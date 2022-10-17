Первый кроссовер Ferrari и последний бензиновый Jaguar. Автокомпании выкатили новинки

Осенью многие иностранные автогиганты представили уникальные для своей истории модели. В их числе как компактные городские машины, так и суперкары за миллионы долларов. «Газета.Ru» рассказывает о самых ярких новинках.

Первый кроссовер Polestar

Новую модель Polestar 3 представило одноименное шведско-китайское совместное предприятие компаний Volvo и Geely. Это третья модель марки и первый кроссовер в ее линейке. Машину начнут выпускать в Китае и США, продажи стартуют во второй половине следующего года (цена — от $85,3 тыс.).

Кузов электрического пятиместного Polestar 3 выполнен в стиле кросс-купе, а

коэффициент лобового сопротивления Cx составляет 0,29, что на 0,05 меньше, чем у Porsche Cayenne.

close 100% Polestar

Polestar 3 имеет по одному электромотору на каждой оси. В базовой версии силовая установка выдает 489 л.с. при 840 Нм крутящего момента, а разгон с 0 до 100 км/ч занимает 5 секунд. В самой мощной версии (517 л.с. при 910 Нм) до «сотни» машина ускоряется за 4,7 секунды. Аккумулятор емкостью 111 кВтч позволяет проезжать до 610 км (по всемирному стандарту WLTP).

Электрокроссовер оборудован 15-дюймовым вертикальным сенсорным мультимедиа на базе Android Automotive OS. За работу электронных систем автомобиля отвечает вычислительная платформа NVIDIA Drive, среди прочего она собирает данные с нескольких датчиков и камер для работы систем безопасности и функций автономного вождения в связке с лидаром Luminar.

Дрифт-кар от BMW

BMW M2 в кузове G87 отличается от предшествующего поколения формой фар с появившимися боковыми заглушками в правом нижнем углу, новым обвесом и увеличенным в размерах кузовом, а также форсировкой двигателя. Теперь рядная трехлитровая «шестерка» с двойным турбонаддувом развивает 460 л.с. (550 Нм) – это на 90 единиц мощности больше, чем у M2 первого поколения.

При этом мотор у нового купе оказался даже на 10 сил мощнее, чем у самой спортивной версии (CS) прошлой генерации.

close 100% BMW

Во втором поколении купе сохранило задний привод с режимом дрифта и 6-ступенчатую механическую коробку передач (также будет доступен 8-ступенчатый «автомат»). До первой «сотни» купе с ручной коробкой передач разгоняется за 4,3 секунды, версия с автоматической КП быстрее на 0,2 секунды. Продажи новинки стартуют в апреле 2023 года по цене от $63,2 тыс.

Первый «электроджип»

У Jeep появился первый электромобиль, который также стал самой компактной моделью в линейке бренда. Модель получила название Avenger, ее электромотор на 156 л.с. (260 Нм) и аккумулятор емкостью 54 кВтч позволяют проехать до 400 километров по измерительному циклу WLTP (характеризуется идеальными погодным условиями и качеством дорожного покрытия).

Несмотря на то, что электрический Avenger оснащен только передним приводом, машину оборудовали системой выбора режима движения («Грязь», «Песок», «Снег» и другими) от полноприводных моделей марки.

close 100% Jeep

Все версии Avenger оснащены 10-дюймовым центральным дисплеем в сочетании с цифровой приборной панелью. Среди функций автономного вождения – адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, помощь при движении в пробке и прочее.

В Jeep ожидают, что к 2024 году Avenger станет самой продаваемой моделью марки.

Машина будет выпускаться в Польше с весны будущего года, ее планируют продавать в Европе, Японии и Южной Корее.

Рубленый Citroen

Электромобиль Citroen Oli пока фигурирует как концептуальный шоу-кар, в создании которого французская компания отрабатывала навыки упрощения и удешевления автомобиля. Причудливый дизайн городской машины с рублеными деталями и вертикальным лобовым стеклом напоминает машины из конструктора Lego.

Предполагается, что стекло под углом 90° препятствует попаданию солнечных лучей в салон и снижает энергопотребление кондиционера.

close 100% Citroen

В Oli установлена батарея на 40 кВтч, которая рассчитана на 400 км пробега, а максимальная скорость составляет 110 км/ч. В компании заявляют, что в концепте массой в 1 тонну используется простая конструкция, к примеру, в автомобиле минимум электропроводки, нет шумоизоляции и стеклоподъемников, роль мультимедиа выполняет телефон водителя.

Унифицированных компонентов в Oli множество: взаимозаменяемые расширители колесных арок, одинаковые двери, элементы бамперов и другие детали. Отработанные на концепте решения могут быть использованы в серийной продукции бренда.

