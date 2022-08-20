Могут ли автомобили из Индии появиться у нас

Индийский промышленный гигант Mahindra представил новую линейку кроссоверов и намерен развивать сотрудничество с Volkswagen. О том, какие автомобили сейчас выпускает индийский автопром и могут ли они подойти для российского рынка, – в материале «Газеты.Ru».

Компания Mahindra из Индии представила линейку из пяти новых кроссоверов и подписала соглашение о намерениях с концерном Volkswagen, c которым планирует создать стратегический альянс в производстве электромобилей. Планируется, что в индийских электрокарах будут использоваться элементы платформы, разработанной немецким автопроизводителем. При этом основной продукцией индийского концерна остаются автомобили с традиционными ДВС, которые также получают регулярные обновления.

Mahindra

Рамный автомобиль Mahindra Scorpio получил в августе обновленный дизайн – автомобиль получил новые бамперы, фары и решетку радиатора. В салоне появилась медиасистема, базирующаяся на платформе Android, а под капотом – 2,2-литровый турбодизель мощностью 132 лошадиные силы. Коробка передач – шестиступенчатая механическая.

Автомобиль предлагается в Индии в семиместном, а также в девятиместном исполнении

и стоит около $15 тыс. (900 тыс. рублей). А в июне на индийском рынке дебютировало новое поколение Scorpio-N – автомобиль с полностью переработанным дизайном, как и предшественник, базируется на мощной раме, с независимой подвеской спереди и мостом сзади. Он оснащается 2,2-литровым турбодизелем мощностью 175 лошадиных сил.

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Классический внедорожник Mahindra уже появлялся в России под именем Mahindra Marshal: на мощностях ГАЗа в 2005 году было собрано несколько десятков экземпляров, однако тогда этот проект не получил развития.

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Вторую жизнь в Индии получил и внедорожник Rexton обанкротившейся корейской компании SsangYong.

Автомобиль под названием Mahindra Alturas G4 встал там на конвейер в 2018 году. Вместо независимой задней подвески в индийском варианте внедорожник получил неразрезной мост. Силовой агрегат – дизель 2.2 мощностью в 181 лошадиную силу, который работает в паре с семиступенчатым автоматом.

Tata

Индийскому концерну Tata принадлежат британские марки Jaguar и Land Rover, сборка которых налажена в том числе и в Индии. А под собственной маркой Tata выпускает доступные легковые машины и компактные кроссоверы.

Компактный кроссовер Tata Nexon габаритной длиной около 4 м соразмерен покинувшему российский рынок хетчбэку Renault Sandero Stepway. На местном рынке он входит в число самых популярных моделей. Nexon оснащается 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 110 лошадиных сил или 1,5-литровым турбодизелем той же мощности. Привод у машины только передний.

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В салоне – цифровая комбинация приборов, медиасистема с навигацией. Кроме того, автомобиль снабжен функцией голосового управления и ключом в виде браслета – похожая опция предлагается и для автомобилей Land Rover.

Кроме того, в 2022 году у Nexon появилась электрическая версия с силовой установкой мощностью 143 лошадиных силы и запасом хода до 437 км. Более доступная версия кроссовера располагает батареей, позволяющей преодолеть 312 км на одной зарядке.

close 100% Tata Harrier Tata

Кроссовер Tata Harrier построен на упрощенной и удешевленной платформе Jaguar Land Rover,

а доводкой его ходовых качеств занимались специалисты из британской Lotus Engineering. По габаритам автомобиль с длиной 4,6 м близок к Land Rover Discovery Sport. Вместо независимой подвески сзади у него появилась скручивающаяся балка. Привод автомобиля только передний, под капотом – 140-сильный бензиновый турбомотор, который выпускается совместным предприятием Tata и итальянского Fiat.

В дорогих версиях Harrier оснащается климат-контролем, камерой заднего вида и легкосплавными дисками, а также системой Terrain Response, позволяющей выбирать различные режимы движения в зависимости от типа дорожного покрытия.

close 100% Tata Altroz Tata

В более доступном сегменте Tata предлагает хетчбэк Altroz, который стал первой моделью, построенной Tata на модульной платформе собственной разработки. По габаритной длине Altroz вписывается в 4 метра – в Индии такие машины пользуются налоговыми преференциями. Двигатель у Altroz расположен поперечно, в передней подвеске применяются стойки McPherson, задняя – полузависимая.

Компактный хетчбэк получил бензиновый атмосферный мотор мощностью 85 лошадиных сил, а также турбодизель 1.5, который развивает 90 л.с. В базовой версии для индийского рынка он оснащается ABS, двумя подушками безопасности и задним парктроником. Среди опций Altroz – медиасистема с 7-дюймовым экраном и камера заднего вида.

Адаптация к российским реалиям

В случае, если индийские компании примут решение поставлять свои автомобили в Россию, на адаптацию их моделей к нашим условиям потребуется около года, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Даже по модельному ряду Tata можно сформировать понимание об уровне индийского автопрома – он как минимум не хуже бразильского, к которому, в свою очередь близок российский, — объясняет Бургазлиев «Газете.Ru».

По его словам, для проведения пула испытаний, в том числе зимних и внедорожных, а также адаптации индийских автомобилей к условиям нашей страны потребуется не менее года. В случае выхода на российский рынок потребуется как минимум усовершенствовать отопительную систему, внедрить подогревы, более вместительный бачок омывателя и защиту картера, адаптировать подшипники и смазочные материалы, перечислил эксперт.

«Индийцы, как и китайцы, долго принимают решение о выходе на новый рынок, но если оно принято – начинают масштабное продвижение.

Себестоимость индийских машин низкая из-за больших объемов производства на родине, и российским производителям есть о чем волноваться, если они решат прийти в Россию», — заключил Бургазлиев.

Автомобили, которые выпускаются индийскими марками, достаточно специфические, как и во всей Юго-Восточной Азии, и вряд ли будут благосклонно восприняты российскими потребителями, сомневается главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Mahindra когда-то уже пыталась выйти на российский рынок со своим внедорожником, но без особого успеха. И по конструкции он по сути остался таким же. Другая категория – компактные машины с маленькими моторами, которые в России не любят. Из автомобилей такого класса мы давно выросли», — рассуждает Кадаков в беседе с «Газетой.Ru».

Потенциальные покупатели таких автомобилей, как Lada Granta, поймут, что по многим параметрам – в том числе по свойствам подвески и двигателя, вместительности, отечественные машины окажутся лучше индийских,

полагает эксперт. Кроме того, важный фактор для рыночного успеха – наличие запчастей, обслуживания, их доступность, в том числе географическая, добавляет он.

«Сейчас у нас сложная ситуация, мы готовы чем-то поступиться, но все же россияне успели распробовать хорошие автомобили. Начальная стадия знакомства с мировым автопромом уже пройдена. Как и с иранскими автомобилями, больших перспектив я в этом не вижу», — подытожил Кадаков.