Какой подержанный кроссовер можно купить за 1 млн рублей

На вторичном рынке в России достаточно кроссоверов и внедорожников в хорошем состоянии, которые можно приобрести по цене до 1 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказали автоподборщики и эксперты, которые посоветовали, какие автомобили стоит рассмотреть для покупки.

В сегменте кроссоверов и внедорожников, согласно данным классифайдов, по цене до 1 млн рублей в России предлагается свыше 25 тыс. автомобилей с пробегом (с левым расположением руля). По мнению специалистов по автоподбору и экспертов, психологическая отметка в 1 млн рублей по-прежнему актуальная для многих россиян и за эту цену встречаются иномарки, которые могут без серьезных проблем прослужить несколько лет.

В группе компаний «АвтоСпецЦентр» советуют рассмотреть возможность покупки Renault Duster, называя его преимуществами надежность, доступность запчастей и расходников. Стоимость на Duster начинается от 911 тыс. рублей, рассказали в компании. Другая востребованная модель – Nissan Juke (от 789 тыс. рублей с учетом услуг кредитования и trade-in).

«Не рекомендуем приобретать кроссоверы Mazda CX-7, произведенные до 2008 года. У этого автомобиля отмечается проблемная работа 2,3-литрового бензинового двигателя», – указывает представитель «АвтоСпецЦентра».

В «Авилон Автомобили с пробегом» отмечают, что за 1 млн рублей сейчас можно приобрести 3-4-летний корейский, китайский или российский паркетник в очень хорошем состоянии. За эти же деньги можно купить немецкий или японский внедорожник, но он потребует вложений, предупредил представитель «Авилона Автомобили с пробегом» Николай Баскаков.

«Большая часть автомобилей до 1 млн рублей — старше 10 лет. В редких случаях можно найти вариант с 1-2 владельцами с пробегом до 150 тыс. км и в ухоженном состоянии. Это случается крайне редко», – заметил Баскаков.

«Suzuki Grand Vitara – самый надежный и простой аппарат. Если нет трещин в блоке цилиндров у моторов 2,0 и 2,5 литра, — это прекрасный вариант,

– рассказывает предприниматель Семен Диденко, занимающийся автоподбором. – На второе место по соотношению актуальности, стоимости и надежности я бы поставил Volkswagen Tiguan, а на третье – Nissan Qashqai. Важно, чтобы у Qashqai был обслужен вариатор. Если масло в трансмиссии менялось каждые 60 тыс. км, то до 250-300 тыс. км он прослужит».

close 100% Suzuki

Важно учитывать, что купить автомобиль без дополнительных вложений практически невозможно, предупреждает Диденко. Прогнозируемая эксплуатация на ближайшие 1-2 года возможна только у машин не старше 5-7 лет.

При покупке автомобиля с пробегом до 1 млн рублей следует заранее отложить 100 тыс. рублей на техническое обслуживание,

советует специалист.

В число других популярных у клиентов кроссоверов в сегменте до 1 млн рублей входят Kia Sportage и Hyundai ix35, несмотря на то, что у этих машин проблемный двигатель, он страдает задирами (микротрещины на стенках цилиндров), поделился опытом автоподборщик.

«С бюджетом в 1 млн рублей можно приобрести Land Rover Freelander второго поколения 2008-2010 годов выпуска. То, что он постоянно ломается – это стереотип. Сейчас можно найти обслуженный экземпляр, несмотря на то, что у него пробег 300 тыс. км. Он еще 200 тыс. км легко отбегает», – замечает Диденко.

close 100% Nissan

По мнению собеседника, при грамотном подходе к поиску за 1 млн рублей можно найти Ford Kuga (с атмосферным двигателем 2,5 л и «автоматом»), Volkswagen Tiguan не старше 2010 года (как дизельные, так и бензиновые), а также Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4 и Hyundai Santa Fe.

«Другая достаточно популярная позиция – SsangYong Kyron и Actyon, за миллион можно взять вполне живой экземпляр. В список рекомендованных можно включить Nissan X-Trail и Murano не старше 2010 года – хорошие аппараты, невзирая на то, что там вариатор. В последнее время набрала популярность Mazda CX-7, хотя у нее проблемные двигатель и турбо», – рассказывает Диденко.

Среди беспроблемных кроссоверов в бюджете до 1 млн рублей, которые будут недороги в обслуживании и исправно выполнять свои задачи, можно выделить Renault Duster и его соплатформенник Nissan Terrano, говорит основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов (специализируется на автоподборе).

У кроссоверов в возрасте около 10 лет в этом бюджете будут достаточно серьезные проблемы в виде большого количества кузовного и технического ремонта, сложностей с документами, неопрятный и внешний вид и неухоженный салон, предупреждает Рогов.

«За 1 млн рублей мы бы посоветовали Renault Duster 2014-2015 годов, Mitsubishi ASX 2012-2013 годов и Nissan Qashqai 2011 года с пробегом 100-150 тыс. км.

В этом бюджете можно было бы взять также Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail или Suzuki Grand Vitara, но эти машины будут более возрастными и сложными по технической части, с большим пробегом», – рассказал «Газете.Ru» автоподборщик из компании «Честное авто».

close 100% Renault

Для покупки стоит рассматривать автомобили с механической коробкой передач, объясняет специалист. Средний по стране пробег за год составляет 20-30 тыс. км, поэтому у десятилетней машины на одометре должно значиться около 200 тыс. км. Автоматические трансмиссии и вариаторы на этом пробеге склонны ломаться.

Автоподборщики не рекомендуют брать старые премиальные автомобили европейских брендов, такие как кроссоверы BMW и Audi. Это технически сложные автомобили, с солидным годом производства и большим пробегом они склонны к поломкам. Причем ремонт неисправности может доходить по стоимости до цены самого автомобиля.

С бюджетом в 1 млн рублей бессмысленно рассматривать вариант ввоза автомобиля с пробегом из-за рубежа.

«Еще до Нового года из-за границы в Россию можно было ввезти что-то интересное, из-за изменений в курсах валют сейчас в этом нет смысла.

Только накладные расходы по доставке автомобиля выйдут примерно в 600-700 тыс. рублей», – заметил специалист компании «Честное авто».

По его словам, сейчас из ОАЭ выгодно везти только новые автомобили не дешевле 2-3 млн рублей. В США можно найти битый автомобиль, но восстановление, растаможка, доставка и постановка на учет в РФ обойдутся примерно в 1 млн рублей. Из Европы за эти деньги возможно пригнать лишь малолитражку с пробегом 400-500 тыс. км, резюмировал собеседник.