Седьмой «Мустанг»

Культовый Ford Mustang сменил поколение спустя восемь лет после дебюта предыдущего. Спорткар в новой, седьмой генерации выйдет в продажу летом 2023 года. Автомобиль сохранил задний привод и смещенную назад кабину, но в остальном, по заявлению Ford, является абсолютно новым.

Новый Ford Mustang будет предлагаться в кузовах купе и кабриолет.

В моторную гамму вошли 2,3-литровый 4-цилиндровый бензиновый турбодвигатель и атмосферный 5,0-литровый V8,

чьи характеристики пока не раскрываются. Первый сочетается только с 10-диапазонной автоматической коробкой передач, а второй доступен также с 6-ступенчатой механикой. Тяга передается только на заднюю ось.

close 100% Ford

Одной из особенностей нового Mustang стала дрифтовая система: она активируется поднятием рычага, который, в отличие от обычного «ручника», не способен фиксироваться в верхнем положении, с ней даже новички смогут держать машину в контролируемом заносе, утверждают в Ford. Другая функция позволяет дистанционно повысить обороты двигателя с брелка.

На передней панели седьмого Mustang установлены планшеты под приборную панель и мультимедиа, объединенные в одном прямоугольном блоке. В Ford называют салон Mustang самым технологически продвинутым в истории модели, отмечая, что визуализацию мультимедиа разрабатывали на движке для видеоигр Unreal Engine 3D.

Первый кроссовер от Ferrari

Компания Ferrari долгое время дистанцировалась от кроссоверов, а ее покойный глава Серджио Маркионне заявлял, что в Маранелло будут выпускать SUV «только через мой труп». Впрочем, сейчас он уже не у руля концерна, и итальянский бренд представил модель, придумав для нее обозначение FUV — Ferrari Utility Vehicle.

Новинке дали имя Purosangue («чистокровный жеребец»), она стала первой заводской Ferrari с четырьмя боковыми дверями.

close 100% Ferrari

Автомобиль получил атмосферный V12 объемом 6,5 литра мощностью 725 л.с. (716 Нм), расположенный в пределах колесной базы. Такой же двигатель установлен на Ferrari 812 Superfast. Тяга передается на все колеса через восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, установленный на задней оси.

Также Purosangue стал первой моделью с активной подвеской с электронным управлением под названием FAST (Ferrari Active Suspension Technology), которая подруливает задние колеса и помогает бороться с кренами кузова. Первую «сотню» кроссовер массой 2033 кг набирает за 3,3 секунды, максимальная скорость составляет 310 км/ч. Ferrari Purosangue появится в продаже весной 2023-го по цене от €390 тыс.

Мини-электрокар с полным приводом

Китайская компания Huazi Auto представила электрокар с необычным дизайном по цене от $8 тыс. Полное название автомобиля, почти как у арабского шейха, – Huazi EV Mini Car Ohmycar. Его габариты составляют 3444x1550x1535 мм при колесной базе 2350 мм. Для понимания, в длину он на 15 сантиметров короче, чем популярный в России хетчбэк Kia Picanto.

Несмотря на такие размеры, в салоне предусмотрено четыре посадочных места.

close 100% Huazi

В базовой версии автомобиль оснащен батареей емкостью 10,2 кВтч и способен проезжать до 128 км. С батарей на 18,4 кВтч запас хода увеличен до 220 километров. Снаряженная масса машины составляет 840 кг. В максимальной комплектации предусмотрен двигатель мощностью 34 л.с. и полный привод, в список опций вошли медиасистема с девятидюймовым тачскрином, кондиционер и кожаные сиденья.

Jaguar прощается с бензиновыми моторами

Уже через три года компания Jaguar будет работать только с электрическими моделями, а будущий модельный год станет последним для бензиновых купе и кабриолетов F-Type. В честь прощания с моделью, прямого наследника которой не планируется, и 75-летия спорткаров Jaguar (отдавая дань уважения первой модели XK120, выпуск которой начался в 1948 году) британская марка представила версию F-Type 75.

close 100% Jaguar

Юбилейная версия F-Type отличается элементами декора – деталями черного цвета, темно-зеленым цветом кузова, подчеркивающими юбилей шильдиками, особыми 20-дюймовыми колесами и накладками на порогах.

В максимальной версии F-Type 75 предложат с 5,0-литровым компрессорным V8 с отдачей 575 л.с. (700 Нм), «автоматом» и полным приводом. Такой автомобиль разгоняется до «сотни» за 3,7 с, максимальная скорость – 300 км/ч. Спорткары будут доступны для заказа в начале 2023 года.