Какие автомобильные новинки привезли в Россию дилеры

«Серый» ввоз иномарок, легализованный в России, позволил привезти на рынок довольно редкие модели. Раньше они не могли попасть в страну из-за искусственных барьеров, которые правительство создавало ради локализации в России производства иностранных концернов. О том, какие редкие для рынка новинки можно теперь приобрести в стране, и каким стал российский авторынок без официальных поставок иномарок, – в материале «Газеты.Ru».

«Серый» ввоз в Россию новых автомобилей коснулся не только машин премиум-класса, но и бюджетных машин массового сегмента, которые также широко представлены в продаже. Это следует из объявлений на официальных порталах дилеров, а также из их объявлений на сайтах классифайдов, которые проанализировала «Газета.Ru».

Suzuki Ciaz

Так, один из дилеров Suzuki привез в Россию партию седанов Ciaz, которые предназначены для стран Юго-Восточной Азии. Cборка таких машин налажена на заводе Maruti Suzuki в Индии.

close 100% Suzuki Ciaz Suzuki

Другой дилер Suzuki в Нижнем Новгороде предлагает покупателям седаны Ciaz в единственной комплектации Alpha с 1,5-литровым мотором мощностью 105 сил и автоматической коробкой передач за 1,9 млн рублей.

В оснащение машины входят парктроники, круиз-контроль, бесключевой доступ и электроприводы зеркал.

Skoda Kamiq

Компактный кроссовер Skoda Kamiq никогда официально не поставлялся в Россию, однако автодилеры в Тюмени, Сургуте и Подмосковье готовы предложить такие машины без пробега по цене от 2,4 до 2,9 млн рублей.

close 100% Skoda Kamiq Skoda

Судя по объявлениям, размещенным в классифайдах, самый доступный вариант оснащен 1,0-литровым бензиновым мотором мощностью 110 л.с. и передним приводом. Также предлагаются автомобили с мотором 1.6 и гидромеханическим шестиступенчатым автоматом.

Ford Mondeo

Седан Ford Mondeo покинул российский рынок в 2019 году, а в 2022 году американский концерн снял модель с производства в Европе и США.

close 100% Ford Mondeo Ford

Однако на китайском рынке Mondeo сохранился, и именно такие автомобили предлагают приобрести россиянам дилеры из Амурской области и Владивостока. В частности, за автомобиль с 1,5-литровым турбомотором мощностью 165 сил они просят 2,7 млн рублей.

Гибридная версия с 2,0-литровым бензиновым мотором обойдется в 3,1 млн рублей.

Chevrolet Equinox

Кроссоверы Chevrolet Equinox 2022 года с минимальным пробегом предлагают приобрести мультибрендовые автосалоны сразу в нескольких городах – включая Пермь, Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург, Оренбург и Москву. В зависимости от комплектации, цена на такие автомобили варьируется в пределах от 2,5 до 3,5 млн рублей.

close 100% Chevrolet Equinox Chevrolet

В частности, дилер в Рязани просит за автомобиль с 2,0-литровым мотором мощностью 236 л.с., 9-ступенчатым автоматом и полным приводом более 2,8 млн рублей. Среди оснащения машины – панорамная крыша и аудиосистема премиум-класса.

Официально Equinox на российском рынке не продавался. Автомобиль третьего поколения выпускается с 2017 года, его сборка налажена в Китае, Корее, Мексике и Канаде.

Acura MDX

Один из официальных дилеров Honda в середине ноября этого года начал продавать новые кроссоверы Acura MDX. Согласно его объявлению,

автомобиль с бензиновым двигателем 3.5 (290 л.с.) оценивается в 9 млн рублей.

Указано, что автомобиль новый и на него уже оформлен электронный ПТС.

close 100% Acura MDX Acura

Аналогичные машины без пробега обещают привезти под заказ и несколько частных продавцов. Марка Acura присутствовала на российском рынке официально до 2016 года.

