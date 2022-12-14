Какие популярные седаны сильнее всего подорожали в России

Модели «АвтоВАЗа» возглавили рейтинг наиболее популярных седанов, цены которых росли быстрее всего за прошедший год, при этом лидером подорожания стала некогда популярная у россиян Lada Priora — почти на 20%. С чем связана такая динамика стоимости у востребованных трехобъемников, и что будет с ценами на вторичном рынке в ближайшие месяцы, – в материале «Газеты.Ru».

Среди самых популярных седанов на вторичном рынке у россиян Lada Priora (см. инфографику) занимает первое место по росту стоимости за последний год — на 19,1%. Об этом говорится в исследовании «Авто.ру», подготовленном по заказу «Газеты.Ru». В своем отчете специалисты классифайда проанализировали изменение стоимости наиболее востребованных седанов российского рынка в возрасте 3-10 лет, чьи объявления о продаже россияне размещали с ноября 2021 года.

По состоянию на ноябрь 2022 года средняя стоимость подержанной Lada Priora составила 482 тыс. руб.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В тройку лидеров по динамике роста цен вошли еще два седана от «АвтоВАЗа»: Vesta (+17%) и Granta (+14%). В ноябре средние цены на них достигли 945 тыс. и 433 тыс. руб. соответственно.

Следом в рейтинге располагается Toyota Camry, которая подорожала на 11% (до 2,6 млн руб.). Первую пятерку замыкает Ford Focus с трехобъемным кузовом – 655 тыс. руб. (+7%).

Далее в списке идут седаны, которые в процентном соотношении подорожали не так существенно: Volkswagen Polo, Renault Logan, Kia Optima и Rio, BMW 3 Series, Hyundai Solaris и Mercedes-Benz E-Classe. При этом BMW 5 Series стала немного доступнее — средняя стоимость снизилась на 1,6% или на 52,5 тыс. руб.

Серьезный рост цен на подержанные автомобили Lada объясняется всплеском популярности на эти модели, при этом стоимость зависит от платежеспособного спроса на вторичном рынке, объясняет независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Из-за падения доходов россиян покупка самых массовых машин российского автопрома стала еще актуальнее,

указывает эксперт.

«К сожалению, большая часть населения получает весьма скромные доходы, которые растут у крайне малой прослойки людей, а у большинства не изменились, либо снижаются. Неудивительно, что одни из самых дешевых на вторичном рынке автомобилей пользуются наибольшим спросом, – отмечает Бургазлиев.

— Из своих доходов люди могут потратить на машину не более 550 тыс. рублей. Дешевые модели «АвтоВАЗа» в возрасте 3-7 лет как раз укладываются в этот диапазон».

Динамика цен Priora, Granta и Vesta объясняется тем, что это наиболее массовые и относительно бюджетные машины, соглашается исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. Цены на вторичном рынке в этом и прошлом году росли быстрее на свежие машины до пяти лет, уточняет он.

«Lada Priora прекратили выпускать в середине 2018 года, с тех пор как раз прошло почти пять лет. Популярность Priora выросла среди тех граждан, кому нужна относительно свежая машина по невысокой цене», – объясняет в беседе с «Газетой.Ru» Удалов.

Ликвидность на рынке машин с пробегом в первую очередь зависит от текущего технического состояния автомобиля, ценообразования и пробега конкретного авто.

Предпочтения россиян сместились в сторону автомобилей не старше 3-5 лет — теперь они рассматриваются как альтернатива новым,

отмечает директор по продажам автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов. Дешевые модели Lada пользуются высоким спросом, что объясняется не только доступной ценой, но и надежностью и отсутствием проблем в обслуживании, подчеркивает директор «Авилон. Автомобили с пробегом» Николай Баскаков.

Что будет с ценами дальше

После Нового года и до окончания зимы цены на автомобили с пробегом снижаться не будут, уверен Сергей Удалов из «Автостата». При этом по итогам 2022-го объем рынка подержанных машин будет на 20% ниже, чем в предыдущем году, прогнозирует он.

«Пик цен на «вторичке» наблюдался в марте и апреле, после чего машины стали немного дешеветь, однако сейчас цены постепенно растут из-за дефицита. Средневзвешенная цена, по нашей оценке, идет вверх.

В ближайшее время цены будут либо на текущем уровне, либо постепенно начнут расти», – считает аналитик.

Первичный и вторичный рынки взаимосвязаны – пока на рынке новых авто не случится притока и существенного снижения цен, россияне активизируются на покупке машин с пробегом, уточняет Удалов. Впрочем, сейчас в РФ в месяц ввозят около 30 тыс. подержанных машин, при объеме всего вторичного рынка в 450 тыс. ед. в месяц, это не очень много, отмечает он.

В октябре-ноябре на рынке автомобилей с пробегом произошли изменения, связанные с оттоком людей из России. Многие стремились избавиться от своих машин быстрее, занижая цены. В какой-то момент предложение выросло, а цены в некоторых сегментах немного упали.

Если не случится неких потрясений, то рынок стабилизируется к февралю 2022 года, полагает Сергей Бургазлиев.

«Цены неспешно будут расти. В ближайшие квартал все будет стабильно. Думаю, что в следующем году не будет факторов, которые сильно повлияют на рост или снижение стоимости машин с пробегом», – уверен эксперт.

Стоимость автомобилей с пробегом по сравнению с сентябрем пока никак не изменилась, а роста или снижения цен на вторичном рынке в настоящий момент не наблюдается, указывает Николай Баскаков из «Авилона». В ближайшие месяцы ценообразование на рынке автомобилей с пробегом будет зависеть в первую очередь от внешних факторов, среди них – колебания курсов валют, в свою очередь отмечает Владимир Желобов из «АвтоСпецЦентра». Он ожидает, что на ценообразовании также скажется эффект отложенного спроса, который сформировался за 2022 год.