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Автомобили

Распродают остатки: какие автомарки могут скоро свернуть работу в России

Автоэксперты назвали компании, которые вскоре уйдут с российского рынка

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Сергей Фадеичев/ТАСС
По итогам семи месяцев 2022 года продажи новых автомобилей упали к прошлому году на 60,5%, но и запасов машин хватит максимум до осени, говорят дилеры. В таких условиях первыми рынок России покинут премиум-бренды, прогнозируют эксперты.

В числе кандидатов на вылет в большем числе оказались европейские производители дорогих автомобилей, следует из статистики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, их продажи практически остановились. Так, английский Jaguar реализовал за месяц всего пять автомобилей (-94% к июлю 2021 года), шведская Volvo продала 16 машин (-97%), Porsche – 18 (-97%).

Не слишком хорошо идут дела и у Infiniti с Land Rover: обе компании продали за месяц по 21 автомобилю.

В аутсайдерах также марки Lexus – 19 автомобилей, Opel – 45, Jeep – 60. Согласно данным официального сайта Porsche, в наличии у дилеров по всей России в настоящее время осталось 34 новых Cayenne, 11 Macan, 8 Panamera, семь 911, 13 электрокаров Taycan и по одному экземпляру Cayman и Boxster.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В представительствах зарубежных автокомпаний говорят, что формальное присутствие брендов на рынке сохраняется, как и число дилерских центров, однако продажи идут только за счет имеющихся запасов.

«Поставки новых автомобилей по-прежнему находятся на паузе. Что касается дилерской сети, то на данном этапе она практически не изменилась»,

— сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе российского офиса Jaguar Land Rover.

В российском представительстве Honda заявили, что запасов нераспроданных автомобилей у дилеров японской марки хватит до конца 2022 года. В июле Honda продала в России 13 машин.

«На данный момент можем подтвердить, что мы продолжаем продажи и сервисное и гарантийное обслуживание автомобилей», — сказали в пресс-службе Subaru.

Компания реализовала за июль 46 автомобилей, что на 87% меньше, чем в том же месяце годом ранее. Новых поставок автомобилей этой марки также нет.

Другие крупные автокомпании, продажи которых за последний месяц исчисляются десятками машин, не ответили на вопросы «Газеты.Ru» относительно имеющихся запасов и планов по возможному сворачиванию бизнеса.

Представители крупных дилерских холдингов отмечают, что в нынешней ситуации запасов автомобилей по брендам, остановившим поставки, хватит на 2-4 месяца, а количество дилерских центров неизбежно сократится.

«Если импортеры не изменят своей позиции к ноябрю, то запасы у всех марок будут исчерпаны до конца года»,

— сказал «Газете.Ru» гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.

По его словам, это не значит, что на рынке не будет новых автомобилей, но официальные каналы поставок будут сведены к нулю. Исчерпания запасов машин уже к августу компании удалось избежать за счет выкупа автомобилей у дилеров из регионов на фоне низкого спроса там.

«Мы будем сокращать объем площадей у брендов, по которым у нас несколько дилерских центров, чтобы сохранить продуктивную команду менеджеров на одной локации», — объяснил Ольховский.

Дилеры переориентируются на работу с теми автомобильными брендами, которые остались на российском рынке, указал замгендиректора по продажам новых автомобилей автомобильной группы «Авилон» Алексей Стариков.

«По нашим прогнозам, дилерам хватит складских запасов в среднем на 2-4 месяца торговли.

При сохранении существующих обстоятельств падение в ближайшие месяцы продолжится. Можно прогнозировать, что оно будет находиться в районе 80%», — сообщил Стариков «Газете.Ru».

В первом полугодии 2022 года «Авилон» заключил дилерские контракты с шестью китайскими автомобильными брендами — Exeed, Chery, Faw, Changan, Haval и Geely, и эти машины пользуются повышенным спросом, добавил он.

С кем попрощаемся

В условиях отсутствия поставок первыми уйдут с российского рынка компании, у которых нет в России собственных заводов и крупных активов, уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Понятно, что первыми кандидатами на сворачивание деятельности становятся премиум-марки: Lexus, Infiniti, Jaguar, Land Rover и Volvo. Они уже распродают остатки.

Думаю, что Porsche, Jaguar, Land Rover и Volvo наверняка уйдут окончательно,

— перечислил Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru. — У Infiniti, насколько я знаю, таких планов нет, Toyota тоже, скорее всего, останется».

Концерн Stellantis (владеет марками Peugeot, Citroen, Jeep, Fiat и Opel) с большой долей вероятности останется в России и постарается сохранить свой завод, полагает эксперт.

Премиум-брендам, в том числе Mercedes-Benz и BMW, очень сложно продолжать работу в России в условиях введенных санкций, отметил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

«Такие марки, как Lexus, Infiniti, Jaguar, Land Rover и Porsche, тоже не могут полноценно работать в России.

Они пока не заявляют о своем уходе, потому что продолжают поддерживать клиентов, — сказал Удалов «Газете.Ru». – Активного продолжения их работы не будет, пока не поменяется геополитическая ситуация».

Показатели продаж июля с падением по отдельным маркам более чем на 90% говорят о том, что запасы автомобилей практически закончились, констатировал Удалов. На параллельный импорт в больших объемах со стороны сопредельных государств рассчитывать не приходится из-за ограниченных квот на поставки машин туда со стороны автопроизводителей и риска попасть под санкции, заключил собеседник издания.

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