Mazda CX-4

Партию купеобразных кроссоверов с 2,0-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 158 л.с., автоматическими коробками передач и передним приводом предлагает к продаже в России один из крупных дилерских холдингов. Машины стоят от 3 до 3,5 млн рублей.

close 100% Mazda CX-4 Mazda

Компактная модель построена на той же платформе, что и известный в России среднеразмерный кроссовер Mazda CX-5. «Четверка» дебютировала на автосалоне в Пекине в 2016 году. Основным рынком для нее стал Китай.

Opel Corsa

Один из автодилеров в Москве предлагает приобрести электрическую версию хетчбэка Opel Corsa.

close 100% Opel Corsa Opel

За автомобиль в максимальной комплектации продавец просит 2 млн 150 тыс. рублей.

Силовая установка машины развивает 136 сил, а запас хода электрической Corsa составляет 300 км.

Только дорогие

Представители крупных дилерских холдингов отмечают, что по «серым» каналам в основном ввозятся автомобили премиум-марок, обеспечивающие дилеру наибольшую маржинальность.

«Общая доля продаж автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, составляет 25%. Среди клиентов премиум-сегмента эти авто очень востребованы.

В рамках параллельного импорта ввозятся автомобили Lamborghini, Infiniti, Volkswagen Group, Land Rover, а также мотоциклы BMW Motorrad», — рассказал «Газете.Ru» директор по продажам автомобилей с пробегом групп компаний «Автодом» и «Автоспеццентр» Владимир Желобов.

Сложностей с ремонтом и обслуживанием авто, поставленных таким образом, нет, заверил он.

В свою очередь замгендиректора по продажам новых автомобилей группы «Авилон» Алексей Стариков в беседе с «Газетой.Ru» перечислил довольно редкие машины, которые холдинг поставляет в страну.

Среди них, например, такие экзотические для России модели, как Volkswagen Bora, электромобили Volkswagen ID.6, Audi Q5 E-Tron, FAW Bestune NAT, Jeep Grand Cherokee нового поколения, FAW Bestune T99 и B70.

По словам Старикова, на рынке сегодня также продолжают развиваться процессы параллельного ввоза автозапчастей, что позволяет дилерам решать вопрос с обеспечением клиентов. И в «Авилоне», и в «Автоспеццентре» обещают предоставлять на самостоятельно ввезенные автомобили гарантию от продавца.

Возврат в «девяностые»

Авторынок в нынешнем состоянии возвращается к положению дел, характерному для 1990-х годов, когда дилеры импортировали машины самостоятельно, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Рынок будет большой, разнообразный, интересный, но такой, как в девяностые. Кто что привез, то и продал.

Кстати, если такие «разношерстные» машины завозят, это значит, что на них есть реальный спрос. И получается, что ранее автопроизводители продавали в России в первую очередь те модели, которые были для них наиболее выгодны, а не те, которые востребованы рынком», — отмечает Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, новая конфигурация рынка с учетом автомобилей, ввезенных в Россию «серым» путем, будет понятна минимум через несколько месяцев. Пока же в стране наблюдается высокий спрос на китайские автомобили, которые можно купить у официального дилера здесь и сейчас.

«Китайские марки провели активную экспансию с точки зрения развития дилерской сети, маркетинговых программ. И самое главное, что они есть в наличии с оформленным ПТС, их можно прийти оформить и купить. Как минимум до весны эта тенденция не изменится», — заключил эксперт.

Покупателю, который готов приобрести экзотический автомобиль, не продававшийся в России, следует понимать, что на гарантию автопроизводителя ему рассчитывать все же не придется, указывает гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

«Мы жили в более прозрачном мире, где был производитель, дистрибьютор, дилеры, были гарантии и понятные процессы. Сейчас все это стало более сложным»,

— сказал Мигаль в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, также проверки требует состояние автомобиля и его юридическая чистота: в случае с непроверенными продавцами есть опасность ее неправильного таможенного оформления.

«Рубль сейчас укрепился, и возить машины стало снова выгодно. А таможенные пошлины как были высокими, так и остались. Сейчас ситуация на неопределенный срок поменялась, и что будет дальше — непонятно. Если рубль хотя бы немного ослабнет, вся эта история сойдет на нет. Серьезных шагов, чтобы параллельный импорт стал доступным, государство пока не делает», — заключил Денис Мигаль из Fresh Auto.