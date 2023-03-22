Как у Си Цзиньпина: какие китайские иномарки может начать выпускать бывший завод Mercedes

На заводе Mercedes-Benz в Подмосковье может начаться выпуск премиум-автомобилей китайской марки Hongqi, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты авторынка. На лимузинах этого бренда в Китае передвигается политический и экономический истэблишмент страны, включая главу правительства Си Цзиньпина. Помимо это на заводе может быть налажена сборка не менее дорогих автомобилей марок Li или XPeng, первыми в производство поступят кроссоверы, полагают эксперты.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты рынка ожидают, что на бывшем заводе Mercedes-Benz в подмосковном Есипово начнется сборка автомобилей китайской премиум-марки Hongqi. По аналогии с российским люксовым брендом Aurus, машины этой автокомпании закупаются правительством КНР в качестве персональных для высшего руководства страны.

Такое мнение, в частности, высказал основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев, у китайской марки Hongqi больше всего шансов встать на российский конвейер, полагает он. Собеседник отмечает, что в модельном ряду Hongqi есть машины более выгодные в производстве, чем представительские лимузины — седаны бизнес-класса и кроссоверы.

«Я могу предположить, что это будет Hongqi. Завод Mercedes-Benz приспособлен для производства машин именно премиум-бренда.

Кроме того, в России катастрофически не хватает премиум-автомобилей, которые бы производились или завозились официально. Hongqi напрашивается для этого, потому что в Китае на нем ездят первые лица государства», — сказал Мосеев «Газете.Ru».

Также по его мнению, рынок машин премиум-сегмента в России испытывает потребность в моделях различных классов и именно у Hongqi есть среднеразмерные и полноразмерные кроссоверы, а также седаны, в том числе представительские.

«У меня есть информация, что Hongqi занималась сертификацией в России одной из своих моделей. Появление ОТТС на Hongqi является косвенным подтверждением того, что речь идет о них»,

— аргументирует Мосеев.

close 100% Hongqi H7 Hongqi

«Газета.Ru» писала, что на заводе в Солнечногорском районе Московской области, открытом в 2017 году компанией Mercedes-Benz, планируется начать выпуск китайских автомобилей премиум-класса. Об этом во вторник 21 марта рассказал на Межотраслевом автомобильном конгрессе гендиректор «Автодом Подписка» Максим Шишко, собеседник издания не раскрыл наименования технологических партнеров из КНР, но подчеркнул, что завод Mercedes-Benz создавался с прицелом на производство именно автомобилей премиального сегмента рынка. По словам Шишко,

помимо оборудования этим целям отвечает и расположение завода в Подмосковье.

Любая смена бренда и модели требует переоснастки и перенастройки оборудования, но в случае с возможным производством на заводе Mercedes-Benz машин Hongqi это не потребует полной замены станков и роботов, потребуется изменение технологических карт, внедрения новых пресс-форм, уверен Мосеев.

Единственной достойной китайской премиум-маркой, сравнимой по статусу с Mercedes-Benz, Rolls-Royce или Aurus, является Hongqi, соглашается с Мосеевым автор Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов.

По его данным, «Автодом» намерен выпускать на бывшем заводе Mercedes-Benz продукцию не одной, а сразу двух китайских марок.

«В гамме Hongqi есть по сути массовые автомобили, которые просто носят ее эмблему. Некоторые из них построены на платформе старой Mazda 6. И вот эта идея может сработать, если выпускать рядовую по себестоимости машину, но позиционировать ее как премиум», — отмечает Цыганов в беседе с «Газетой.Ru».

close 100% Hongqi HS7 Hongqi

По его мнению, для локального производства в России могут быть выбраны не самые элитарные модели этого бренда, и, прежде всего, кроссоверы, которые заинтересуют более широкую аудиторию нежели, чем представительские седаны. А в качестве второго партнера логично выбрать какой-либо из китайских стартапов, выпускающих электромобили премиум-класса, ожидает собеседник.

Li или XPeng

То, что «Автодом», покупая российский завод Mercedes-Benz, планирует сохранить на нем автомобильное производство, – безусловный плюс, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Если «Автодом» получил соглашение с одним из китайских производителей, это может быть компания Li, Hongqi или XPeng.

close 100% Li Auto

Параллельный импорт не компенсирует спрос на премиум-марки, который сейчас не удовлетворен в стране. Более того, за последние 2-3 года интерес к китайским автомобилям премиум-класса объективно вырос», — говорит Бургазлиев «Газете.Ru».

close 100% XPeng

С точки зрения технологий и информационно-развлекательных систем китайские машины предоставляют клиенту больше возможностей в сравнении с европейскими, даже достаточно дорогими, добавляет он.

Сделка еще не закрыта

О том, что Mercedes-Benz уходит из России и продает активы дилерскому холдингу «Автодом», было объявлено в октябре 2022 года.

В пресс-службе Минпромторга «Газете.Ru» уточнили, что переход активов компании Mercedes-Benz к дилеру «Автодом» находится на рассмотрении правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

«Дилером «Автодом» могут быть проработаны различные варианты индустриального партнёрства, реализация которых будет возможна после принятия окончательного решения по данной сделке»,

— подчеркнули в пресс-службе министерства.

Информация о том, что концерн FAW (ему принадлежит марка Hongqi) завершил сертификацию в России кроссовера Hongqi HS5, появилась в конце декабря прошлого года. Согласно сертификационному документу, автомобиль в российской спецификации оснащается 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 218 л.с. и полным приводом, хотя на китайском рынке у него есть и переднеприводные версии. В основе этой модели лежит платформа Mazda 6 второго поколения.

В линейке Hongqi на китайском рынке присутствуют шесть моделей.

Базовый седан H5 сравним по габаритам с BMW 5 Series и оснащается двумя бензиновыми моторами 1.5 и 1.8, мощностью 169 и 197 сил соответственно. Для более крупной модели H7 предусмотрены моторы 1.8 и 2.0. Флагманский H9 располагает 2,0-литровыми и 3,0-литровыми двигателями.

Средний в модельном ряду кроссовер HS7 крупнее немецкого кроссовера Mercedes-Benz GLE, а флагманская модель — электромобиль E-HS9, который оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 435 л.с. По размерам он сопоставим с Rolls-Royce Cullinan.

close 100% Hongqi E-HS9 Hongqi

В пресс-службе компании «Автодом» не подтвердили, но и не опровергли намерение выпускать на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье китайские автомобили премиум-класса, в том числе Hongqi. Высказывание гендиректора «Автодом Подписка» Максима Шишко в пресс-службе компании назвали частным мнением своего сотрудника.