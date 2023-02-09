Volkswagen экономный, Toyota — надежная. Какие выгоды и недостатки у популярных машин

Россияне выбирают Kia Rio за невысокую стоимость обслуживания, Volkswagen Polo — за экономность, а Toyota Camry за надежность, говорится в опросе «Авто.ру», подготовленном для «Газеты.Ru». О том, какие модели и за что выбирают россияне, как возникают мифы и стереотипы о марках, и почему им не стоит доверять, в материале «Газеты.Ru.

Российские владельцы Kia Rio и Hyundai Solaris сильнее всего ценят эти машины за стоимость обслуживания, надежность и расход топлива. Об этом говорится в опросе (есть у «Газеты.Ru») классифайда «Авто.ру», в ходе которого россиян просили оставить свои отзывы о самых популярных подержанных автомобилях по итогам IV квартала 2022 года.

Впрочем,

среди недостатков Rio и Solaris автомобилисты отмечают плохую шумоизоляцию, проходимость и динамику.

Lada Granta (см. инфографику) автовладельцы выбирают из-за низких расхода топлива и стоимости обслуживания, также водители положительно отзываются о надежности этой машины. Сильнее всего в ней их беспокоят шумоизоляция, безопасность и динамика ускорения.

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Преимуществами Volkswagen Polo, по мнению россиян, являются расход топлива, надежность и управляемость. В минусы они записали шумоизоляцию Polo, разгонную динамику и проходимость.

За хорошую надежность, а также низкую стоимость обслуживания и красивый внешний вид водители хвалят Toyota Camry. Существенными недостатками японского седана они посчитали плохую шумоизоляцию, низкий клиренс и большой расход топлива.

Skoda Octavia привлекает людей хорошей управляемостью, маленьким расходом топлива и динамикой разгона,

говорится в исследовании.

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Негативные отзывы модель получила за шумоизоляцию, проходимость и стоимость обслуживания. В отзывах эту модель называют семейным автомобилем и отмечают, что у нее большой багажник. Кроссовер Volkswagen Tiguan хвалят за управляемость, динамику и безопасность, но стоимость обслуживания, расход топлива и вместительность багажника оставляют желать лучшего.

Среди популярных автомобилей россияне выделили и модели премиум-сегмента. Так, у BMW 3-Series и 5-Series схожи сильные и слабые стороны. У обеих машин в плюсах управляемость, внешний вид и динамика, а в минусах – проходимость и стоимость обслуживания. Последняя по популярности модель в десятке – Mercedes-Benz E-Klasse. Штутгартские седан и универсал покупают за управляемость, внешний вид и безопасность. Чаще всего у баварских автомобилей в недостатки записывают стоимость обслуживания, проходимость и цену.

И китайцы тоже

Автомобильные дилеры отмечают, что положительные признаки уже сформировались и у моделей китайских автокомпаний. Так, поклонники бренда Chery ценят модель Tiggo 7 Pro за сочетание большого набора опций, цены и качества, рассказал директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский. У модели Tiggo 8 Pro Max покупатели выделяют помимо опций, наличие полного привода и большие габариты.

«Касательно другого китайского бренда Changan покупатели модели Uni-K, например, ценят ее за дизайн и технологичность, а CS35 – за надежность и неприхотливость», — объяснил Каменский.

Такие машины, как Hyundai Creta, Tucson и Santa Fe выбирают за эргономику, комфорт, управляемость, выбор комплектаций, уверен собеседник. А клиенты, выбирающие, к примеру, Kia Sportage, хотят получить эргономичность — высокий автомобиль с вместительным багажником и высоким дорожным просветом.

BMW X5 предпочитают любители быстрых и мощных автомобилей, Porsche Cayenne — те, кто ценят статус автомобиля,

в свою очередь отметили в групе компаний «Автодом».

Мифы о надежности

Впрочем, подобные отзывы могут быть всего лишь стереотипами, на которые не стоит опираться, полагает основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов (специализируется на автоподборе).

«Например, около 10 лет назад все боялись машин Volkswagen, которые сильно расходовали масло, а их трансмиссии ломались. В компании поправили положение дел, но по старой памяти этих машин все равно боятся.

Дыма без огня не бывает, но люди склонны все упрощать вплоть до искажения смысла»,

— говорит Рогов в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, существует стереотип, что вариаторы и роботизированные трансмиссии – это плохо, а автоматические коробки – хорошо, но среди последних есть и неудачные модели, а среди вариаторов и «роботов» есть те, которые превзойдут по надежности любые «автоматы».

Другой пример – у Toyota есть известные надежностью моторы и модели, но у того же Land Cruiser Prado 150 Series по всему миру была отзывная компания из-за серьезной проблемы с 3-литровым дизельным мотором, у которого была склонность к растрескиванию поршневой группы, вспоминает автоэксперт.

«Бывает, по работе заходишь к официальному дилеру и видишь на подъемнике Lexus LX 450d, мотор от которого лежит рядом.

Заводской брак, мотор меняют. И такие вещи стали нормой», – добавил Рогов.

Некоторые автомобили зарекомендовали себя надежностью, но в первую очередь за счет архаичных конструкций и примитивных комплектующих, в этих моделях узлы и агрегаты не меняются десятками лет, объясняет вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

«Все это отчасти мифы, как, например, якобы неломающаяся Toyota. Если сегодня производитель будет выпускать автомобиль, служащий 25 лет, то кто тогда будет покупать следующий?

Сегодня автомобили создают не конструкторы, а маркетологи и бухгалтеры», – сетует Хайцеэр.

Как отмечает эксперт, отчасти мифы действительно подкреплены определенными свойствами автомобилей. Впрочем, примером разрушенного стереотипа является Nissan, который ушел в сторону европейского рынка и его машины стали куда менее надежными, чем раньше.

«Автомобили, которые производились 25 лет назад, имеют куда более надежную конструкцию и запас прочности, чем современные. Основы всех этих мифов и были заложены в то время, а разрушить их достаточно сложно», — заключил собеседник.