы многорежимной трансмиссии зашиты различные варианты движения по плохой дороге («Снег», «Камни», «Глина», «Песок»). Здесь они реально не для галочки – электроника меняет настройки отклика педали газа, руля ABS и антипробуксовочной системы. Можно и вовсе убрать «умные» примочки, если вы ощущаете себя экспертом на бездорожье. Танковое вооружение дополнено даже функциями разворота на маленьком пространстве (для уменьшения радиуса тормозами зажимается заднее внутреннее колесо) и внедорожным «круиз-контролем», когда машина на ощупь электроники крадется по неровностям.

close 100% Haval

В целом, если взять за референсный автомобиль Toyota Land Cruser Prado – короля по соотношению цены и качества в сегменте «настоящих внедорожников», – то китайский «Танк» превосходит японскую машину по оснащению современными электронными опциями, по дороговизне интерьера и даже по дизайну. По части технического арсенала «трехсотый» не хуже и не лучше Toyota, здесь главное его преимущество лишь в том, что китайский автомобиль официально продается у дилеров (по цене от 3,7 млн рублей). Правда, автомобили скупают еще на автовозах.