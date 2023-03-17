Цена как за однушку: у китайской Geely новый кроссовер для России

Компания Geely с запозданием вывела на российский рынок кроссовер Monjaro, дебют которого ожидался еще в 2022 году. Впрочем, у китайской фирмы для России есть и другие новинки, которые уже замечены на сертификационных испытаниях. Подробнее о том, какие машины Geely появятся на российском рынке, в материале «Газеты.Ru».

Китайский бренд Geely представил на российском рынке новый кроссовер Monjaro, по габаритам этот автомобиль близок к Hyundai Santa Fe. Китайская новинка предлагается на российском рынке в трех версиях, ее стоимость без учета скидок начинается от 4,5 млн рублей.

Изначально планировалось, что Monjaro, известный в Китае как KX11, появится в России еще в начале прошлого года, однако из-за возникших проблем с логистикой дата начала продаж сдвинулась. Сейчас Monjaro можно купить только в полноприводном исполнении и с единственным турбомотором 2.0 мощностью 238 л.с. (350 Нм), тяга двигателя доступна в широком диапазоне — от 1,8 до 4,5 тысяч об/мин. В паре с двигателем работает 8-ступенчатая коробка передач.

Во всех версиях Monjaro снабжен шестью подушками безопасности,

но базовая комплектация лишена ряда «электронных помощников», которые присутствуют в верхних наборах оснащения. Речь о системе удержания автомобиля в полосе, контроле слепых зон и помощи при выезде задним ходом.

Coolray

Monjaro — не единственная обновка компании в этом году, следом должна появиться рестайлинговая версия Geely Coolray. Дизайн обновленного Coolray ранее был защищен патентом в России, а сам автомобиль в камуфляже в конце 2022 года засняли на тестах в России.

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После «фейслифта» Coolray получил новый бампер с крупноячеистой решеткой радиатора, занимающей большую часть передка, а также пластиковые накладки в нижней части дверей. В салоне обновленной машины появились 10-дюймовый экран вместо аналоговой комбинации приборов и 12-дюймовый — для управления медиасистемой.

После обновления Coolray также получил бензиновый двигатель 1.5, мощность которого составила 181 л.с. (290 Нм), ему полагается 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия. Привод у кроссовера остался передним.

Сейчас на российском рынке продается старая версия Coolray, в российской спецификации силовой агрегат выдает всего 150 сил. По итогам двух месяцев 2023 года кроссовер занимает третье место в списке самых популярных автомобилей России с результатом 4,2 тыс. машин, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Emgrand

В Белоруссии на заводе «Белджи» с конца 2022 года выпускается новый седан Emgrand, который соразмерен российской Lada Vesta. В пересчет на российскую валюту цены этой машины стартуют с 1,2 млн рублей. По информации ряда СМИ, обновленная версия Emgrand также появится в этом году в России.

close 100% Geely Emgrand Geely

На белорусском рынке Emgrand 7 уже доступен с бензиновым мотором 1.5 мощностью 103 л.с., он дополняется 5-ступенчатой «механикой» либо вариатором. Появление седанов в российской линейке Geely вполне логично, с учетом крайне низкого предложения автомобилей в этом сегменте, ожидает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Следующей новинкой, по его мнению, будет модель Preface.

«Я уверен, что такой автомобиль найдет покупателя в России, если окажется в ценовом сегменте 1,4-1,9 млн рублей. Кроме того, у Geely в модельном ряду есть большой седан Preface, формата Ford Mondeo и Toyota Camry. Такие машины у нас объективно нужны, потому что этот сегмент пуст», — отмечает Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru».

close 100% Geely Preface Geely

Седан Geely Preface построен на платформе CMA, созданной в сотрудничестве со шведской Volvo. Трехобъемник оснащается турбомотором 2.0 мощностью 190 л.с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Длина этой машины составляет 4785 мм, ширина – 1869 мм, а высота – 1469 мм. По габаритам Preface попадает в популярный у таксомоторных компаний бизнес-класс.

поставки Preface в Россию уже наладили частные импортеры и просят за него от 2,8 млн рублей.

По мнению партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, Geely будет регулярно поставлять новые модели в Россию, но делать это без особой шумихи, поскольку компания тесно связана с мировым автопромом, а следовательно опасается потенциальных санкций.

«Они уже представили Monjaro и примерно через месяц выведут еще один кроссовер, Okavango», — отмечает Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru».

close 100% Geely Okavango Geely

Несмотря на нынешнюю нехватку седанов, в этот сегмент устремились многие автопроизводители, и он в скором времени может заполниться. Уже есть марка Kaiyi, в эту же нишу собираются прийти «Москвич» и Omoda, вероятно, и Exeed, перечислил эксперт.

Кроссовер Geely Okavango, как и седан Emgrand, уже появился у дилеров в Белоруссии. Также эти машины предлагает и ряд российских дилеров, хотя в официальной модельной линейке Geely в России пока он не числится. По габаритам Okavango сравним с Toyota Highlander. Он оснащен 1,5-литровым турбомотором 1.5 мощностью 177 л.с., 7-ступенчатым «роботом». Стоит машина в России от 3,8 млн рублей.