«Ситуация меняется постоянно»: ремонт машины станет еще дороже к лету 2023 года

Стоимость работ в российских автосервисах уже через несколько месяцев вырастет на 14%, рассказали «Газете.Ru» в самой крупной российской сети автосервисов Fit Service. В стране по-прежнему не хватает многих запчастей, россияне при этом экономят на ремонте и рискуют столкнуться с серьезными поломками автомобилей, утверждают участники рынка.

Стоимость услуг по ремонту автомобилей в России по итогам первых шести месяцев 2023 года вырастет на 14%, такими прогнозами в беседе с «Газетой.Ru» поделился директор и сооснователь сети автосервисов Fit Service (170 станций по всей стране) Данил Соловьев, ссылаясь на собственные аналитические расчеты.

«Многие автосервисы тянули и весь прошлый год не повышали стоимость услуг, но есть объективные причины, почему это нужно сделать. Почти 40% затрат в автосервисе – это фонд оплаты труда, а сотрудники находятся в такой же ситуации, как и любой житель страны, у которых выросли расходы.

Соответственно, надо повышать зарплаты.

Подорожали все расходные материалы, все оборудование, увеличились налоги. Соответственно, все это отразится на стоимости услуг, и по итогам первого полугодия 2023 года я прогнозирую их рост на 12-14%», — заметил в беседе с «Газетой.Ru» Соловьев.

К январю 2023 года цены на запчасти в среднем выросли на 15-20% относительно января 2022-го, подсчитал собеседник. Речь идет не о тех запчастях, которые произведены под торговой маркой автопроизводителя, а под другим брендом — так называемые неоригинальные запчасти, отметил Соловьев. Наибольший скачок скачок цен на такие запчасти был зафиксирован в марте-апреле прошлого года (сразу плюс 35-40% относительно начала прошлого года), к концу года динамика цен замедлилась.

В то же время оригинальные запчасти, выпущенные под брендом производителя, подорожали за год на 30-40%. У них другое ценообразование, которое зависит не только от курсов валют, но и от очень сложной логистики, объясняет глава сети автосалонов.

Финансовые проблемы в стране привели к тому, что россияне стали больше экономить на ремонте — в прошлом году движимый парк из 35 млн автомобилей сократился на 800 тыс., поскольку часть россиян поставили машины на прикол, а у 16% сократился средний пробег, указывает Соловьев.

«Спрос на автосервисные услуги измеряется количеством машинозаездов в год во все автосервисы в России.

За счет движимого парка и снижения пробега он упал почти на 20%, что, безусловно, связано с экономией автовладельцев.

На все это наложилось подорожание запчастей, а доходы у людей не выросли», – объяснил директор Fit Service.

Сервисмены отмечают, что проблемы с проведением техобслуживания из-за нехватки нужных масел, тормозных колодок и фильтров автосервисам удалось решить к октябрю прошлого года.

Запчасти пустились в бега

Тем не менее в России сохраняются проблемы с наличием ключевых запчастей: для кузова, двигателя, трансмиссии, а также всем, что связано с электронными блоками и уникально для конкретного автомобиля, перечисляет директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

По его словам, пока цены остаются на уровне конца 2022 года,

но новые поставки будут дороже на 10% и более из-за роста отпускной цены у поставщиков.

Автомобилисты все чаще соглашаются на альтернативные запчасти при возможности приобретения таковых. Если сравнить стоимость запчастей в 2021 году с 2022-м, то рост составил от 50 до 130%, при этом средний чек вырос на 20-50%, говорит Тимашов.

«Клиенты стали чаще выбирать ремонт агрегатов (стартеры, рулевые рейки, фары) нежели менять их полностью,

делают реже профилактику (чистки, мойки)», — говорит представитель «Автодома».

Динамика цен на запчасти зависит от курса рубля, а он падает на протяжении двух месяцев, поэтому в ближайшее время запчасти снова подорожают, соглашается замгендиректора по сервису автомобильной группы «Авилон» Сергей Паршиков.

Наценка за поставки запчастей через одну страну может составить 50%, а по другому каналу – 100%, уточняет председатель правления «Союза автосервисов» Александр Пахомов. Из-за «неподъемной цены ремонта и обслуживания» автомобилисты скоро начнут отказываться от некоторых моделей ввиду, а это повлечет за собой изменения на авторынке.

Рост цен на услуги автосервисов назрел еще 15 лет назад, а по стоимости работ в независимых компаниях Россия отстает от всего мира и находится на уровне третьих стран, считает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр. Он полагает, что ситуация может ухудшиться из-за введения дополнительных санкций.

«Мне, как владельцу автосервиса, очень хотелось бы поднять цены на 15%,

но конкурентная борьба такова, что сделать этого я не могу, потому что рынок. Если кто-то будет вынужден это сделать, и у него все будет в порядке, то я скажу: «Браво!» Как сервисмен и как эксперт я не вижу никакой тенденции к подорожанию, потому что деньги у населения тают», – считает Хайцеэр.

Серый ввоз спасает, но не всех

Ситуация с наличием запчастей постепенно улучшается, так как большинство станций технического обслуживания (СТО) нашли альтернативные каналы поставок, знает вице-президент по автострахованию компании «Ренессанс страхования» Сергей Демидов, но по некоторым автокомпаниям все еще есть сбои поставок.

«Наиболее проблемными марками на текущий момент остаются BMW, Land Rover, Mercedes-Benz, Jaguar, Volvo, GM, Lexus и Porsche.

Соответственно, и сроки по ремонту этих машин больше. Также актуальной остается проблема дефицита автомобильных стекол, так как порядка 20-25% стекол не производятся в России, либо отсутствуют аналоги», – объясняет Демидов.

В страховой компании МАКС в список проблемных по запчастям относят машины Citroen, Mini, Bentley, Renault, Ford, Mazda, Nissan, Toyota, Subaru, Suzuki, Infiniti, а также все модели группы Volkswagen (кроме Polo).

Принятые в прошлом году меры по решению дефицита запчастей, в том числе параллельный импорт, проблему не решили, констатирует директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Иван Попов. Поэтому страховщики будут подходить к решению возникающих проблем индивидуально, в том числе по согласованию с клиентом урегулировать убытки в денежной форме.

Запчасти с разборки

Когда клиент делает ремонт за свои деньги, он легко соглашается на бывшие в употреблении детали и на неоригинальные запчасти, отмечает заместитель директора департамента выплат по имуществу «РЕСО-Гарантия» Алексей Николаев.

«Ситуация меняется постоянно. Доступная вчера запчасть сегодня становится недоступной и наоборот.

В основном проблемы с деталями интерьера, сложными электрическими агрегатами, с деталями в силовых конструкциях кузова (не оперение). Бывают сложности с лобовыми стеклами, которые не выпускаются на территории России и имеют сложные опции (проекция, камеры и т.п.)», – указывает он.

По словам главы дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталия Княгиничева, в прошлом году СТО часто применяли бывшие в употреблении кузовные запчасти при ремонте по каско по согласованию с владельцем машины.

«Хотелось бы, чтобы аналогичная возможность была закреплена законодательно и для ОСАГО», – выразил надежду Княгиничев.

Самыми ущемленным в нынешней ситуации оказались владельцы редких и премиальных автомобилей.

«Если сейчас владелец Range Rover приедет сделать ТО, то никаких проблем. А если у него сгорел какой-нибудь блок ABS, то придется подождать месяца два. Для Ford Focus тот же блок привезут за 2-3 дня», – заключил Данил Соловьев из Fit Service.