Какие машины сейчас можно купить на «сером» рынке

Во второй половине сентября в России на треть упал спрос на автомобили, ввезенные в страну с помощью параллельного импорта, рассказали «Газете.Ru» участники «серого» рынка. Дилеры также фиксируют снижение покупательского интереса. Какие «серые» машины сейчас есть на рынке, – в материале «Газеты.Ru».

В России с начала частичной мобилизации на 30% сократился спрос на автомобили, ввезенные из других стран предпринимателями-перекупами в рамках частично легализованного (только для физлиц в части автомобилей) правительством параллельного импорта. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала блогер Елена Лисовская, автор YouTube-канала «Лиса рулит», которая занимается ввозом и продажей подержанных машин.

«Спрос очень сильно упал. У нас продажи уменьшились примерно на треть, а у дилеров – на 70%», – поделилась Лисовская.

Аналогичный уровень падения спроса на автомобили фиксирует Дмитрий Рогов из компании «РоговМобиль», специализирующийся на доставке «под ключ» машин из Южной Кореи. Впрочем, по его словам, активность покупателей просела меньше, чем после начала специальной военной операции.

«Народ запаниковал, как всегда в случае любого потрясения. Все, что беспокоит людей и касается непосредственно каждого, сначала вызывает всплеск на рынке, а потом провал – спрос упал, люди занимаются другими делами. В этот раз колебание всплеска и падения было не таким, как в марте», – отметил Рогов.

Во многом причина сложившейся ситуации на рынке в том, что покидающие Россию граждане среднего класса и выше стараются быстро продать все ценные вещи, в том числе автомобили. В результате на вторичном рынке увеличивается предложение, объясняет независимый консультант по автопрому Сергей Бургазиев.

При этом те же люди через какое-то время могли бы сформировать платежеспособный спрос на новые машины среднего и дорогого сегмента либо на подержанные, добавляет собеседник.

«Получается, что те, кто уехал, тем самым формально подрезали спрос. Перекупы совершенно правильно говорят – те, кто мог бы поменять машину в ближайшие два месяца, уехали. Это тенденция точно продолжится», – уверен Бургазлиев.

Cдают в автосалон

По словам гендиректора «ГК Автодом» Андрея Ольховского, предложений по выкупу автомобилей стало больше, поскольку клиенты стараются оперативно продать товары длительного пользования, события сентября повлияли на снижение спроса по большинству марок.

В свою очередь гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отмечает, что до 20 сентября в дилерских центрах компании спрос демонстрировал устойчивую динамику,

а с 21 сентября ситуация кардинально изменилась, несмотря на большой ассортимент автомобилей.

Семейные «корейцы»

Россияне стали реже интересоваться европейскими автомобилями — запчасти к этим машинам сложнее достать из-за санкций. Теперь клиенты чаще обращают внимание на авто марок Kia, Hyundai, Genesis, Toyota и Mitsubishi, рассказала Елена Лисовская.

У дилеров одни и те же автомобили могут стоить на 1 млн рублей дороже, чем у перекупов.

«Разница в цене автомобиля у перекупов и дилеров сильно зависит от аппетита последних. Например, топовые Hyundai Santa Fe мы продаем в среднем на миллион рублей дешевле, чем у дилера. Чем стоимость машины ниже, тем эта разница меньше, к примеру, у дилера Hyundai Tucson окажется на 500 тысяч рублей дороже», – объясняет Лисовская.

По словам автоэксперта, ввозить машины из Белоруссии и Казахстана стало невыгодно, а импорт из Европы, ОАЭ и Южной Кореи осложняется длительным ожиданием.

«Белоруссия не дает нам никакой выгоды, потому что она тоже находится под санкциями, как и мы – к ним машины особо не поставляют, да и цены повышаются, а все интересные подержанные машины оттуда выгребли.

Золотое время для покупки автомобилей за границей прошло», – констатирует она.

Белоруссия и Казахстан к осени оскудели в плане выбора автомобилей и уже не так интересны для бизнесменов, как летом или в конце весны, соглашается Дмитрий Рогов.

«Белоруссия сейчас используется как перевалочный хаб, куда поступают машины из Германии, ОАЭ и США. В Германии выбор машин сохраняется на высоком уровне, однако привезти оттуда автомобиль трудно и рискованно, поскольку в случае закрытия границ машина может не добраться до РФ», – предупреждает собеседник.

По словам автоэксперта, из Южной Кореи россияне заказывают в основном большие кроссоверы, удобные для семейных автомобилистов – Hyundai Palisade и Kia Mohave последнего поколения.

По статистике компании, сейчас самой популярной моделью является Hyundai Santa Fe последнего, четвертого поколения.

«Чем дороже автомобиль, тем сильнее разница в цене с дилерами. Если покупать Kia Optima, выпущенную в 2018-2020 годах, то разница составляла 150-200 тыс. рублей. При нынешнем курсе доллара (около 61 рубля) разницы в деньгах практически не будет, однако покупатель получит более богатую на опции машину.

В случае с BMW X5 или BMW X7 разница может составить более миллиона рублей», – рассказывает Рогов.

Стоимость автомобилей с пробегом в августе-сентябре выросла примерно на 20% по отношению к маю-июню, но сейчас начала снижаться, рассказывает Сергей Бургазлиев. Дело в том, что ликвидных машин на рынке практически не осталось.

«Самое поразительное, что рынок новых автомобилей за девять месяцев снизился на 60,5%, а рынок подержанных – без малого на 10%. Это говорит о том, что те, кто остались в стране, менять машины не перестали», – подчеркивает собеседник.

Что везут «серым» импортом

Сегодня на рынок РФ по параллельному импорту поставляются такие модели, как

Range Rover, Land Rover Defender, Range Rover Sport, новый Jeep Grand Cherokee, новые электромобили Volkswagen ID6 и Audi Q5 E-tron, перечислили в «Авилоне».

«Спрос на рынке в целом сейчас немного замедлился по сравнению с предыдущими периодами, но сохраняется как на новые, так и на автомобили с пробегом», – говорит заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков.

Параллельный импорт работает, но по-прежнему в основном через физических лиц, рассказывает гендиректор «ГК Автодом» Андрей Ольховский. Компания ввозит автомобили брендов Jaguar, Land Rover и другие. С конца сентября «Автодому» удалось наладить поставки сертифицированных авто и комплектующих через разные страны: ОАЭ, Корею, Сербию, США, Мексику, Казахстан, Киргизию.

«Многие автомобили сейчас в пути. К нам поступают авто с НДС, это позволит увеличить возможность продажи через лизинговые компании», — резюмирует Ольховский.