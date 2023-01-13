Иностранные автокомпании выгоняют россиян из своих приложений

Немецкий производитель спорткаров Porsche отключил для клиентов из России свое мобильное приложение, позволяющее удаленно управлять некоторыми функциями автомобиля, выяснила «Газета.Ru». Проблемы с приложениями обнаружились и у Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover, Skoda, Kia, Infiniti, Nissan, рассказали дилеры. Отсутствие мобильных сервисов снизит удобство владения дорогими иномарками, но рассчитывать на их полномасштабную поддержку в нынешних условиях уже не приходится, говорят эксперты.

О том, что мобильное приложение для владельцев Porsche перестало работать в России, рассказал «Газете.Ru» основатель проекта «Автомаркетолог» и экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

«Насколько я знаю, у Porsche приложение перестало с Нового года работать. Я общался с дилерами Porsche и они мне сказали, что приложение не работает. Но официальных писем на этот счет не было», — рассказал Мосеев.

Проблемы с мобильным приложением для владельцев Porsche в России начались еще с лета прошлого года, сообщили «Газете.Ru» в группе компаний «Автодом».

«Основные приложения брендов BMW, Mercedes-Benz, AudiService работают в обычном режиме.

Приложение Porsche было отключено в начале лета, уведомлений дилерам от автопроизводителей не приходило»,

— рассказал официальный представитель компании.

В рамках мобильных сервисов Porsche для автомобилей этой марки были доступны, в частности, функции фиксирования маршрута на бездорожье с видеосъемкой, запись параметров прохождения гоночного трека, функция открытия и закрытия автомобиля, а также его отслеживания. Кроме того, владелец мог задавать для автомобиля предельную скорость движения, следует из инструкции к Porsche Connect, размещенной на официальном сайте компании.

Подписку на Mercedes Me продлить нельзя

С начала 2023 года пользователи фирменного приложения Mercedes Me, позволяющего в том числе дистанционно запустить двигатель автомобиля для прогрева салона и получить информацию о состоянии автомобиля, столкнулись с невозможностью его открыть. В частности, 2 января о такой проблеме сообщил телеведущий Дмитрий Шепелев.

«Mercedes отключил работу своего приложения в России. Теперь не получится включить обогрев перед выходом из дома. Спасибо, блестяще. Это решение, конечно же, изменит мир»,

— приводит его слова teleprogramma.pro.

Бизнесмен из Москвы по имени Игорь рассказал «Газете.Ru» о такой же проблеме. Он не смог включить дистанционный запуск двигателя на своем Mercedes-Benz CLS с помощью мобильного приложения.

В российском представительстве Mercedes-Benz сообщили, что работа приложения Mercedes Me восстановлена, однако продлить в России подписку на его функционал невозможно.

«Работоспособность приложения восстановлена, функционал доступен.

Возможность продления действия сервисов Mercedes Me на данный момент недоступна», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Mercedes-Benz Russia.

На горячей линии Mercedes-Benz корреспонденту «Газеты.Ru» уточнили, что технические проблемы со входом в приложение устранены в свежем обновлении, которое появилось в AppStore днем 13 января. Версия для Android также обновлена, поскольку из-за неисправности в нем для некоторых автомобилей не отображалась геолокация, уточнил специалист технической поддержки.

Жительница Москвы Светлана, владеющая кроссовером Mercedes-Benz GLB, сообщила «Газете.Ru», что после установки обновления Mercedes Me стало запускаться и в нем отображаются данные о состоянии автомобиля.

У других марок тоже проблемы

В дилерском холдинге «Автоспеццентр» рассказали «Газете.Ru», что проблемы с использованием мобильных приложений в России наблюдаются и у других европейских брендов, остановивших производство и поставки автомобилей в РФ.

«Сервисы-коннект по брендам Skoda, Kia, Infiniti, Nissan пока не работают. Производители Skoda, Infiniti, Nissan направляли уведомления»,

— сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Автоспеццентра».

По брендам Land Rover и Jaguar у некоторых клиентов возникают сложности с работой приложений. Официальные уведомления от производителей приходили, два месяца идут работы по устранению ошибок, уточнили «Газете.Ru» в пресс-службе дилерского холдинга «Автодом».

При этом на «горячей линии» Jaguar Land Rover в России заверили корреспондента «Газеты.Ru», что приложение InControl, служащее в том числе для беспроводного обновления программного обеспечения, работает без перебоев.

Придется попрощаться

С клиентскими мобильными приложениями, повышающими удобство пользования автомобилем, российским автомобилистам скорее всего придется расстаться, поскольку продолжение их поддержки грозит автокомпаниям большими проблемами на родине из-за введенного в отношении России режима санкций, полагает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

«Я полагаю, что мы с этими приложениями попрощались.

Надеяться на какое-то изменение в этом отношении не приходится, автокомпании вынуждены это делать из-за геополитической обстановки, иначе они получат нелояльность всех остальных рынков, которые больше российского», — сказал Хайцеэр «Газете.Ru».

В клиентских приложениях реализованы приятные функции для повышения комфорта, но они не имеют жизненной необходимости. Гораздо большие трудности сопряжены с невозможностью обновления программного обеспечения автомобиля и его диагностики в условиях автосервиса, это может негативно повлиять на безопасность, добавил эксперт.

«Мобильное приложение — это сервис для комфорта клиента, и

покупателю премиум-автомобиля будет неприятно, что в других странах люди пользуются этими функциями, а у нас нет»,

— заключил Хайцеэр.

Российским автовладельцам, которые только начали привыкать к тому, что найти автомобиль на парковке или открыть его можно с мобильного телефона, даже если машина не относится к премиум-классу, остается только смириться с потерей этой функции, полагает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Например, Renault тоже отключила свое приложение, уходя из России, которое было удобным. Можно было посмотреть, где находится автомобиль, запустить его, проверить уровень топлива в баке. Было удобно. Жалко, что продвинутые функции уходят, но, как говорится, жизнь такая», — отмечает Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru».