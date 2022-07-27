«Дискредитация ВС РФ»: в Воронеже десятки машин разрисовали буквой Z

В ночь на среду неизвестные разрисовали до ста автомобилей в Воронеже буквами Z. Владельцы машин акцию не оценили, некоторые из них обратились в полицию. Теперь правоохранители разыскивают вандалов, а в правительстве Воронежской области посчитали появление неофициального символа российской спецоперации на десятках автомобилей дискредитацией Вооруженных сил РФ.

«Испортили больше 100 автомобилей»

О том, что кто-то разрисовал машины, сообщил Telegram-канал «Мой и твой Воронеж». Там были опубликованы несколько фотографий поврежденных краской автомобилей.

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«Улица Южно-Моравская, ночью испортили больше 100 автомобилей», — приводит сообщество слова одного из подписчиков.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова рассказала ТАСС, что несколько жителей города обратились в полицию, когда обнаружили утром на своих машинах нарисованную красной краской из баллончика букву Z.

«Поступило несколько заявлений от местных жителей о повреждении автомобилей путем нанесения краски на металлическое покрытие транспортных средств. В настоящее время сотрудниками полиции организованы мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния, проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе регионального управления МВД.

В правительстве Воронежской области факт вандализма также подтвердили. В Telegram-канале местных властей появилось соответствующее заявление.

«Сегодня ночью на улице Южно-Моравской в Воронеже неизвестные разрисовали несколько десятков автомобилей символикой специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении правительства.

В пресс-службе также отметили, что губернатор области Александр Гусев «безоговорочно и всецело» поддерживает «решение президента и мнение большинства населения России о необходимости проведения СВО и ее цели».

«Мы уважаем право частной собственности и считаем случившееся на улице Южно-Моравской гнусной провокацией, направленной прежде всего на дискредитацию вооруженных сил РФ. Надеемся, виновные понесут заслуженное наказание», — добавили в правительстве.

«Будем смотреть по камерам»

Жительница Воронежа Татьяна рассказала на своей странице «ВКонтакте», что ее машина также стала жертвой злоумышленников. К счастью, автомобиль женщины почти не пострадал: краску удалось оттереть.

«Сегодня утром обнаружили, что три машины во дворе (и наша в том числе) были разукрашены! Повезло, что краска была свежая и оттерлась, хотя это баллончик. Будем смотреть по камерам, а потом уже думать, что с этим делать», — написала она.

Подписчики Telegram-канала «Мой и твой Воронеж» опасаются, что на этом хулиганы не остановятся, и в следующий раз символику уже нацарапают гвоздем или чем-нибудь еще – а ликвидировать такие последствия будет сложнее и дороже.

Некоторые переживают из-за двойственности ситуации.

«Крайне странная ситуация, с одной стороны хулиганство, а с другой, если не нравится, то получается не поддерживаешь (спецоперацию)», — посетовал один из подписчиков.

А другие шутят, что у жителей Воронежа — «явная политическая близорукость». «Не испортили, а провели патриотическую акцию, кто там недоволен?» — спросил один мужчина.

Один из местных жителей пошутил, что, увидев свое авто, «чуть более патриотичным стал». Но отметил, что лучше бы уж хулиганы рисовали на стекле – так отмыть краску проще.

А другие подписчики дают автовладельцам советы, чем лучше всего оттереть надписи. Рекомендуют средства, которые позволят не повредить краску на машине: если обработать букву Z обычным растворителем, можно повредить покрытие.