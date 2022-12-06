Что будет с ценами на автомобили в 2023 году

В 2023 году россиян ожидает повышение цен на новые машины, рассказали «Газете.Ru» автомобильные дилеры. Ввоз машин путем параллельного импорта не закроет потребности рынка, а стоимость таких транспортных средств не приблизится к докризисной, уверены собеседники издания. Позиции китайских брендов в РФ укрепятся и подвинут «АвтоВАЗ», говорят эксперты.

В 2023 году цены на российском авторынке могут увеличиться на 10%, а дефицит машин сохранится, несмотря на рост популярности схемы параллельного импорта, рассказали «Газете.Ru» автомобильные дилеры.

«Стоимость автомобилей не снизится, но будет напрямую зависеть от курса валюты в 2023 году.

Скорее всего, цены вырастут на 10% от текущих, если внешние факторы существенно не изменят ситуацию»,

– рассказал «Газете.Ru» гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Если исходить текущих условий на авторынке, то в 2023 году одним из основных трендов будет дефицит автомобилей, который продолжит влиять на продажи и отражаться на динамике рынка, объяснил заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков.

«Можно ожидать, что в ближайшее время стоимость новых автомобилей не будет меняться, прайсы останутся на прежних позициях.

Относительно изменения цен отмечу также и влияние курса валюты – если курс вырастет, то и цены тоже будут расти», – прогнозирует Стариков.

Предпосылок к тому, что цены автомобилей будут снижаться, по-прежнему нет, соглашается независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«При отсутствии неких геополитических событий и дополнительных пакетов санкций цены останутся на текущем уровне. Радужных перспектив на рынке не вижу», – поделился Бургазлиев.

Все хорошие подержанные автомобили в сегменте от 1 млн до 2,5 млн рублей уже проданы,

а на «вторичке» остался либо неликвид, либо дорогой премиум-сегмент. Теперь автомобилисты будут особенно бережно относиться к своим машинам, уверен Бургазлиев.

На рост цен влияет как падение курса рубля (поэтому растут цены на автомобили, в том числе и отечественные из-за импортных комплектующих), так и количество доступных машин в наличии, объясняет руководитель аналитического агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи.

«Резкого снижения цен и возврата к прежним уровням мы точно не увидим. Впрочем, если курс рубля будет стабильным, то и роста цен на машины не случится. Дилеры и так говорят, что

желающих покупать даже популярные автомобили стало меньше, поскольку цены на них существенно выросли», – говорит собеседница.

Комментируя ситуацию с ценами, на «АвтоВАЗе» заявили, что приложат «максимум усилий для сдерживания стоимости своих автомобилей».

«Стоимость автомобилей обусловлена целым рядом факторов. На нее влияет общая макроэкономическая обстановка, стоимость материалов и компонентов, логистические затраты, потребительский спрос, и многое другое. В текущей ситуации сложно прогнозировать какие-либо ценовые тренды на будущий год», – сообщили «Газете.Ru» в компании.

«Серый» ввоз не поможет

Объемы ввоза автомобилей путем параллельного импорта не покроют потребности рынка, объясняет Татьяна Арабаджи. В прошлом году было продано 1,5 млн автомобилей, ввезенных таким способом, а в следующем году ожидается в два раза меньше, отмечает она. Это весьма недешевая логистическая схема, а ввозить недорогие машины дилерам неинтересно.

«Рассчитывать на то, что по параллельному импорту в РФ будут поступать машины по докризисным ценам, не стоит», – говорит она.

Автопроизводители могут сократить квоты на поставку автомобилей в Казахстан и Белоруссию, чтобы новые машины не попадали в РФ, полагает Арабаджи, из-за риска попасть под вторичные санкций.

Впрочем, в Белоруссии и Казахстане автомобили все равно будут дешевле, чем в России, уверен Сергей Бургазлиев.

«В соседних странах другой спрос, нежели в России, и нет госпрограмм, которые могут компенсировать 20% от стоимости взятой в кредит машины. К примеру, в Казахстане Lada Vesta продавались в среднем на 200 тыс. рублей дешевле, а цены Geely в Белоруссии были ниже, чем в РФ.

В будущем году параллельный импорт не займет более 10% от общего объема продаж автомобилей,

отмечает гендиректор ГК «Автодом «Андрей Ольховский.

«В параллельном импорте мы видим много проблем, это решение временное и надо от него отказываться в будущем. Оно не решает ни одну задачу для потребителя, кроме получения самого автомобиля», – считает представитель дилера.

Объем продаж автомобилей в 2023 году не превысит 800 тыс. единиц, уверен собеседник.

Основные тренды, влияющие на российский рынок, будут напрямую зависеть от общей ситуации за пределами России. Вполне вероятно, будут введены существенные ограничения на поставки автомобилей в рамках параллельного импорта, полагает Ольховский. Со стороны Минпромторга в текущих реалиях важно не ограничивать ввоз автомобилей и мотоциклов, а сформировать законодательство, регулирующее поставки, указывает собеседник.

В «Авилоне» рассказали, что по схеме параллельного импорта ввозят

Volkswagen Bora, Volkswagen ID.6, Audi Q5 E-Tron, FAW Bestune T99 и Besturn B70, Jeep Grand Cherokee и другие модели.

«Сейчас на рынке заметно развиваются такие схемы ввоза автомобилей, у дилеров в наличии появляются, в том числе, и такие модели, которые ранее никогда не были представлены на российском рынке. Однако нужно понимать, что ситуацию с динамикой авторынка параллельный импорт полностью не изменит, так как все запросы удовлетворить не сможет», – подтверждает Алексей Стариков.

Курс на Китай

Доминировать на первичном авторынке в 2023 году будут «АвтоВАЗ» и китайские производители, уверен Сергей Бургазлиев. Продолжится и ввоз машин премиум-сегмента путем параллельного импорта, а также различной экзотики, которая прежде не была представлена на нашем рынке.

«Дилеры будут пытаться выживать за счет параллельного импорта, но это не спасет ситуацию, поэтому нас ждут тяжелые времена.

Что касается электрокаров, то, пока есть деньги на субсидии, их будут пытаться продавать всем подряд. Субсидии получает Evolute, в теории к ним подключится и «Москвич». Тем не менее, массовых продаж с десятками тысяч машин ожидать не стоит», – предполагает он.

Занимаясь ввозом машин из других стран, дилеры также будут искать поставщиков более дешевых запасных частей. Как правило, чем дешевле запчасти, тем они хуже. Дилеры будут стараться купить запчасти подешевле и продать подороже, качество деталей будет падать, и все это повлияет на безопасность эксплуатации, отмечает эксперт.

«Сейчас ключевую роль на российском рынке занимают китайские производители. Лидерами по продажам будут автомобили китайских брендов с учетом локальной сборки машинокомплектов без колес. Далее будет идти «АвтоВАЗ», потом – все остальные», — подытожил гендиректор ГК «Автодом» Ольховский.

По итогам 11 месяцев 2022 года лидерство на российском рынке сохраняет «АвтоВАЗ» с 165 тыс. реализованных машин Lada, сообщал Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ). Следом идут Kia и Hyundai (63 тыс. и 54 тыс. ед. соответственно), Renault и ГАЗ (по 34 тыс. ед.). Во второй пятерке расположились два китайских бренда – Haval (29 тыс. ед.), Geely (21 тыс. ед.). За 11 месяцев в нашей стране реализовано менее 549 тыс. машин: снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило почти 61%.