Какие новые машины остались у дилеров в России

Дилеры большинства зарубежных автокомпаний продолжают распродавать остатки иномарок в России. Некоторые из брендов с начала осени в очередной раз увеличили отпускные цены. Спрос на новые машины стабилен, однако некоторые клиенты решили отложить покупку в последние месяцы, говорят автодилеры и эксперты. По итогу года продажи автомобилей в России упадут на 60%, сообщили «Газете.Ru» в аналитическом агентстве «Автостат».

Данные с официальных сайтов автопроизводителей свидетельствуют, что цены на некоторые массовые модели иномарок с начала осени 2022 года опять увеличились. При этом многие автопроизводители сохраняют рекомендованные отпускные цены на уровне весны, но в реальности найти машины в наличии за такие деньги практически невозможно.

В частности, рекомендованная розничная цена базовой версии седана Hyundai Solaris на 12 октября составляет 1 408 000 рублей, что на 163 тыс. рублей дороже, чем в начале сентября, следует из прайс-листа, опубликованного на официальном сайте корейской автокомпании. Кроссовер Hyundai Tucson подорожал за тот же период на 230 тыс. рублей, при этом цены на Santa Fe (от 4 млн рублей) не поднимались как минимум с июля.

Стоимость самых доступных лифтбэков Volkswagen Polo у российских дилеров приблизилась к 1,7 млн рублей.

Автомобили по этой цене в небогатой версии Respect с мотором 1.6 и механической коробкой передач доступны в основном в регионах: Минеральных Водах, Владимире, Сыктывкаре, Магнитогорске.

Сколько осталось

У дилеров в Москве выставлено на продажу всего четыре Polo за 1,7-1,8 млн рублей, сообщается в разделе официального сайта автопроизводителя, посвященного онлайн-продажам. Общее количество Polo, доступных для покупки в Москве – 256, следует из декларируемой информации, которая может отличаться от реальной. Самый дорогой экземпляр Polo предлагается за 3,7 млн рублей.

Также все еще реализуется кроссовер Volkswagen Taos по цене от 2,4 до 4 млн рублей (221 шт.), Volkswagen Tiguan (278 шт.) — 2,8-7,3 млн рублей, а также Touareg (85 шт),

дилеры просят за него от 8,7 до 16,5 млн рублей.

При этом рекомендованные розничные цены на модельный ряд Volkswagen не менялись минимум с начала августа.

С 1,6 млн рублей начинаются цены и на Skoda Rapid – при этом в наличии у дилеров остались машины в базовой комплектации с мотором мощностью 90 л.с. Стоимость самых дорогих экземпляров лифтбэка чешской марки достигает 3,2 млн рублей. Кроссоверы Skoda Kodiaq в максимальном оснащении предлагаются за 6-6,2 млн рублей. В наличии у дилеров остались 74 лифтбэка Superb, за них просят от 3,6 до 5,7 млн рублей.

Рекомендованные автопроизводителем цены на корейские Kia не переписывались с лета.

В частности, за компактный хетчбэк Picanto просят минимум 1,3 млн рублей. При этом в наличии у дилеров эту машину не найти дешевле 1,4 млн рублей.

Седан Kia Rio, числившийся многие годы в лидерах продаж, предлагается минимум за 1,4 млн рублей, а у дилеров в Москве и Подмосковье доступны для покупки чуть больше 100 машин. Запас кроссоверов Kia Seltos в том же регионе – более 260 экземпляров (согласно данным с официального сайта), а минимальная цена за машину с мотором 1.6 и «механикой» — около 2 млн рублей.

Появились скидки

Прайс-листы обновленного Mitsubishi Outlander стабильны с весны – эти автомобили предлагаются минимум за 2,7 млн рублей. Внедорожник Pajero Sport подорожал за этот период на 390 тыс. рублей, до 4,9 млн. При этом, по данным официального сайта, по всей России у дилеров остался 31 такой внедорожник, а всего у японской марки доступны к покупке 94 автомобиля.

У Mazda в наличии осталось более 1,1 тыс. автомобилей CX-5 по цене 2,6-4,3 млн рублей, 42 седана Mazda 6 (2,7-4 млн. рублей) и 67 Mazda CX-9 (4,7-5,7 млн рублей).

Китайские автопроизводители, сохраняющие поставки, предлагают при покупке своих машин маркетинговые акции. В частности, Geely привлекает клиентов выгодой до 220 тыс. рублей при покупке автомобиля в кредит по фирменной программе, а Chery – беспроцентную рассрочку без первоначального взноса.

Запас до начала весны

Стоимость новых автомобилей на российском рынке в целом остается стабильной на протяжении последних нескольких месяцев. Вместе с тем запасов новых машин при отсутствии массовых поставок хватит на 2-4 месяца, рассказал «Газете.Ru» замгендиректора автомобильной группы «Авилон» по продажам новых автомобилей Алексей Стариков.

«Стоимость в данный момент зафиксирована на том же уровне, который сохранялся в течение предыдущих месяцев. При этом отмечу, что в сегменте автомобилей до 4 млн рублей сейчас появились скидки», — сообщил Стариков.

По его словам, в сравнении с летним периодом спрос на автомобили сейчас немного замедлился, но сохраняется. Клиенты продолжают звонить в автосалоны и интересоваться имеющимися предложениями.

Некоторые пока решили повременить с покупкой и сейчас находятся в ожидании.

«В отрасли работает параллельный импорт, благодаря которому на рынок уже осуществляются поставки таких моделей, как Range Rover, Land Rover Defender, Range Rover Sport, нового Jeep Grand Cherokee, новых электромобилей Volkswagen ID6 и Audi Q5 E-tron», — добавил Стариков.

Структура рынка новых автомобилей в 2022 году сильно изменилась, и те россияне, которые приобретают машины в утилитарных целях, переориентировались на вторичный рынок, китайские марки и отечественную Lada – то есть те автомобили, производство или поставки которых сохраняются, отмечает исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

«По итогам 9 месяцев продажи новых автомобилей в России уменьшились на 60%, за год снижение продаж ожидается на том же уровне,

— говорит Удалов «Газете.Ru». – Доля китайских марок достигла в начале октября 30% против 25% в третьем квартале. Наибольший объем продаж у Lada».

Цены на новые автомобили, которые поднялись в марте и немного снизились в апреле, сейчас в основном находятся на том же уровне, добавляет эксперт, сильных колебаний не наблюдается. При этом «АвтоВАЗ» при перезапуске Lada Granta назначил на нее привлекательную цену, но затем немного ее увеличил, приводит пример он. На фоне снижения спроса у частных владельцев выросла доля корпоративных продаж, которая в основном приходится на сервисы такси и каршеринга.

«Я думаю, что в ближайшее время цены останутся на уровне апреля, несмотря на снижение курса валют. И если спрос на автомобили Lada стимулируется госпрограммой, то по ряду марок машины есть в салонах и дилеры держат на них стабильно высокую цену», — заключил Удалов.