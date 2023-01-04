В Минск на НГ: с какими проблемами может столкнуться водитель в Белоруссии

Путешествие на новогодние праздники в Белоруссию может обернуться неприятным сюрпризом для водителя из России, законодательство союзного государство более строго по части отдельных правонарушений. К примеру, за нетрезвое вождение в Белоруссии изымают автомобили в отличие от РФ. О том, как не попасть в неприятность на дорогах «страны-соседки», в материале «Газеты.Ru».

Путь от Москвы до Минска по федеральной автодороге М-1 «Беларусь» составляет чуть более 700 километров, это расстояние можно преодолеть на машине примерно за 9 часов с учетом заправок, обеденных и «санитарных остановок». Пограничный контроль между странами отсутствует, у путешественников пересекающих границу проверяют наличие российских паспортов.

При этом ПДД в Белоруссии и контроль за их соблюдением имеют ряд особенностей, о которых водителю следует знать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

За езду без ОСАГО – крупный штраф

Если в России за управление автомобилем, не застрахованным по ОСАГО, предусмотрен сравнительно небольшой штраф в 800 рублей, то в соседней стране ответственность за это гораздо строже. Согласно КоАП Республики Беларусь, на водителей иностранных автомобилей без страховки налагается штраф в 10-20 базовых величин.

В переводе на российские деньги — это 8-16 тыс. рублей. Поэтому покупкой «Зеленой карты» (международное ОСАГО) лучше не пренебрегать.

Тем более, что полис свободно оформят агенты на автозаправках вблизи границы и в специальных пунктах продаж. Российский союз автостраховщиков (РСА) объявил, что с 2023 года в России будет возможно приобрести «расширение» ОСАГО, действующее на территории Белоруссии, однако на практике эта мера пока не введена.

Не паркуйтесь за пешеходным переходом

Одно из важных различий в российских и белорусских ПДД заключается в правилах остановки вблизи пешеходных переходов. Если в России запрещается остановка автомобилей ближе 5 метров до пешеходного перехода, то в Белоруссии чистая зона около «зебры» гораздо больше —

не ближе 15 метров от перехода, причем в обе стороны.

Пропускайте велосипедистов

Шансы встретить зимой на дороге человека на велосипеде или самокате невелики, однако все равно следует помнить, что на белорусских дорогах водители средств индивидуальной мобильности имеют преимущество. Соответствующие поправки в местные ПДД вступили в действие 27 октября 2022 года.

Пропускать велосипедистов и самокатчиков требуется на переходах наравне с пешеходами. Кроме того, пользователи велосипедов и других СИМ пользуются преимуществом в движении, если разрешающий сигнал светофора действует одновременно для автомобилиста и велосипедиста.

Превышение скорости — плюс 20 не действует

Теми же изменениями в ПДД Белоруссии введен максимиальный скоростной лимит для движения по автомагистралям. Для легковых автомобилей (массой до 3,5 тонн) его подняли с прежних 110 км/ч до 120 км/ч. На региональных дорогах вне населенных пунктов он остался прежним – 90 км/ч.

Однако водителям из России стоит помнить, что

нештрафуемого порога в 20 км/ч на белорусских дорогах нет.

Административная ответственность наступает уже при превышении скорости на 10 км/ч – штраф за такое нарушение в Белоруссии составляет примерно 800 российских рублей.

Камер на дорогах много, и не только на магистралях, но и на региональных трассах, а сведения об автомобилях-нарушителях быстро поступают в базу данных ГАИ, посты которой работают в том числе поблизости от границ. Поэтому лучше придерживаться скорости, указанной на знаке.

На платных дорогах можно не платить

После пересечения границы на белорусских магистралях можно увидеть знаки «Платная дорога», однако следует учитывать, что требования об оплате за проезд касается не всех категорий автомобилей. Если вы передвигаетесь по платной дороге на легковом автомобиле или легком грузовике (массой до 3,5 тонн) и автомобиль зарегистрирован в одной из стран ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан) –

за проезд платить не нужно.

Оплата необходима только для грузовиков или легкового транспорта из других стран.

Не держите смартфон в руках

Если в российских ПДД по-прежнему содержится устаревшая норма, запрещающая пользоваться телефоном за рулем без устройства, позволяющего вести переговоры без помощи рук, то белорусские правила уточнили и в части переписки в мессенджерах:

использовать гаджеты запрещено, если «для этого необходимо держать их в руке либо воздействовать на них рукой».

Штраф за это нарушение составляет до 2 базовых величин (1600 российских рублей).

За нетрезвое вождение наказывают строже

В России минимальное наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав на срок 1,5-2 года. В Белоруссии за это нарушение карают значительно строже.

Согласно белорусскому КоАП, при выявлении у водителя до 0,8 промилле алкоголя на него налагается штраф в 100 базовых величин (80 тыс. российских рублей) и водитель лишается прав на три года.

При превышении этого порога опьянения, а также отказе от освидетельствования, штраф вдвое больше, а срок лишения прав составляет пять лет.

При этом санкции действуют и на территории России, в рамках взаимного признания требований законодательства. Стоит также учитывать, что

в 2020 году из белорусского КоАП было удалено упоминание о минимально допустимом содержании алкоголя в 0,3 промилле,

однако официальные лица уверяют, что эта норма продолжает действовать — она содержится в постановлении Совета министров Белоруссии от 2011 года, регламентирующем правила освидетельствования.

Машину могут задержать

В Белоруссии своя система штрафов, и по определенным позициям они более строги, чем в России, в частности, это касается наказания за отсутствие ОСАГО и более строгих требований относительно превышения скорости – это то, на что в первую очередь следует обратить внимание, советует автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Камер очень много, и уже несколько лет в Белоруссии налажена система сбора штрафов с транзитников. Если раньше водители транзитного транспорта пользовались безнаказанностью, то сейчас на всех дорогах, в том числе на региональных, установлены камеры видеофиксации. Информация с них тут же обрабатывается и поступает в общую сеть», — объясняет Моржаретто «Газете.Ru».

Камеры установлены также вблизи постов ГАИ, которые расположены на дорогах с интервалом 100-200 км, и обязательно есть при выезде из страны.

Они сканируют номера проезжающих автомобилей, инспекторы останавливают нарушителей и требуют оплатить штраф. Это можно сделать на месте безналичным способом через кассовый терминал, продолжает эксперт, и если сумма штрафа небольшая, но водитель отказывается или не может его оплатить, у него задерживают водительское удостоверение.

В случае, если штрафы скопились на крупную сумму, сотрудники милиции могут поместить машину нарушителя на штрафстоянку в качестве обеспечительной меры.

«В 2019 году, выезжая из Белоруссии, на одном из постов я видел мужчину, который просто бился в истерике. Он безостановочно прогнал от Бреста до границы со Смоленской областью, где и был остановлен. Выяснилось, что он собрал штрафов на 750 тыс. рублей. Инспекторы сказали, что в таких случаях задерживают машину до уплаты долга», — вспоминает Моржаретто.